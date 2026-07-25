/আন্দোলন এখানেই শেষ নয়...! শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার পরও আরও দাবিতে অনড় যন্তর মন্তর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবশেষে ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। যন্তর মন্তরে পড়ুয়াদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। এই জয়কে 'গণতন্ত্রের জয়' বলে আখ্যা দিয়েছেন সিজেপি সুপ্রিমো অভিজিত্ দীপকে। তিনি জানান, পড়ুয়াদের টানা আন্দোলনের চাপেই সরকার এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে।
ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পরই পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন অভিজিত্ দীপকে। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ একজোট হলে সরকারকেও জবাবদিহি করতে বাধ্য করা যায়। মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, 'ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন। আপনারা ভয় না পেলে এবং মাথা নত না করলে, আমরা যেকোনো পদত্যাগ আদায় করে নিতে পারি।' তবে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পরও আন্দোলন থামবে না বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিজেপি প্রধান জানান, তাঁদের আরও দুটি দাবি রয়েছে। সেই দাবিগুলি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত যন্তর মন্তরে লড়াই জারি থাকবে।
দীপকে তাঁদের বাকি দাবি স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, NEET কাণ্ডের জেরে আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পাশাপাশি, গত ২০ তারিখ আন্দোলনকারীদের ওপর নির্যাতন চালানো পুলিস অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'মনে রাখবেন, ককরোচদের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলবেন না।' দীপকের ভাষণের মধ্যে এক আবেগঘন পরিস্থিতি তৈরি হয়। মানসিক চাপে প্রাণ হারানো পড়ুয়াদের নাম স্মরণ করেন দীপকে। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উপস্থিত সবাই দু'মিনিটের নীরবতা পালন করেন।
ককরোচ পার্টির এক্স হ্যান্ডেলে তাদের দাবি আপডেট করা হয়েছে বলে পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে দাবির তালিকায়: ১. ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে-- যা হয়ে গিয়েছে।
২. আত্মহত্যায় প্রাণ হারানো সকল পড়ুয়াদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে-- বাকি
৩. আন্দোলনকারী কোনো শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না-- বাকি
৪. আরএএফ (RAF) ও দিল্লি পুলিসকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে-- বাকি
যন্তর মন্তর-সহ সমগ্র দেশ এখনও বাকি দাবিগুলো পূরণের অপেক্ষায় রয়েছে।
সরকার ও সিজেপি-র মধ্যে তৃতীয় দফার বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। ঠিক তার কয়েক ঘণ্টা আগেই পদত্যাগ করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। শুরু থেকেই শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফাকে আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি হিসেবে রাখা হয়েছিল। নিজের পদত্যাগপত্রে শিক্ষামন্ত্রী বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। তিনি জানান, শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন। কোনো 'দেশবিরোধী শক্তি' যাতে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে না পারে, তাই এই সিদ্ধান্ত। গত ১০ দিনের ঘটনায় তিনি গভীরভাবে মর্মাহত বলেও জানান।
NEET-UG পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে সারা দেশে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ শিক্ষার্থী ও বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে রাস্তায় নেমেছিলেন। প্রবল গণআন্দোলনের মুখে মোদী সরকারের কোনো মন্ত্রীর পদত্যাগের ঘটনা বেশ বিরল।
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