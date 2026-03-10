English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Akasa Air: সিটে বসে মাঝআকাশে আরামসে বিড়ি ধরালেন যাত্রী, গোয়া যাওয়ার উড়ানে দিল্লির আশিসকে নিয়ে তুলকালাম...

Akasa Air: সিটে বসে মাঝআকাশে আরামসে বিড়ি ধরালেন যাত্রী, গোয়া যাওয়ার উড়ানে দিল্লির আশিসকে নিয়ে তুলকালাম...

Passenger smoked beedi on Akasa Air flight: দিল্লি থেকে গোয়া গামী বিমানের টয়লেটের ভিতরে ‘বিড়ি’ খাওয়ার অভিযোগে এক যাত্রীর বিরুদ্ধে পুলিস মামলা দায়ের করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ফ্লাইট QP1625-এ। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 10, 2026, 05:30 PM IST
Akasa Air: সিটে বসে মাঝআকাশে আরামসে বিড়ি ধরালেন যাত্রী, গোয়া যাওয়ার উড়ানে দিল্লির আশিসকে নিয়ে তুলকালাম...
অকাসা এয়ার বিমানের টয়লেটের ভিতরে ‘বিড়ি’ খাওয়ার অভিযোগ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:দিল্লি থেকে গোয়া যাওয়া একটি অকাসা এয়ার বিমানের টয়লেটের ভিতরে ‘বিড়ি’ খাওয়ার অভিযোগে এক যাত্রীর বিরুদ্ধে পুলিস মামলা দায়ের করেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। অভিযুক্তের নাম আশিস, তিনি হলেন দিল্লির বাসিন্দা। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তিনি সেদিন দিল্লি থেকে গোয়ার উদ্দেশে ফ্লাইট QP1625-তে ভ্রমণ করছিলেন। 

এয়ারলাইনের অভিযোগ অনুযায়ী, আশিস বিমান চলাকালীন টয়লেটের ভিতরে গিয়ে বিড়ি খেয়েছিলেন। তাছাড়াও তার কাছে একটি লাইটার পাওয়া যায়, যা বিমান ও যাত্রীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বলে জানিয়েছেন পুলিস। তাদের মতে, আশিসের এই কীর্তির ফলে অন্যান্য যাত্রীরা ও ক্রু সদস্যরাও বিপদে পড়তে পারত। 

আরও পড়ুন: Sukhoi Su-30 Crash: ওড়ার পরই নিখোঁজ, ভেঙে পড়ল ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধবিমান... নিহত দুই অভিজ্ঞ পাইলট...

আরও পড়ুন: IAF Sukhoi Missing: অসমের জোরহাটে ওড়ার পরই নিখোঁজ ২ পাইলট-সহ সুখোই-৩০, শুরু বিশাল তল্লাশি অভিযান...

তারা জানিয়েছেন, আশিসের বিরুদ্ধে গোয়ার মপা এয়ারপোর্টে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও অসামরিক বিমান পরিবহন আইনের সুরক্ষার বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ ধামাচাপার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। তদন্ত এখনও চলছে। অকাসা এয়ার এই ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন এবং জানিয়েছেন তাদের ক্রু সদস্যরা প্রয়োজনীয় প্রোটোকল অনুসরণ করেছেন। 

এয়ারলাইন এক বিবৃতিতে বলেছেন, '৭ মার্চ দিল্লি থেকে গোয়া যাওয়া অকাসা এয়ার-এর QP1625 ফ্লাইটে ভ্রমণ করা এক যাত্রীকে বিমানের টয়লেটের ভিতরে ধূমপান করতে দেখা যায়'। তাছাড়াও অকাসা এয়ার বলেছেন, ক্রু সদস্যরা প্রয়োজনীয় প্রোটোকল অনুসরণ করেছেন। 

এয়ারলাইন জানিয়েছেন, যে তারা এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে 'পূর্ণ সহযোগিতা' করছে।

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Akasa AirSmoking beedi inside flight.Zee 24 Ghanta
পরবর্তী
খবর

PPF Interest Rate: এমন দারুণ খবর বহু দিন পাননি: কেন্দ্রের বড় ঘোষণায় খুশির হাওয়া, দ্বিগুণ লাভ PPF-সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায়
.

পরবর্তী খবর

Osman Hadi Death: বিরাট সাফল্য এসটিএফের, বনগাঁ সীমান্তে গ্রেফতার ওসমান হাদি খুনে জড়িত ২ বাং...