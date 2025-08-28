Palghar Building Collapse: হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বহুতল! ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে প্রাণ খুঁজতেই বেরল ১৪ নিথর দেহ...আশঙ্কা আরও বাড়বে মৃত্যু...

Palghar Building Collapse: হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বহুতল! ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে প্রাণ খুঁজতেই বেরল ১৪ নিথর দেহ...আশঙ্কা আরও বাড়বে মৃত্যু...
Palghar Building Collapse: আবাসনের পিছনের অংশ ভেঙে পড়ে। ওই আবাসনের দু'টি উইং। একটি উইংয়ের চারতলায় এক বছরের এক শিশুর জন্মদিনের পার্টি হচ্ছিল। সেই সময়েই আচমকা আবাসনের ওই উইং ভেঙে পড়ে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলবার রাত ১২টা নাগাদ ভাসাইয়ের নারাঙ্গি রোডে চারতলা একটি ভবনের পিছনের অংশ আচমকা ভেঙে পড়ে। ঘরের ভেতরে তখন অতিথি গিজগিজ করছে। চলছিল জন্মদিনের অনুষ্ঠান। সেখানেই আবাসনের একাংশে ঘটে গেল বিপদ। মঙ্গলবার মধ্যরাতে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিরার এলাকায় রামাবাই অ্যাপার্টমেন্টের পেছনের অংশ ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৪। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় এনডিআরএফ, অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ও স্থানীয় পুলিস একযোগে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।
ধ্বংসস্তূপ থেকে এখনও কয়েকজন আটকে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর উদ্ধার অভিযানে দু’জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে এবং একজন আহত হয়েছেন। এনডিআরএফ-এর ৫ম ব্যাটালিয়ন থেকে দুটি দল ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কুকুর দিয়ে চালানো অনুসন্ধানে চারজনকে বের করা হয়। তাদের মধ্যে একজন ঘটনাস্থলেই মৃত ঘোষণা করা হয়, তিনজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে এক বছরের একটি শিশু প্রাণ হারায়।
এনডিআরএফ ডেপুটি কমান্ডার প্রমোদ সিং জানান, “রাত ১২টার সময় খবর পাওয়ার পর মুম্বই ও পালঘর থেকে দুটি এনডিআরএফ দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।” এলাকায় ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। পাশাপাশি আশেপাশের বাড়িগুলির গঠনগত নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কয়েকটি ভবন থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
উদ্ধারকৃতদের বিরার ও নালাসোপারার হাসপাতালগুলোতে ভর্তি করা হয়েছে, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। প্রশাসন জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপে কেউ আটকে রয়েছেন কি না তা নিশ্চিত হতে তল্লাশি চলছে। একই সঙ্গে ভবনধসের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভাসাই-ভিরার সিটি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের (ভিভিএমসি) এক কর্তা জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ১১ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
