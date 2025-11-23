Gelatin Sticks: ফের বিস্ফোরণের প্ল্যান? আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার এক সরকারি স্কুল থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণের বিস্ফোরক...

Gelatin Sticks: ফের বিস্ফোরণের প্ল্যান? আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার এক সরকারি স্কুল থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণের বিস্ফোরক...
Uttarakhand: উত্তরাখণ্ড পুলিস আলমোড়ার একটি সরকারি স্কুলের কাছে ১৬১টি জেলাটিন স্টিক, একটি শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ, উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে এবং বিস্তারিত তদন্ত চলছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির লাল কেল্লার কাছে বিস্ফোরণের পর নাম উঠে আসে ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিস্ফোরণে আত্মঘাতী জঙ্গি উমর সকলের সঙ্গেই এই বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের যোগ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ধার হয় ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক। সাধারণের চোখে এই বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে 'জঙ্গির আঁতুড়ঘর'। এই আবহেই এবার এক সরকারি স্কুলের কাছে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক।
জানা গিয়েছে, উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ার একটি স্কুলের কাছে বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক জেলাটিন স্টিক পাওয়া গিয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, সুলত এলাকার এক ঝোপে ১৬১টি জেলাটিন স্টিক পাওয়া গিয়েছে, যার ওজন ২০ কেজির বেশি। পরে আশেপাশের এলাকা তল্লাশি করা হয়।
এই উদ্ধার অভিযান ঘটেছে ডাবরা গ্রামের সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাছে। কয়েকদিন আগে হরিয়ানায় প্রায় ৩,০০০ কেজি বিস্ফোরক পাওয়া গিয়েছিল, যা দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল সুবাশ সিং প্রথমে ঝোপে সন্দেহজনক প্যাকেট লক্ষ্য করেন এবং পুলিসকে জানান। দুটি পুলিস দল সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে। উধম সিং নগর ও নৈনিতাল জেলা থেকে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল এবং কুকুর স্কোয়াডও আনা হয়।
কুকুর ইউনিট দ্বারা তল্লাশি চালানো হলে ঝোপে কয়েকটি জেলাটিন স্টিক পাওয়া যায়। প্রায় ২০ ফুট দূরে আরও কিছু প্যাকেট পাওয়া যায়। বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল এগুলো সংগ্রহ করে, সিল করে নিরাপদ স্থানে রাখে। সিনিয়র পুলিস সুপার দেবেন্দ্র পিঞ্চা বলেন, 'ডাবরা গ্রামের স্কুলের কাছে ঝোপ থেকে ১৬১টি জেলাটিন স্টিক উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দলও তদন্ত করেছে। আশেপাশের এলাকাগুলোও তল্লাশি করা হয়েছে।'
কী এই জেলাটিন স্টিক?
জেলাটিন স্টিক সাধারণত খনি ও নির্মাণ কাজে পাথর ভাঙার জন্য ব্যবহার করা হয়। পুলিস জানিয়েছে, এই বিস্ফোরক গ্রামে কেন আনা হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিস অজানা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ধারা ৪(এ) এবং ভারতীয় বিচার সংহিতা (BNS) ধারা ২৮৮ অনুযায়ী মামলা করেছে।
পরবর্তী তদন্তের জন্য চারটি দল গঠন করা হয়েছে, জানান SSP। দিল্লির সাম্প্রতিক বিস্ফোরণ এবং বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক জব্দের পরে দেশজুড়ে নিরাপত্তা সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, কিছু সন্ত্রাসী গ্রুপ বড় শহরগুলোতে সিরিয়াল বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করছিল। দেশের বিভিন্ন অংশে তল্লাশি অভিযান চলছে।
