/লাগামহীন যৌনতায় মত্ত? কলেজে ভর্তি হয়েই ৭০০০ বেশি ছাত্র-ছাত্রী HIV পজিটিভ? ভয়ংকর খবরে ঘুম উড়েছে মা-বাবার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কর্নাটকের বেশ কয়েকটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে এইচআইভি (HIV) সংক্রামিতের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় চরম উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই নির্দিষ্ট বয়সের ৭,০০০-এরও বেশি তরুণ-তরুণী ও শিক্ষার্থী এইচআইভি পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। এই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির মোকাবিলায় কর্নাটক সরকার রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সাহায্যপ্রাপ্ত ও বেসরকারি ডিগ্রি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতে এইচআইভি পরীক্ষা ও প্রাক-কাউন্সেলিং শিবির আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে, সোশাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে খারিজ করল কর্নাটক রাজ্য এডস প্রতিরোধ সংস্থা (KSAPS)। সরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, তরুণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে যে আশঙ্কাজনক পরিসংখ্যান ছড়ানো হয়েছে তা সঠিক নয় এবং কলেজে কোনও প্রকার বাধ্যতামূলক এইচআইভি পরীক্ষাও চালু করা হচ্ছে না। তবে ওই রাজ্যে এমন ঘটনা যে ঘটেছে তা অনেকেই বলছে।
ভুল তথ্যের নিরসন ও আসল পরিসংখ্যান
সম্প্রতি বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল যে, ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী সাড়ে সাত হাজারের বেশি শিক্ষার্থী রাজ্যে এইচআইভি আক্রান্ত। এই দাবির পরেই অভিভাবক ও শিক্ষার্থী মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে কেএসএপিএস-এর প্রকল্প পরিচালক ড. নব্য এস এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ছড়ানো খবরটি সম্পূর্ণ ভুল ও বিভ্রান্তিকর। প্রকৃত পক্ষে গত পাঁচ বছরে (২০২০ থেকে ২০২৪) রাজ্যজুড়ে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সের মাত্র ৫৮০ জন শিক্ষার্থীর এইচআইভি পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। ফলে ৭,০০০ শিক্ষার্থীর আক্রান্ত হওয়ার দাবিটি বাস্তবের সঙ্গে কোনোভাবেই মেলে না।
উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান
কর্নাটক রাজ্য এডস প্রতিরোধ সংস্থার (KSAPS) দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই সংক্রমণের হার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে।
১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সংক্রামিতের সংখ্যা ছিল ৪৪,৫০০ জন। ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে এই সংখ্যা একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৬,৬০০-এ। এর মধ্যে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সসী শিক্ষার্থী ও যুবকদের সংখ্যা ৭,০০০ ছাড়িয়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্য প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে।
ন্যাশনাল এডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের (NACO) হিসাব অনুযায়ী, ভারতে সবচেয়ে বেশি এইচআইভি আক্রান্তের নিরিখে কর্নাটক বর্তমানে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে আনুমানিক ২.৬ লক্ষ মানুষ এইচআইভি আক্রান্ত, যার মধ্যে মাত্র ২.০৫ লক্ষ মানুষ অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (ART) নিচ্ছেন।
চিকিৎসকদের অনুমান, প্রায় ৫৪,০০০ জন আক্রান্ত ব্যক্তি এখনও শনাক্ত হননি এবং তাঁরা নিজেরাও জানেন না যে তাঁদের শরীরে এই ভাইরাস রয়েছে।
পরীক্ষা কখনই বাধ্যতামূলক নয়
স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে আরও নিশ্চিত করা হয়েছে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে কখনোই শিক্ষার্থীদের জন্য এইচআইভি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়নি এবং ভবিষ্যতেও করা হবে না।
ন্যাশনাল এডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (NACO)-র নির্দেশিকা মেনেই যেকোনো এইচআইভি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যক্তির পরীক্ষা করার পূর্বে এবং পরে কাউন্সেলিং এবং তাঁর লিখিত বা স্পষ্ট সম্মতি (Informed Consent) নেওয়া বাধ্যতামূলক। সম্মতি ছাড়া বা কাউকে বাধ্য করে এই পরীক্ষা করা আইনত অনুচিত।
সচেতনতা বৃদ্ধি
কর্নাটক স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, যুব সমাজের মধ্যে এইচআইভি/এডস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই সময়ে সময়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সচেতনতামূলক শিবির আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি যে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে, তা মূলত শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই রোগ সম্পর্কে ভীতি দূর করা, সঠিক তথ্য পৌঁছানো এবং স্বেচ্ছায় স্ক্রিনিংয়ের সুযোগ তৈরি করার জন্য।
প্রশাসন আবেদন জানিয়েছে, কোনও বিভ্রান্তিকর খবরে কান না দিয়ে তথ্য যাচাই করে তবেই যেন সংবাদ প্রচার করা হয়। সরকারের মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের সুরক্ষিত ও সচেতন রাখা, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা নয়।
কেন কলেজে শিবিরের সিদ্ধান্ত?
এই অজ্ঞাত রোগীদের দ্রুত শনাক্ত করা এবং সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মূলত '৯৫-৯৫-৯৯' বিশ্বজনীন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই এই বিশেষ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।
প্রথম ৯৫: ৯৫% আক্রান্ত যেন নিজেদের এইচআইভি মর্যাদা বা স্ট্যাটাস সম্পর্কে সচেতন থাকেন।
দ্বিতীয় ৯৫: শনাক্ত হওয়া ব্যক্তিদের অন্তত ৯৫% কে সঠিক চিকিৎসার আওতায় আনা।
তৃতীয় ৯৯: ভাইরাসের বিস্তার ৯৯% পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আনা।
তবে, উপরের সব তথ্যই গুজব, কর্ণাটক সরকারের তরফ থেকে এই ধরনের কোনও খবরের সত্যতা স্বীকার করা হয়নি।