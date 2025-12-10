OYO Booking BIG UPDATE: কাপলদের জন্য দারুণ খুশির খবর! OYO রুমে 'একান্ত' হতে আর 'দেখাতে হবে না' আধার...
OYO room Booking news: আপনার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আরও বেশি ব্যক্তিগত হতে চলেছে। সঙ্গীর সঙ্গে আপনার OYO রুমে যাওয়া, প্রেম, একান্ত হওয়া, ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত এবং আপনার ও সঙ্গীর পরিচয় সবকিছুই নিরাপদ থাকবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাপলদের জন্য সুখবর! যুগলদের জন্য দারুণ খুশির খবর! আপনি যদি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে OYO রুমে কিছু একান্ত মুহূর্ত কাটাতে চান, তাহলে এই খবরটি অবশ্যই আপনার জন্য। OYO রুমে 'একান্ত' হতে আর 'দেখাতে হবে না' আধার (Aadhaar)! এবার থেকে আপনার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আরও বেশি ব্যক্তিগত হতে চলেছে (OYO Booking BIG UPDATE)।
OYO রুমে চেক-ইন করার সময় আর আধারের ফটোকপির প্রয়োজন হবে না। শুধু QR কোডগুলি কাজ করবে। ফলে আপনার OYO রুমে যাওয়া, প্রেম, একান্ত হওয়া, ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত এবং আপনার ও সঙ্গীর পরিচয় সবকিছুই নিরাপদ থাকবে। আসলে আধার কর্তৃপক্ষ, UIDAI আধার কার্ডের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে কাগজ-ভিত্তিক আধার যাচাইকরণ বন্ধ করার পথে হাঁটছে। সেইজন্য একটি বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে।
নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার পর, OYO এর মতো হোটেল চেইন সংস্থা আর গ্রাহকদের আধার কার্ডের ফটোকপি নিতে বা ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করতে পারবে না। কারণ এই পুরোটাই আধার আইনের লংঘন বলে বিবেচিত হয়। UIDAI-এর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে ইতিমধ্যেই নতুন নিয়মটি অনুমোদিত হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই তা জারি করা হবে।
QR কোড স্ক্যান করলেই কাজ হয়ে যাবে
UIDAI প্রধান ভুবনেশ কুমার জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন ব্যবস্থাটি অনুমোদন করেছে। সেই অনুযায়ী, সমস্ত হোটেল, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি থেকে OYO-র মতো চেইন সংস্থা - যাদের আধার-ভিত্তিক যাচাইকরণের প্রয়োজন, তাদের UIDAI-তে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনে পর তাদের এমন প্রযুক্তি দেওয়া হবে যার মাধ্যমে তারা QR কোড স্ক্যান করে অথবা নতুন আধার অ্যাপ ব্যবহার করেই গ্রাহকের পরিচয় যাচাই করে নিতে পারবে। আর গ্রাহকের কাছ থেকে আধারের জেরক্স চাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। কাস্টমারকেও আর আধারের ফটোকপি দেখাতে হবে না।
নতুন যাচাইকরণ প্রক্রিয়া
নতুন যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটি কেন্দ্রীয় আধার ডাটাবেসের সঙ্গে সংযোগকারী মধ্যবর্তী সার্ভারগুলির ডাউনটাইমের কারণে তৈরি অনেক কার্যকরী সমস্যার সমাধান করবে। অফলাইন যাচাইকরণের জন্য আগ্রহী সংস্থাগুলির একটি API অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসের অ্যাক্সেস থাকবে, যার মাধ্যমে তারা আধার যাচাই করে তাদের সিস্টেম আপডেট করতে পারবে।
তথ্য সুরক্ষা এবং গোপনীয়তার উপর কী প্রভাব?
নতুন সিস্টেমে কাগজ-ভিত্তিক পরিচয় যাচাইকরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত দূর হবে। নতুন এই সিস্টেমের মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আধার প্রমাণীকরণকে আরও সুরক্ষিত করা হচ্ছে। নতুন সিস্টেমটি আগামী ১৮ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
