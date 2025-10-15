English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Operation Sindoor 2.0: ‘অপারেশন সিঁদুর ২.০ হবে আরও বিধ্বংসী!’ পহেলগাঁওয়ের ধাঁচে ভারতে ফের হামলার ছক পাকিস্তানের?

Operation Sindoor 2.0 Will Be Deadlier: ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রাক্তন সেনা সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন মনোজকুমার কাটিয়ার। সেখানেই তিনি বলেন, পাকিস্তান আবারও ভারতকে আক্রমণ করবে! 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 15, 2025, 01:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের পহেলগাঁওয়ের ধাঁচে হামলা চালাতে পারে পাকিস্তান! আর পাকিস্তান আবার হামলা চালালেই ভয়ংকর প্রত্যাঘাত করবে ভারত। অপারেশন সিঁদুর ২.০ হবে আরও মারাত্মক! সতর্ক করার সঙ্গেই হুঁশিয়ারি দিলেন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় সেনার লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল মনোজ কুমার কাটিয়ার। স্পষ্ট করে দিলেন, ‘অপারেশন সিঁদুর ২.০ হবে আরও বিধ্বংসী!’

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রাক্তন সেনা সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন মনোজ কুমার কাটিয়ার। সেখানেই তিনি বলেন, পহেলগাঁওতে জঙ্গিরা সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে নির্বিচারে নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এর জন্য পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। প্রশাসন, প্রাক্তন সেনা এবং স্থানীয় জনগণের পূর্ণ সমর্থন পেয়ে অপারেশন সিঁদুর সফল হয়েছে। পাকিস্তানের সরাসরি ভারতের মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই। তবে তারা তাদের ঘৃণ্য সন্ত্রাসী পরিকল্পনা থেকেও বিরত থাকবে না। পাকিস্তানের মনোভাবের পরিবর্তন হবে না। তাই তারা আবার ভারতকে আক্রমণ করার চেষ্টা করবে। তবে পাকিস্তানের ভবিষ্যতের যে কোনও আক্রমণ প্রতিহত করতে বাহিনী প্রস্তুত। অপারেশন সিঁদুর ২.০ হবে আরও মারাত্মক, আরও বিধ্বংসী। পাকিস্তান পালানোর পথ পাবে না। মুখ লুকানোর জায়গা পাবে না।

প্রসঙ্গত, কদিন আগেই পাকিস্তানকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভারতীয় সেনাপ্রধান। 'এবার মানচিত্র থেকেই মুছে দেব', হুংকার দিয়েছেন দেশের সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সেনাপ্রধান সাফ জানিয়ে দেন, পাকিস্তান যদি এখনই জঙ্গিদের প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ না করে, তাহলে দ্রুতই পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেবে ভারত। সীমান্ত রাজ্য রাজস্থানের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি সাফ জানান, ভারত এবার পুরোপুরি প্রস্তুত। অপারেশন সিদুঁর ২.০ আসন্ন। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক ইতিহাসে দেশের কোনও সেনাপ্রধানকে এই ভাষায় পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায়নি।

