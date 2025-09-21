Cross-Border Tensions Flare At LoC: আর কিছুক্ষণে সূর্য-সলমানদের মহারণ, ওদিকে ভূ-স্বর্গে চলছে ভারত-পাক গোলাবর্ষণ...

Cross-Border Tensions Flare At LoC: আর কিছুক্ষণে সূর্য-সলমানদের মহারণ, ওদিকে ভূ-স্বর্গে চলছে ভারত-পাক গোলাবর্ষণ...
India-Pakistan Tension: আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু ভারত-পাক ম্যাচ। তার আগেই উত্তপ্ত ভূস্বর্গ। ভারত-পাক বর্ডারে গোলাবর্ষণ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রতিবাদ ও ভারতীয় সেনার সম্মানে ভারতীয় ক্রিকেট টিম হ্যান্ডশেক এড়িয়ে যান চিরশত্রু দেশের সঙ্গে। ২১ সেপ্টেম্বর রবিবার এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ফের মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। এই দুই দলের খেলা মানেই টান টান উত্তেজনা। কিন্তু ম্যাচের আগেই উত্তপ্ত ভারত-পাক বর্ডার।
জানা গিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার নওগাঁও সেক্টরে গুলিবর্ষণের ফলে নিয়ন্ত্রণরেখায় (LoC) ব্যাপক উত্তেজনা। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, হালকা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ভারতের দিকে গুলি চালানো হয়। তবে এটি যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত নয়।
আরও জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ গুলিবর্ষণ শুরু হয় এবং তা এক ঘণ্টা ধরে থেমে থেমে চলতে থাকে। এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। পাকিস্তান প্রায় চার রাউন্ড গুলি ছোড়ে।
এই গুলিবর্ষণে চুপ থাকেনি ভারত। ভারতীয় সেনারা প্রায় কুড়ি রাউন্ড গুলি চালিয়ে কড়া জবাব দেয়। তবে দুই পক্ষেই কোনও হতাহতের খবর নেই। সেনা সূত্র জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে এবং নজরদারি চলছে। তবে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।
এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ আগে, পুঞ্চ জেলার বালাকোট সেক্টরে ভারতীয় সেনা একটি অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। সেই সময়ও গুলিবর্ষণ হয়, তবে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে প্রবেশ করতে পারেনি। এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় পেট্রোলিং ও নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, এই ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটল, যখন এশিয়া কাপ ২০২৫-এর সুপার ফোর ম্যাচে ভারত-পাকিস্তানের মুখোমুখি লড়াই হতে চলেছে দুবাইয়ে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর থেকেও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর মাঝে মাঝে গুলি বিনিময় ও অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলেই আসছে।
