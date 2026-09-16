/সমুদ্রে বেপরোয়া পাকিস্তান! ভারতের যুদ্ধজাহাজে পাক নৌসেনার ধাক্কা, কড়া হুঁশিয়ারি দিল্লির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তর আরব সাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি নজরদারি যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেল পাকিস্তানের নৌবাহিনীর একটি জাহাজ। ঘটনাটি ঘটেছে ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। পাকিস্তানি জাহাজের বিপজ্জনক গতি এবং অপেশাদার চালচলনের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক একে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য আচরণ বলে চিহ্নিত করেছে। তবে স্বস্তির খবর, ভারতীয় জাহাজের কোনও বড় ক্ষতি হয়নি।
নয়াদিল্লির পক্ষ থেকে ঘটনাটির তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক তাৎক্ষণিকভাবে পাকিস্তানের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে তলব করে কড়া বার্তা দেয়। ভারতীয় কূটনীতিকরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সাগরে পাকিস্তানি নৌবাহিনীর এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন পদক্ষেপ অত্যন্ত বিপজ্জনক। ইতোমধ্যেই নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত পাকিস্তানের সিনিয়র কূটনীতিককে তলব করেছে ভারত। পাকিস্তানি নৌ ইউনিটের অপেশাদার ও অগ্রহণযোগ্য আচরণের জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ তুলেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। পাক চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে তলব করে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকেও পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের কাছে একই ধরনের কড়া প্রতিবাদ দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সূত্রের খবর, ভারতীয় যুদ্ধজাহাজটি উত্তর আরব সাগরে নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছিল। সেই সময় তীব্র গতিতে ধেয়ে আসে পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজটি। সেটি বিপজ্জনকভাবে ভারতীয় জাহাজের খুব কাছাকাছি চলে আসে এবং ধাক্কা মারে। ঘটনার পর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়।
বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য, পাকিস্তানি জাহাজের এই আচরণ ১৯৯১ সালের ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ১০ নম্বর অনুচ্ছেদের সরাসরি লঙ্ঘন। এই চুক্তিতে সামরিক মহড়া, গতিবিধি ও কৌশলগত চলাচলের ক্ষেত্রে আগাম সতর্কবার্তা দেওয়ার স্পষ্ট নিয়ম রয়েছে। ইসলামাবাদ সেই শর্ত ভঙ্গ করেছে বলেই ভারতের অভিযোগ।
পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল আচরণ করতে সতর্ক করেছে ভারত। দুই দেশের চুক্তি ও নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানি চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে এই কড়া বার্তা ইসলামাবাদের বিদেশ মন্ত্রককে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকেও পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকে গিয়ে একই সুরে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাতে বলা হয়েছে।
সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদে ইসলামাবাদের মদতকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সম্পর্ক এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরে তলানিতে ঠেকেছে। স্বাধীনতার পর থেকে একাধিক যুদ্ধ ও সংঘাতের সাক্ষী থাকা এই দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের নৌবাহিনী প্রায়শই আরব সাগরে টহল দেয়। অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘর্ষের ঝুঁকি কমাতেই অতীতে ১৯৯১ সালের মতো আস্থা-বৃদ্ধিকারী চুক্তিগুলো করা হয়েছিল। বর্তমানের এই চরম উত্তেজনার আবহে সাগরে এমন সংঘাতের ঘটনা স্বভাবতই নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছে।
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