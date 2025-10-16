English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Papa has been killed: 'মা বাবাকে মেরে ফেলেছে!' ৮-র ছেলেই ধরিয়ে দিল বাবার 'খুনি' মাকে...

Wife Kills Husband: স্বামীকে নিয়ে মেলা দেখতে যান পূজা। মেলা দেখে ফেরার পথে, পূজা... এরপর গল্প ফাঁদে। দাবি করেন, স্বামী হনুমন্তলাল সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। কিন্তু...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 16, 2025, 05:11 PM IST
Papa has been killed: 'মা বাবাকে মেরে ফেলেছে!' ৮-র ছেলেই ধরিয়ে দিল বাবার 'খুনি' মাকে...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: 'বাবাকে মেরে ফেলেছে। মা বাবাকে মেরে ফেলেছে।' ৮ বছরের ছেলেই ধরিয়ে দিল বাবার 'খুনি' মাকে। ফাঁস করে দিল সত্যি... মায়ের কুকর্ম, মায়ের কুকীর্তি। আর তারপরই পুলিস গ্রেফতার করে অভিযুক্ত ওই মহিলাকে। এও জানা গিয়েছে যে, স্বামীকে খুনের জন্য ১ লাখ টাকা সুপারি দিয়েছিলেন স্ত্রী। একজন ই-রিকশাচালককে এই সুপারি দেন তিনি।

চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের বারাবাঁকিতে। মৃতের নাম হনুমন্তলাল। খুনের মামলায় অভিযুক্ত পূজা নামে ওই মহিলা ও কমলেশ নামে ই-রিকশাচালককে গ্রেফতার করছে পুলিস। পরকীয়ায় পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পূজার স্বামী। ভাগ্নের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন পূজা। বাড়িতে সেই সম্পর্কের কথা জানাজানি হলে, তীব্র বিবাদ বাধে। বিবাদ চরমে উঠলে স্বামীকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেন পূজা।

এরপরই পূজা লখনউয়ের ই-রিকশা চালক কমলেশের সঙ্গে দেখা করে ও তাঁর স্বামীকে হত্যা করার জন্য তাঁকে ১ লক্ষ টাকা সুপারি দেন। পরিকল্পনা মতো সোমবার সন্ধ্যায় স্বামীকে নিয়ে মেলা দেখতে যান পূজা। মেলা দেখে ফেরার পথে, পূজা কমলেশের ই-রিকশা বুক করেন বাড়িতে ফেরার জন্য। তারপর রাস্তার মধ্যেই কমলেশ লোহার রড দিয়ে হনুমন্তলালের উপর চড়াও হয়। মাথায় মারে লোহার রড দিয়ে। ঘটনাস্থলেই মারা যান হনুমন্তলাল।

এরপর পূজা ও কমলেশ মিলে একটি গল্প ফাঁদে। দাবি করেন যে, স্বামী হনুমন্তলাল সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। কিন্তু তারপর পুলিস যখন তদন্তে নেমে পূজার ৮ বছরের ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখনই ফাঁস হয়ে যায় আসল সত্যি। ৮ বছরের খুদে স্পষ্ট জানায়, বাবা হনুমন্তলালকে মা পূজা-ই মেরেছে। এরপরই পুলিস পূজা ও কমলেশকে গ্রেফতার করে। পূজা ও কমলেশের কাছ থেকে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র, মোবাইল ফোন ও ই-রিকশা বাজেয়াপ্ত করে।

