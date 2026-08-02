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সাংবাদিক সম্মেলনে ছুরি নিয়ে হেভিওয়েট বিরোধী সাংসদের উপরে হামলা, তুলকালাম পরিস্থিতি

Pappu Yadav Attacked: গতকাল বারাণসী পুলিস বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী, নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব, সমাজবাদী পার্টির সংসদ সদস্য অবধেশ প্রসাদ এবং আরও বেশ কয়েকজন বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করে। সংসদে একটি প্রতিবাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মামলাটি করা হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 02, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:43 PM IST
সাংবাদিক সম্মেলনে ছুরি নিয়ে হেভিওয়েট বিরোধী সাংসদের উপরে হামলা, তুলকালাম পরিস্থিতি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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