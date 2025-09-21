English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Cross-Border Tensions Flare At LoC: আর কিছুক্ষণে সূর্য-সলমানদের মহারণ, ওদিকে ভূ-স্বর্গে চলছে ভারত-পাক গোলাবর্ষণ...

India-Pakistan Tension: আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু ভারত-পাক ম্যাচ। তার আগেই উত্তপ্ত ভূস্বর্গ। ভারত-পাক বর্ডারে গোলাবর্ষণ।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 21, 2025, 03:28 PM IST
Cross-Border Tensions Flare At LoC: আর কিছুক্ষণে সূর্য-সলমানদের মহারণ, ওদিকে ভূ-স্বর্গে চলছে ভারত-পাক গোলাবর্ষণ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পহেলগাঁও কাণ্ডের প্রতিবাদ ও ভারতীয় সেনার সম্মানে ভারতীয় ক্রিকেট টিম হ্যান্ডশেক এড়িয়ে যান চিরশত্রু দেশের সঙ্গে। ২১ সেপ্টেম্বর রবিবার এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ফের মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। এই দুই দলের খেলা মানেই টান টান উত্তেজনা। কিন্তু ম্যাচের আগেই উত্তপ্ত ভারত-পাক বর্ডার। 

Add Zee News as a Preferred Source

জানা গিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার নওগাঁও সেক্টরে গুলিবর্ষণের ফলে নিয়ন্ত্রণরেখায় (LoC) ব্যাপক উত্তেজনা। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, হালকা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ভারতের দিকে গুলি চালানো হয়। তবে এটি যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত নয়।

আরও পড়ুন:Zubeen Garg: জুবিনের কথা রেখে 'মায়বিনী' গোটা অসম! চোখের জলে বিদায় আইকন...

আরও জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ গুলিবর্ষণ শুরু হয় এবং তা এক ঘণ্টা ধরে থেমে থেমে চলতে থাকে। এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। পাকিস্তান প্রায় চার রাউন্ড গুলি ছোড়ে।

এই গুলিবর্ষণে চুপ থাকেনি ভারত। ভারতীয় সেনারা প্রায় কুড়ি রাউন্ড গুলি চালিয়ে কড়া জবাব দেয়। তবে দুই পক্ষেই কোনও হতাহতের খবর নেই। সেনা সূত্র জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে এবং নজরদারি চলছে। তবে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ আগে, পুঞ্চ জেলার বালাকোট সেক্টরে ভারতীয় সেনা একটি অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। সেই সময়ও গুলিবর্ষণ হয়, তবে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে প্রবেশ করতে পারেনি। এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় পেট্রোলিং ও নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটল, যখন এশিয়া কাপ ২০২৫-এর সুপার ফোর ম্যাচে ভারত-পাকিস্তানের মুখোমুখি লড়াই হতে চলেছে দুবাইয়ে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর থেকেও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর মাঝে মাঝে গুলি বিনিময় ও অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলেই আসছে।

আরও পড়ুন:Asia Cup 2025: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ইন্ডিয়ার, গুরুতর চোটে মহারণে অনিশ্চিত বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Pakistan India Warindia pakistan cross border firingIndia Pakistan Warloc indiaAsia Cup 2025India pakistan Matchindia Pakistan asia cup
পরবর্তী
খবর

Manipur: ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর, সেনা কনভয়ে হামলা! নিহত ৩, মোদীর সফরে পরেই....
.

পরবর্তী খবর

H-1B Visa: শীর্ষে অ্যামাজন, দ্বিতীয় TCS, তালিকায় গুগল-মেটা-মাইক্রোসফট ও... ট্রাম্পের H-1B...