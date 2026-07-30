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লাগামহীন যৌনতায় মত্ত? কলেজে ভর্তি হয়েই ৭০০০ বেশি ছাত্র-ছাত্রী HIV পজিটিভ? ভয়ংকর খবরে ঘুম উড়েছে মা-বাবার...

Karnataka 7000 students HIV positive: ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সংক্রামিতের সংখ্যা ছিল ৪৪,৫০০ জন। ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে এই সংখ্যা একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৬,৬০০-এ। এর মধ্যে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সসী শিক্ষার্থী ও যুবকদের সংখ্যা ৭,০০০ ছাড়িয়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্য প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে।  

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 30, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:41 PM IST
লাগামহীন যৌনতায় মত্ত? কলেজে ভর্তি হয়েই ৭০০০ বেশি ছাত্র-ছাত্রী HIV পজিটিভ? ভয়ংকর খবরে ঘুম উড়েছে মা-বাবার...

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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