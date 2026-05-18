  • /Passenger Train Fire: রাজধানী এক্সপ্রেসের পর এবার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার আগেই দাউদাউ আগুনে

Passenger Train Fire: রাজধানী এক্সপ্রেসের পর এবার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার আগেই দাউদাউ আগুনে

Bihar Train Fire: বিহারের সাসারাম স্টেশনে পটনাগামী একটি ট্রেনের বগিতে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। এর আগের দিনই মধ্যপ্রদেশে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসের এসি কোচেও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পরপর এই দুর্ঘটনার জেরে দেশজুড়ে সমস্ত ট্রেনের অগ্নি-সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বিশেষ অডিট শুরু করেছে রেল।

Published: May 18, 2026, 12:30 PM IST|Updated: May 18, 2026, 12:30 PM IST
