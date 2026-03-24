  • Parliament Seats to increase to 816: বিরাট খবর: এক-তৃতীয়াংশই মহিলা, লোকসভার আসনসংখ্যা বেড়ে হচ্ছে ৮১৬? রাজ্যের ৬৩?

Parliament Seats to increase to 816: বিরাট খবর: এক-তৃতীয়াংশই মহিলা, লোকসভার আসনসংখ্যা বেড়ে হচ্ছে ৮১৬? রাজ্যের ৬৩?

One third women reservation in Lok Sabha: লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতে তৎপর কেন্দ্র। সরকারের লক্ষ্য, বর্তমান বাজেট অধিবেশনেই দুটি বিল নিয়ে আসা। লোকসভার আসন সংখ্যা ৫৪৩ থেকে প্রায় ৫০% বৃদ্ধি পেয়ে ৮১৬ হলে বাড়তি ২৭৩ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বর্তমান পুরুষ সাংসদদের আসনসংখ্যা কিছু কমবে না। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা বেড়ে ৪০৯ হবে।   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 24, 2026, 04:37 PM IST
Parliament Seats to increase to 816: বিরাট খবর: এক-তৃতীয়াংশই মহিলা, লোকসভার আসনসংখ্যা বেড়ে হচ্ছে ৮১৬? রাজ্যের ৬৩?
লোকসভা আসন বেড়ে ৮১৬ হলে বাড়বে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমাও

রাজীব চক্রবর্তী: সংসদ ভবনের ঠিকানা বদলেছে আগেই। এবার বদলে যেতে চলেছে সংসদের আসনবিন্যাস-ই? বাড়তে চলেছে লোকসভার আসন? লোকসভার আসনসংখ্যা বেড়ে হতে পারে ৮১৬। তারমধ্যে এক-তৃতীয়াংশ থাকতে পারে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। জনগণনার জট কাটিয়ে এবার লোকসভায় মহিলা আসন সংরক্ষণ তৎপর কেন্দ্র। কঠিন অঙ্কের সমাধান খুঁজতেই এখন ব্যস্ত কেন্দ্র।

লোকসভা ৮১৬, পশ্চিমবঙ্গ ৬৩

লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস হলে ৫ দশকেরও বেশি সময় পরে প্রথমবার লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়ানো হবে। তবে রাজ্যসভা ও রাজ্যের বিধান পরিষদের আসন সংখ্যায় অবশ্য কোনও পরিবর্তন হবে না। এখন লোকসভার মোট আসন সংখ্যা যদি বেড়ে হয় ৮১৬, তবে সেক্ষেত্রে বাড়বে পশ্চিমবঙ্গের মোট আসন সংখ্যাও। পশ্চিমবঙ্গের মোট আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াতে পারে ৬৩।

এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সংরক্ষণ

সূত্রের খবর, মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতে জনগণনার অপেক্ষা না করে বিকল্প পথ খুঁজছে কেন্দ্রীয় সরকার। বর্তমান আইনে জনগণনা ও ডিলিমিটেশন ছাড়া সংরক্ষণ চালু করা সম্ভব নয়। তাই শর্ত শিথিল করতে নতুন করে সংবিধান সংশোধনী বিল আনার প্রস্তুতি চলছে। ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে আসন পুনর্বিন্যাস করে এক-তৃতীয়াংশ আসনে মহিলা সংরক্ষণ চালু করা যায় কি না তাই নিয়ে  আলোচনা চলছে। তবে এতে আইনি ও বাস্তব সমস্যার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ বর্তমান জনসংখ্যার সঙ্গে পুরনো তথ্যের ফারাক যথেষ্ট।

বাড়ছে SC-ST আসন সংরক্ষণও?

