Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে হাড়হিম ঘটনা: শনিবার সকালে ভরা পুণ্যার্থীদের মধ্যে হঠাত্‍ই চলল গুলি, ছিটকে গেল রক্ত

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে হাড়হিম ঘটনা: শনিবার সকালে ভরা পুণ্যার্থীদের মধ্যে হঠাত্‍ই চলল গুলি, ছিটকে গেল রক্ত

Kashi Vishwanath Temple accidental firing: গুলির বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা মন্দির চত্বর। মুহূর্তের মধ্যে পুণ্যার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি ও আতঙ্ক ছড়ায়। এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে সবাই। ভীত হয়ে যায় মন্দিরে ও বাইরে উপস্থিত সব পুণ্যার্থী ও সাধারণ লোকজন। তবে স্বস্তির বিষয়, গুলি সরাসরি কারও গায়ে লাগেনি।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 04, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:46 PM IST
কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে হাড়হিম ঘটনা: শনিবার সকালে ভরা পুণ্যার্থীদের মধ্যে হঠাত্‍ই চলল গুলি, ছিটকে গেল রক্ত
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাম মন্দিরের চুরি যাওয়া সোনা গলিয়ে বিস্কুট করার ছক! প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা?
Ayodhya Ram Temple31 min ago
2
Siliguri31 min ago
3
hawker eviction case1 hr ago
4
West Bengal Weather Update2 hrs ago
5
FIFA World Cup 20262 hrs ago