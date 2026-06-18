Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /Fatal Food posing horror: ফুচকার জলেই কি ছিল মৃত্যদূত? রাস্তার ধারের শালপাতায় মোড়া ঝাল পানিপুরি খেয়েই মৃত্যুমুখে ২০ শিশু

Fatal Food posing horror: ফুচকার জলেই কি ছিল মৃত্যদূত? রাস্তার ধারের শালপাতায় মোড়া ঝাল পানিপুরি খেয়েই মৃত্যুমুখে ২০ শিশু

Telengana Food Poisoning: মঙ্গলবার সকাল থেকে শিশুদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে আতঙ্কিত অভিভাবকরা তাদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এটি স্পষ্টতই একটি ফুড পয়জনিং বা খাদ্য বিষক্রিয়ার ঘটনা।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 18, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:09 PM IST
Fatal Food posing horror: ফুচকার জলেই কি ছিল মৃত্যদূত? রাস্তার ধারের শালপাতায় মোড়া ঝাল পানিপুরি খেয়েই মৃত্যুমুখে ২০ শিশু

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অরূপ তো কোষাধ্যক্ষই নন! তাহলে কীভাবে চিঠি ব্যাংকে? তৃণমূলে নয়া জটিলতা
Aroop Biswas Letter Controversy22 min ago
2
FIFA World Cup 202623 min ago
3
EPFO26 min ago
4
India's gain from US-Iran peace deal39 min ago
5
Telengana Panipuri Food Poisoning news41 min ago