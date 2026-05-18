/Passenger Train Fire: রাজধানী এক্সপ্রেসের পর এবার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার আগেই দাউদাউ আগুনে

Bihar Train Fire: বিহারের সাসারাম স্টেশনে পটনাগামী একটি ট্রেনের বগিতে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। এর আগের দিনই মধ্যপ্রদেশে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসের এসি কোচেও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পরপর এই দুর্ঘটনার জেরে দেশজুড়ে সমস্ত ট্রেনের অগ্নি-সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বিশেষ অডিট শুরু করেছে রেল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজধানী এক্সপ্রেসের পর এবার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। সোমবার সাতসকালে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা ট্রেনের বগি থেকে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় স্টেশন চত্বর। তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে স্বস্তির বিষয়, এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।
প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিটের কারণেই এই আগুন লেগেছে। সকাল প্রায় ৬টা নাগাদ সাসারাম-পটনা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি যখন সাসারাম স্টেশনের ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছাড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখনই একটি কোচে আগুন লেগে যায়।
খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিস এবং দমকল বাহিনী। তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও ট্রেনের একটি বগি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বগিটিকে ট্রেন থেকে আলাদা করে, পুরো ট্রেনটি ভালো করে পরীক্ষা করার পর সেটিকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা করানোর ব্যবস্থা করা হয়।
মধ্যপ্রদেশেও রাজধানী এক্সপ্রেসে আগুন:
এর ঠিক আগের দিনই, রবিবার রাজস্থানের কোটায় দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি এসি বগিতে হঠাৎ করেই আগুন লেগে যায়। গত শুক্রবার ট্রেনটি কেরালার থিরুভানান্তাপুরাম থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। আজ রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ ট্রেনটির দিল্লিতে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু আজ ভোর ৫.১৫ নাগাদ রাজস্থানের বিক্রমগড় আলোট স্টেশনের কাছে ট্রেনের 'বি-১' (B-1) নামের এসি বগিটিতে আচমকা আগুন দেখতে পাওয়া যায়। ওই বগিতে তখন ৬৮ জন যাত্রী ঘুমোচ্ছিলেন। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন থামিয়ে দেওয়া হয় এবং বগির সব যাত্রীকে তাড়াহুড়ো করে নিরাপদে নীচে নামিয়ে আনা হয়।
তবে ট্রেনের স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা ব্যবস্থা (Built-in safety systems) সঠিক সময়ে কাজ করায় আগুন লাগার পরপরই ট্রেনটি নিজে থেকেই থেমে যায়। ফলে সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
রেলওয়ের বড় পদক্ষেপ:
পরপর দু'দিনে দুটি ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের জেরে নড়েচড়ে বসেছে রেল কর্তৃপক্ষ। ভবিষ্যতে এই ধরণের দুর্ঘটনা এড়াতে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দেশজুড়ে সমস্ত ট্রেনের কোচ ও রেলওয়ে পরিকাঠামোয় থাকা অগ্নি-নির্বাপক ব্যবস্থার বিশেষ অডিট (তদন্ত) শুরু করেছে ভারতীয় রেল।
