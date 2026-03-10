Akasa Air: সিটে বসে মাঝআকাশে আরামসে বিড়ি ধরালেন যাত্রী, গোয়া যাওয়ার উড়ানে দিল্লির আশিসকে নিয়ে তুলকালাম...

Akasa Air: সিটে বসে মাঝআকাশে আরামসে বিড়ি ধরালেন যাত্রী, গোয়া যাওয়ার উড়ানে দিল্লির আশিসকে নিয়ে তুলকালাম...
Passenger smoked beedi on Akasa Air flight: দিল্লি থেকে গোয়া গামী বিমানের টয়লেটের ভিতরে ‘বিড়ি’ খাওয়ার অভিযোগে এক যাত্রীর বিরুদ্ধে পুলিস মামলা দায়ের করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ফ্লাইট QP1625-এ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:দিল্লি থেকে গোয়া যাওয়া একটি অকাসা এয়ার বিমানের টয়লেটের ভিতরে ‘বিড়ি’ খাওয়ার অভিযোগে এক যাত্রীর বিরুদ্ধে পুলিস মামলা দায়ের করেছে।
ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। অভিযুক্তের নাম আশিস, তিনি হলেন দিল্লির বাসিন্দা। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তিনি সেদিন দিল্লি থেকে গোয়ার উদ্দেশে ফ্লাইট QP1625-তে ভ্রমণ করছিলেন।
এয়ারলাইনের অভিযোগ অনুযায়ী, আশিস বিমান চলাকালীন টয়লেটের ভিতরে গিয়ে বিড়ি খেয়েছিলেন। তাছাড়াও তার কাছে একটি লাইটার পাওয়া যায়, যা বিমান ও যাত্রীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বলে জানিয়েছেন পুলিস। তাদের মতে, আশিসের এই কীর্তির ফলে অন্যান্য যাত্রীরা ও ক্রু সদস্যরাও বিপদে পড়তে পারত।
তারা জানিয়েছেন, আশিসের বিরুদ্ধে গোয়ার মপা এয়ারপোর্টে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও অসামরিক বিমান পরিবহন আইনের সুরক্ষার বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ ধামাচাপার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। তদন্ত এখনও চলছে। অকাসা এয়ার এই ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন এবং জানিয়েছেন তাদের ক্রু সদস্যরা প্রয়োজনীয় প্রোটোকল অনুসরণ করেছেন।
এয়ারলাইন এক বিবৃতিতে বলেছেন, '৭ মার্চ দিল্লি থেকে গোয়া যাওয়া অকাসা এয়ার-এর QP1625 ফ্লাইটে ভ্রমণ করা এক যাত্রীকে বিমানের টয়লেটের ভিতরে ধূমপান করতে দেখা যায়'। তাছাড়াও অকাসা এয়ার বলেছেন, ক্রু সদস্যরা প্রয়োজনীয় প্রোটোকল অনুসরণ করেছেন।
এয়ারলাইন জানিয়েছেন, যে তারা এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে 'পূর্ণ সহযোগিতা' করছে।
