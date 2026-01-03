Child Crime: স্কুলে যেত না, সারাদিন ঘুরে বেড়াত! শায়েস্তা করতে দু'মাস ধরে বারোর ছেলেকে চেইন দিয়ে বেঁধে বাবা-মা...

Child Crime: স্কুলে যেত না, সারাদিন ঘুরে বেড়াত! শায়েস্তা করতে দু'মাস ধরে বারোর ছেলেকে চেইন দিয়ে বেঁধে বাবা-মা...
Nagpur Crime: ছেলে কথা শুনত না, অন্যের ফোন চুরি করত, স্কুল যেত না। তাই শাস্তি দিতে এবং বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে বারো বছরের ছেলেকে চেইন-তালা দিয়ে বেঁধে রাখত বাবা-মা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এরকম বাবা-মাও হয়! ছেলেমেয়েরা দুষ্টুমি করলে শাস্তি দিলেও, তার একটা সীমা আছে। তা বলে এই? ১২ বছরের সুস্থ ছেলেকে চেইন-তালা দিয়ে বেঁধে রাখত বাবা-মা। স্থানীয়রা পুলিসের দ্বারস্থ হতেই বেরিয়ে এল ভয়ংকর সত্যি। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত বাবা-মা দুজনেই দিনমজুর। তারা প্রতিদিন কাজে বেরনোর আগে ছেলেকে চেইন-তালা দিয়ে বেঁধে রেখে যেতেন। ঘটনাটি, মহারাষ্ট্রের নাগপুরের।
পুলিস জানিয়েছে, জেলা নারী ও শিশু উন্নয়ন দফতের একটি দল বাড়িতে তল্লাশি চালালে, তারা দেখতে পান ছেলেটিকে চেইন এবং তালা বাঁধা অবস্থায় ঘরে রাখা হয়েছে। ছেলের হাত ও পায়ে বাঁধার কারণে আঘাত দেখা গেছে। ছেলেটি আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় ছিল এবং পরে তাকে নিরাপদ স্থানে নেওয়া হয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, বাবা-মা গত দুমাস ধরে নিজের ছেলেকে এইভাবে বেঁধে রেখে চলে যেতেন।
অভিযুক্ত বাবা-মায়ের কী দাবি?
বাবা-মায়ের দাবি ১২ বছর বয়সী ছেলেটি স্কুল ছেড়ে দিয়েছিল। সারাদিন দুষ্টুমি করে বেড়াত। কথা শুনত না, ঘর থেকে পালিয়ে যেত এবং অন্যের মোবাইল ফোন চুরি করত। তারা জানান, ছেলের এই বদ'অভ্যাস' রোধ করার জন্য তারা এই চরম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।
শিশু ন্যায়বিচার আইনের অধীনে বাবা-মার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ছেলেটিকে নিরাপদ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং তাকে শিশু কল্যাণ কমিটিতে (CWC) পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে সে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।
পুলিসকে আগে দুইবার এই ঘটনা জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারা কোনও ব্যবস্থা নেননি। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা 'চাইল্ড হেল্পলাইন' (1098) নম্বরে তথ্য জানালে উদ্ধার টিম দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। এই ঘটনা শিশু অধিকার লঙ্ঘনের একটি গুরুতর উদাহরণ, এবং প্রাথমিক মূল্যায়নে দেখা গেছে, ছেলেটিকে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।
শিশু সুরক্ষা ইউনিট নাগরিকদের প্রতি আবেদন করেছে, শিশুদের প্রতি যদি কোনও ধরনের হেনস্থা, নির্যাতন বা অবহেলা দেখা যায়, তা অবিলম্বে শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা বা পুলিস প্রশাসনের কাছে জানাতে।
