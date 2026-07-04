জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের অন্যতম পবিত্র ধর্মীয় স্থান উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির চত্বরে শনিবার ভয়ংকর ঘটনা। আচমকাই ঘটে গেল বড় বিপত্তি। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক জওয়ানের বন্দুক থেকে ভুলবশত গুলি (মিসফায়ার) চলার ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়াল পুণ্যার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। এই ঘটনায় গেটের বাইরে বসে থাকা তিনজন ফুলবিক্রেতা আহত হয়েছেন। তবে পুলিস সূত্রে জানানো হয়েছে, কারও চোটই গুরুতর নয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
ঠিক কী ঘটেছিল?
শনিবার কাশী বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন নন্দু ফারিয়া লেনে পুণ্যার্থীদের বিপুল ভিড় সামলানোর কাজ করছিলেন ‘প্রোভিন্সিয়াল আর্মড কনস্ট্যাবুলারি’ (PAC)-র জওয়ানেরা। ঠিক সেই সময়েই নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক জওয়ানের হাত থেকে তাঁর স্বয়ংক্রিয় কারবাইনটি আচমকা রাস্তায় পড়ে যায়। মাটিতে আছাড় খাওয়ার অভিঘাতে ওই আগ্নেয়াস্ত্র থেকে নিজে থেকেই চাপ পড়ে দু’টি গুলি ছিটকে বের হয়ে যায়।
গুলির বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা মন্দির চত্বর। মুহূর্তের মধ্যে পুণ্যার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি ও আতঙ্ক ছড়ায়। এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে সবাই। ভীত হয়ে যায় মন্দিরে ও বাইরে উপস্থিত সব পুণ্যার্থী ও সাধারণ লোকজন। তবে স্বস্তির বিষয়, গুলি সরাসরি কারও গায়ে লাগেনি।
পাথরের টুকরো ছিটকে আহত ৩ হকার
বারাণসীর অতিরিক্ত পুলিস কমিশনার শিবহারী মীনা এবং ডিসিপি (কাশী জোন) গৌরব বানসওয়াল জানিয়েছেন, কারবাইন থেকে বের হওয়া দুটি গুলি সরাসরি গিয়ে লাগে রাস্তার কংক্রিট ও পাথরের মেঝেতে। মাটিতে গুলি লাগার ফলে সেখান থেকে পাথরের কুচি এবং কংক্রিটের টুকরো তীব্র গতিতে ছিটকে যায়। আর সেই পাথরের টুকরোর আঘাতেই মন্দিরের গেটের বাইরে থাকা তিন ফুলবিক্রেতা জখম হন।
কারা আহত হয়েছেন?
পুলিস জানিয়েছে, আহত ব্যক্তিরা হলেন নিকুঞ্জ গুপ্তা, রাম বাবু এবং বিকাশ যাদব। তাঁদের বয়স ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। জখমদের মধ্যে একজনের হাতে, একজনের কোমরে এবং অন্য একজনের পায়ে আঘাত লাগে।
ঘটনার পরই পুলিস দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় ওই তিন ফুলবিক্রেতাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী এসএসপিজি ডিভিশনাল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকেরা তাঁদের বিপদমুক্ত ঘোষণা করেন এবং হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
কাশী বিশ্বনাথ ধামের মতো একটি অতি সংবেদনশীল এবং হাই-প্রোফাইল ধর্মীয় স্থানে এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং জওয়ানদের অসতর্কতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেছে। ঠিক কোন পরিস্থিতিতে জওয়ানের হাত থেকে কারবাইনটি পড়ে গেল এবং এর পেছনে কোনও চরম গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে পুলিস প্রশাসন।
উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়, গত বছর মার্চ মাসেও কাশী বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন বাঁশফটক এলাকায় হুবহু একই রকম মারাত্মক গুলিচালনার ঘটনা ঘটেছিল। আর তা ছিল অসাবধানবশতই। ফলে বারবার কেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। প্রশাসনের তরফে অবশ্য আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের মারাত্মক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য পুলিস বিভাগের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও ত্রুটিমুক্ত ও আধুনিক করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপেই পুণ্যার্থীরা মন্দিরে প্রবেশ করছেন।
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