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আন্দোলন এখানেই শেষ নয়...! শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার পরও আরও দাবিতে অনড় যন্তর মন্তর

Dharmendra Pradhan resignation: আন্দোলন এখানেই শেষ নয়। সিজেপি-র বাকি দাবি না মেনে নেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলতেই থাকবে। সিজেপি-র এক্স হ্যান্ডেলে তারা তাদের বাকি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 25, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:26 PM IST
আন্দোলন এখানেই শেষ নয়...! শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার পরও আরও দাবিতে অনড় যন্তর মন্তর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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