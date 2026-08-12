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VIRAL VIDEO: ২৫০ কেজিরও বেশি পচা মাংস! শহরজুড়ে খাবারের নামে বিষ পাঁচতারা হোটেল-পাবের, ভয়াবহ ললিত ও স্কাই লাউঞ্জ

VIRAL VIDEO: শহরের একাধিক পাঁচতারা ও তিনতারা হোটেলের সঙ্গেই অভিজাত সব পাবগুলিতে বিরাট অভিযান চালিয়েছে এফএসডিএ। সেখান থেকে জব্দ হয়েছে ২৫০ কেজিরও বেশি পচা মাংস, ২০৭ কেজি নষ্ট সবজি, ৩২ লিটার মেয়াদোত্তীর্ণ দুধ এবং ৩ কেজি বাসি বেকারি 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 12, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:27 PM IST
VIRAL VIDEO: ২৫০ কেজিরও বেশি পচা মাংস! শহরজুড়ে খাবারের নামে বিষ পাঁচতারা হোটেল-পাবের, ভয়াবহ ললিত ও স্কাই লাউঞ্জ
Image Credit: পর্যবেক্ষণ করছেন আধিকারিকরা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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