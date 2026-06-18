/Fatal Food posing horror: ফুচকার জলেই কি ছিল মৃত্যদূত? রাস্তার ধারের শালপাতায় মোড়া ঝাল পানিপুরি খেয়েই মৃত্যুমুখে ২০ শিশু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফুচকা খেতে আমরা কে না ভালোবাসি! রাস্তার ধারে দাড়িয়ে শালপাতার বাটিতে কাঁচা লংকা, গন্ধরাজ লেবু ছোলা মটর দিয়ে মাখা ঝাল আলু দিয়ে ফুচকা-- সঙ্গে টক তেঁতুলগোলা জল। উফফ...জিভে জল পুরো! যত অস্বাস্থ্যকরই হোক না কেন, ফুচকা যেন একটা আলাদা আবেগ। কিন্তু রাস্তার ধারের এই মুখরোচক খাবার খাওয়া যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তার আরও একটি প্রমাণ মিলল। রাস্তার ধারের ঠেলা থেকে ফুচকা খাওয়ার পর মারাত্মক খাদ্য বিষক্রিয়ায় (ফুড পয়জনিং) আক্রান্ত হয়েছে ২০ জনেরও বেশি শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে তেলঙ্গানার রাজান্না সিরসিল্লা (Rajanna Sircilla) জেলার থাঙ্গাল্লাপল্লী মণ্ডলের কেসিআর নগর কলোনিতে। অসুস্থ শিশুদের দ্রুত উদ্ধার করে জেলা সরকারি হাসপাতাল এবং স্থানীয় বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।
ঘটনার বিবরণ
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার বিকেলে কেসিআর নগর কলোনিতে এক ফুচকা বিক্রেতার কাছ থেকে বেশ কিছু বাচ্চা ছেলেমেয়ে এবং তাঁদের বাড়ির লোকেরা ফুচকা খেয়েছিলেন। এরপর মঙ্গলবার ভোর থেকে ওই শিশুরা একের পর এক অসুস্থ হতে শুরু করে। তীব্র পেটে ব্যথা, ক্রমাগত বমি এবং ডায়েরিয়ার (পাতলা পায়খানা) মতো উপসর্গ দেখা দেয়। প্রথমে প্রায় ১৫ জন শিশু গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়ে। শিশুদের পাশাপাশি পরিবারের কয়েকজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যও অসুস্থ বোধ করেন। সব মিলিয়ে অন্তত ২৫ জন এই ঘটনায় আক্রান্ত। সিংহভাগই শিশু।
চিকিৎসা পরিস্থিতি
মঙ্গলবার সকাল থেকে শিশুদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে আতঙ্কিত অভিভাবকরা তাদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এটি স্পষ্টতই একটি ফুড পয়জনিং বা খাদ্য বিষক্রিয়ার ঘটনা। হাসপাতালে ভর্তি করার পর শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, স্যালাইন ও ওষুধ দেওয়া শুরু হয়। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে চিকিৎসাধীন সমস্ত শিশুর অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে এবং তারা চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে। চিকিৎসকরা তাদের কড়া পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।
প্রশাসন ও খাদ্য সুরক্ষা দফতরের পদক্ষেপ
এই ঘটনার খবর পেয়ে থাঙ্গাল্লাপল্লী থানার পুলিস এবং খাদ্য সুরক্ষা দফতরের (Food Safety Department) আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পুলিস ওই ফুচকা বিক্রেতাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। তদন্তের স্বার্থে বিক্রেতার কাছ থেকে ফুচকা, টক জল, আলু মাখা-সহ সমস্ত খাদ্য সামগ্রী ও মশলা জব্দ করা হয়েছে। খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকরা এই সমস্ত খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন। খাবারের জল নাকি অন্য কোনও পচা বা বাসি উপাদানের কারণে এই বিষক্রিয়া ঘটেছে, তা ল্যাব রিপোর্টের পরেই নিশ্চিত হওয়া যাবে।
এই ঘটনাটি ফের রাস্তার ধারের খোলা খাবারের স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল। বিশেষ করে গরম ও বর্ষার এই মরশুমে জলের মাধ্যমে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ খুব দ্রুত ছড়ায়। ফুচকার টক জল তৈরিতে অনিরাপদ বা দূষিত জল ব্যবহার করা হলে এই ধরণের বিষক্রিয়া ঘটার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি থাকে।
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে জানিয়েছেন, রাস্তার খোলা খাবার, বিশেষ করে ফুচকা, চাট বা কাটা ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। শিশুদের এই ধরণের খাবার থেকে দূরে রাখা এবং সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গায় তৈরি খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তেলঙ্গানার এই ঘটনার পর প্রশাসনও স্থানীয় হকারদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ব্যাপারে কড়া বার্তা দিয়েছে।
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