এই প্রক্রিয়ায় লোকসভার আসনসংখ্যা বাড়তে পারে। বদলাতে পারে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমীকরণও। পশ্চিমবঙ্গ-সহ জনবহুল রাজ্যগুলিতে আসন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও আসন বৃদ্ধির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার উপর। সেক্ষেত্রে লোকসভার মোট আসন সংখ্যা হতে পারে ৮১৬ এবং পশ্চিমবঙ্গের মোট আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াতে পারে ৬৩। পাশাপাশি, প্রস্তাব অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশে লোকসভা আসনসংখ্যা ৮০ থেকে বেড়ে ১২০, বিহারে ৪০ থেকে বেড়ে ৬০ হতে পারে। কেরালায় আসন সংখ্যা ২০ থেকে বেড়ে ৩০ হবে। অন্যান্য রাজ্যেও প্রায় একই অনুপাতে বৃদ্ধি হবে। তফসিলি জাতি (SC) ও তফসিলি উপজাতি (ST)-এর জন্য সংরক্ষিত আসনও একইভাবে বাড়বে—SC আসন ৮৪ থেকে বেড়ে ১২৬ এবং ST আসন ৪৭ থেকে বেড়ে ৭০ হতে পারে।

বিরোধীদের সঙ্গে বৈঠক অমিত শাহের

ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার দুটি বৈঠক করেছেন। তারমধ্যে একটি ছিল বিরোধীদের সঙ্গে বৈঠক, যদিও বিরোধীদের সঙ্গে সেই বৈঠকে তৃণমূল অংশ নেয়নি। আর কংগ্রেস সর্বদলীয় বৈঠকের দাবি তুলেছে। এখন বিল পাস করাতে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন। তাই এনডিএ লোকসভা ও রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সংবিধান সংশোধনের জন্য অন্যান্য দলের সমর্থন প্রয়োজন। ফলে বিরোধীদের অবস্থানই শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করবে, মহিলা সংরক্ষণ বাস্তবায়নের পথ কতটা মসৃণ হবে।

দরকার ২টি বিল পাস

সরকারের লক্ষ্য, বর্তমান বাজেট অধিবেশনেই দুটি বিল নিয়ে আসা। যার মধ্যে সংবিধান সংশোধনীও রয়েছে। তাতে আগামী ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং তার পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব রয়েছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ দেশের রাজনৈতিক চিত্রে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। বিশেষ করে দেশের ৫ রাজ্যে যেখানে নির্বাচনী প্রচার চলছে, সেখানে সরকারের এই পদক্ষেপ প্রধানমন্ত্রী মোদীর নারী ক্ষমতায়নের অ্যাজেন্ডাকেই আরও জোরদার করবে।

প্রয়োজন দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন

সরকারের পরিকল্পনা সফল হলে লোকসভার আসন সংখ্যা বর্তমান ৫৪৩ থেকে প্রায় ৫০% বৃদ্ধি পেয়ে ৮১৬-এ পৌঁছাবে। এই বাড়তি ২৭৩ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তাতে বর্তমান পুরুষ সাংসদদের কোনও স্থানচ্যুতি ঘটবে না। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা বেড়ে ৪০৯ হবে। এখন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অন্তত দুটি বিল প্রয়োজন। একটি ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত এবং অন্যটি সংবিধান সংশোধনের জন্য। যার জন্য সংসদের দুই কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন।

সরকারের লক্ষ্য ৪ এপ্রিল বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়ার আগেই এই বিল পাস করানো। কিন্তু এনডিএ এককভাবে এই বিল পাস করাতে পারবে না। দরকার বিরোধীদের তরফেও সমর্থনের। সেখানেই বড় কাঁটা। তৃণমূল যোগ দেয়নি শাহের ডাকা বিরোধী বৈঠকে। ওদিকে কংগ্রেসও সর্বদলীয় বৈঠকের দাবি তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে শুধুমাত্র মহিলাদের সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলাদা অধিবেশন ডাকার কথাও ভাবা হচ্ছে।

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: কারা হবেন ভোটকর্মী? স্পষ্ট করল কমিশন, আধাসেনায় নজরদারিতে বেনজির জিও-ট্যাগিং

আরও পড়ুন, SIR Supplementary List: সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম নেই? না থাকলে কী করবেন? কোথায়-কবে থেকে আবেদন করবেন?

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

পরবর্তী
খবর

Supreme Court on Schedule Cast Status: হিন্দু, বৌদ্ধ আর শিখেরা ছাড়া কেউ SC নয়, কোনও সুবিধা পাবে না: সুপ্রিম কোর্টের বিস্ফোরক রায়
.

পরবর্তী খবর

MS Dhoni IPL Future: সব জল্পনার অবসান, ৬০ বছর পর্যন্ত আইপিএল খেলবেন ধোনি, কিংবদন্তির মেগা ঘ...