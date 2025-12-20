Homeguard Exam on Runway: 'ডবল ইঞ্জিন ফেল', ১৮৭ হোমগার্ডের চাকরির জন্য হাজির ৮০০০, কনকনে ঠান্ডায় রানওয়েই হল সেন্টার

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Homeguard Exam on Runway: চাকরিপ্রার্থীরা পরীক্ষার জন্য সকাল ৬টায় উপস্থিত হলেও তাদের প্রশ্নপত্র দেওয়া হয় সকাল ৯টায়। লিখিত পরীক্ষাটি ছিল মোট ৫০ নম্বরের এবং সময় ছিল এক ঘণ্টা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 20, 2025, 05:52 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে কাজের চাহিদা যে কতটা ভয়ংকর তা চোখের সামনে তুলে ধরল ওড়িশা। পোস্ট মাত্র ১৮৭, রোজ বেতন ৬৩৯ টাকা। তাও আবার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ। তার জন্যই পরীক্ষায় বসলেন ৮০০০ বেশি পরীক্ষার্থী। বুধবার সকালে কনকনে ঠান্ডায় ওই আট হাজার যুবকের পরীক্ষা নেওয়া হল খোলা রান ওয়েতে। সম্বলপুরের জমদারপল্লি এয়ারস্ট্রিপেই তাদের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করল জেলা প্রশাসন।

ওইসব পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন এমবিএ, বিএসসি, এমসিএ পাস। তাদের পরীক্ষায় দেওয়ার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, পরীক্ষায় এতজন আবেদন করেন যে তাদের জন্য় আলাদা পরীক্ষাকেন্দ্র জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। পরিস্থিতি বুঝেই সম্বলপুর জেলা প্রশাসন সম্বলপুর এয়ারস্ট্রিপেতে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করে। পরীক্ষার জন্য প্রচুর পুলিস মোতায়েন করা হয়। খুব ভালো ভাবেই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

চাকরিপ্রার্থীরা পরীক্ষার জন্য সকাল ৬টায় উপস্থিত হলেও তাদের প্রশ্নপত্র দেওয়া হয় সকাল ৯টায়। লিখিত পরীক্ষাটি ছিল মোট ৫০ নম্বরের এবং সময় ছিল এক ঘণ্টা। এর মধ্যে ২০ নম্বর ছিল প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য এবং ৩০ নম্বর ছিল সাধারণ জ্ঞানের জন্য।

ওইসব হোমগার্ডকে নিয়োগ করা হবে চুক্তিভিত্তিক। মাত্র হাতেগোনা কিছু পদের জন্য রাজ্যে কাজের অভাবকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। মজার ব্যাপার হল, হোম গার্ড পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল মাত্র পঞ্চম শ্রেণি পাস। অথচ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর-এর মতো অনেক উচ্চশিক্ষিত প্রার্থী।

এদিকে, এনিয়ে সরব অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। ওড়িশার কর্মসংস্থান পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে তৃণমূলের তরফে লেখা হয়েছে, "এটি কোনও সিনেমার দৃশ্য নয়। এটি বিজেপি শাসিত ওড়িশা। যেখানে মাত্র ১৮৭টি হোম গার্ড পদের জন্য এমবিএ এবং এমসিএ পাস করা ছাত্রছাত্রীসহ ৮,০০০-এরও বেশি চাকরিপ্রার্থী লাইনে দাঁড়িয়েছেন। বিজেপির তথাকথিত 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের আসল ও নিষ্ঠুর রূপ এটাই। হাতে ডিগ্রি আছে, কিন্তু কাজ নেই। বেকারত্ব কোনো দুর্ঘটনা নয়; এটি বিজেপিরই 'সাফল্য'।"

একইরকম দৃশ্য সম্প্রতি দেখা গিয়ছিল রাউরকেল্লাতেও। সেখানে বিটেক এবং ডবল এমএ পাশ করা প্রার্থীরাও হোম গার্ড পদের জন্য আবেদন করেছিলেন। এতেই বোঝা যায় যে, সাধারণ বা নিচু স্তরের চাকরির জন্যও এখন প্রতিযোগিতার লড়াই কতটা ব্যাপক এবং কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

