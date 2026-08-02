/সাংবাদিক সম্মেলনে ছুরি নিয়ে হেভিওয়েট বিরোধী সাংসদের উপরে হামলা, তুলকালাম পরিস্থিতি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাংবাদিক সম্মেলনের সময়ে তুলকালাম। কন্ফারেন্সে আসা এক যুকদের সঙ্গে নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদবের অনুগামীদের মারামারিতে রণক্ষেত্রে হয়ে ওঠে। অভিয়োগ ছুরি নিয়ে পাপ্পুকে খুন করতে এসেছিল ওই যুবক।
দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলন চলাকালীন উপস্থিত এক ব্যক্তি রাম মন্দির নিয়ে প্রশ্ন তুললে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এর পরেই বাকবিতণ্ডা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে ওই সংসদ সদস্যের কিছু সমর্থক লোকটিকে মারধর করে বলে অভিযোগ ওঠে।
সোশ্য়াল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বাকবিতণ্ডা তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলীয় সমর্থকরা ওই ব্যক্তির সাথে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। এএনআই-এর ভিডিয়ো অনুযায়ী, সংঘর্ষ শুরু হওয়ার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিটির কাছে একটি ছুরি ছিল বলে জানা যাচ্ছে। আর এতেই শুরু হয়ে যায় বিরাট গোলমাল।
#WATCH | Shots of the knife the assailant was allegedly carring due to which a clash erupted while Independent MP from Purnea, Pappu Yadav, was holding a press conference at his residence in Delhi. Further details awaited. https://t.co/0coi9m2uFD pic.twitter.com/dwM8WTY7FO— ANI (@ANI) August 2, 2026
গতকাল বারাণসী পুলিস বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী, নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব, সমাজবাদী পার্টির সংসদ সদস্য অবধেশ প্রসাদ এবং আরও বেশ কয়েকজন বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করে। সংসদে একটি প্রতিবাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মামলাটি করা হয়, যেখানে সনাতন ধর্মকে অপমান এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
উল্লেখ্য, রাম মন্দিরের অনুদানে অনিয়মের অভিযোগ তুলে ইন্ডিয়া জোটের সংসদ সদস্যরা একটি রূপক নাটক পরিবেশন করেছিলেন। এতে আপত্তি জানিয়ে সাধু-সন্তরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তাঁদের দেওয়া অভিযোগের ভিত্তিতেই এফআইআর দায়ের করা হয়।
রাম মন্দিরের প্রণামি চুরির অভিযোগ তুলে ধরার জন্য শুক্রবার সংসদ ভবনের 'মকর দ্বার'-এর সিঁড়ির কাছে কয়েকটি দানবাক্স রেখেছিলেন। রাহুল গান্ধীসহ অন্যান্য সংসদ সদস্যদের সেই বাক্সে টাকা দিতে দেখা যায়। অন্যদিকে, পাপ্পু যাদব এক পূজারির বেশ ধরে প্রণামির টাকা নিজের পকেটে ভরার একটি দৃশ্য অভিনয় করে দেখান। তারই জেরে আজকের এই হাঙ্গামা। অভিযক্ত হামলাকারী
কাশী জোনের উপ-পুলিশ কমিশনার গৌরব বাঁশওয়ালের মতে, সাধু-সন্তদের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে কোতোয়ালি থানায় এই এফআইআর (FIR) নথিভুক্ত করা হয়েছে। সাধুদের অভিযোগ, এই বিক্ষোভের মাধ্যমে সনাতন ধর্মকে "অবমাননা" করা হয়েছে। ধর্মীয় গুরু জগৎগুরু বালক দাস, পাপ্পু যাদবের এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে "ক্ষমার অযোগ্য" বলে অভিহিত করেছেন।
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