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সমুদ্রে বেপরোয়া পাকিস্তান! ভারতের যুদ্ধজাহাজে পাক নৌসেনার ধাক্কা, কড়া হুঁশিয়ারি দিল্লির

India Pakistan navy clash: পাকিস্তান ১৯৯১ সালের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি লঙ্ঘন করেছে বলে ভারত দাবি করেছে। নয়াদিল্লি দিল্লিতে পাকিস্তানি কূটনীতিককে তলব করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। একই সঙ্গে ইসলামাবাদেও আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ পাঠিয়েছে ভারত।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 16, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:42 PM IST
সমুদ্রে বেপরোয়া পাকিস্তান! ভারতের যুদ্ধজাহাজে পাক নৌসেনার ধাক্কা, কড়া হুঁশিয়ারি দিল্লির

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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