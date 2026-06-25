/পাসপোর্ট নাগরিকত্ব প্রমাণের কোনও নথিই নয়, তাহলে কোন ডক্যুমেন্ট বলবে আপনি ভারতেরই নাগরিক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আপনার নাগরিকত্ব আপনি কীভাবে প্রমাণ করবেন? এসআইআর হওয়ার সময়ে বলা হচ্ছিল, পাসপোর্ট থাকলে আর এসআইআর-এ আটকাবে না। কিন্তু সেই পাসপোর্টকেও এবার নাগরিকত্বের নথি হিসেবে মানতে নারাজ পররাষ্ট্র মন্ত্রক।
বুধবার মন্ত্রকের আধিকারিরা বলেছেন, পাসপোর্টকে নাগরিকত্বের নথি হিসেবে না দেখে এটিকে মূলত ভ্রমণ নথি হিসেবেই দেখা উচিত। কারণ পাসপোর্টের প্রধান কাজ হল দেশের বাইরে কোনো ভারতীয় নাগরিকের জাতীয়তা বা পরিচয় নিশ্চিত করা। সরকারের বেশ কয়েকটি দপ্তরের মাধ্যমে কড়া যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার পরেই কেবল পাসপোর্ট ইস্যু করা বা দেওয়া হয়।
বিদেশে যখন আমরা যাই তখন এই পাসপোর্ট দেখেই নাগরিকত্ব বুঝতে পারে অন্য কোনও দেশের আধিকারিকরা। পাশাপাশি সেই দেশে কোনও সমস্যা পড়লে আমার পাসপোর্টে দেখেই আমকে পরিষেবা দেয় সেই দেশে থাকা ভারতীয় কনস্যুলেট। তাহলে? এখন পাসপোর্ট যদি নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি না হয় তাহলে কীভবে বা কোন নথি দিয়ে আমার নাগরিকত্ব প্রমাণ করব?
বুধবার 'পাসপোর্ট সেবা দিবস' উপলক্ষে চিপযুক্ত ই-পাসপোর্টের সুবিধাগুলো তুলে ধরার সময় এই প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যাটি দেওয়া হয়। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মনে হওয়া এই ব্যাখ্যাটি একটি দীর্ঘদিনের আইনি প্রশ্নকে আবারও সামনে এনেছে। ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নাগরিকত্ব যাচাইকরণ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক বিতর্কের মাঝে এই প্রশ্নটি এখন নতুন করে বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে।
আপাতদৃষ্টিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকে ওই মন্তব্যকে মনে হতে পারে যুক্তিহীন। কারণ আমরা যেভাবে ভাবি তাতে এদেশের পাসপোর্টধারী যে কোনও ব্যক্তি একজন ভারতীয় নাগরিক। ১৯৬৭ সালের পাসপোর্ট আইনের ৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী, পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রটি ভালোভাবে বিবেচনা করে এবং প্রয়োজনীয় তদন্তের পরেই কেবল একটি পাসপোর্ট ইস্যু করতে পারে। অন্যদিকে, ৬(২)(এ) ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আবেদনকারী যদি ভারতের নাগরিক না হন, তবে কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই পাসপোর্ট দিতে অস্বীকার করতে হবে। সহজ কথায়, আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র যখন আবেদনকারীর নাগরিকত্বের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়, ঠিক তখনই কেবল একটি পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়।
আইনত যে নথিটি একজন অভারতীয়কে দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে কেন পাসপোর্ট নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি নয়? তাহলে আসলে নাগরিকত্ব প্রমাণের আসল নথিটি কী?
পাসপোর্ট আইন বলে, বিদেশ ভ্রমণের জন্যএকমাত্র ভারতের নাগরিকদেরই দেওয়া হয়ে থাকে। এটি পাওয়ার আগে আবেদনকারীদের পুলিস ভেরিফিকেশন এবং সরকারের একাধিক রেকর্ডের কঠোর যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।
বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রকের এই অবস্থান থেকে মনে হচ্ছে, তারা পাসপোর্টকে "নাগরিকত্বের প্রমাণ" এবং "নাগরিকত্বের চূড়ান্ত বা অকাট্য প্রমাণ"—এই দুটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য তৈরি করতে চাইছে। আইনিভাবে বা জালিয়াতি করে কেউ যদি পারপোর্ট তৈরি করে তাহলে সেটি বাজেয়াপ্ত করতে পারে সরকার। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষএত ব্যাপক যাচাই-বাছাইয়ের পর যে নথিটি দিচ্ছে, সেটিও যদি নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট না হয়—তবে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারে এমন নথি কোনটা।
নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি কোনটি
ভারতে নাগরিকত্ব প্রমাণের কোনও নির্দিষ্ট নথি বা ডক্যুমেন্ট নেই। 'আধার' যে নাগরিকত্ব প্রমাণ করে না তা অনেক আগেই দেশবাসী জানতে পেরেছে। একইভাবে, প্যান কার্ড হল কেবল একটি ট্যাক্স বা করদাতার পরিচয়পত্র। ভোটার তালিকায় যে আপনার নাম আছে তার নথি হল ভোটার কার্ড। আর রেশন কার্ড হল কোনো সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের আওতাভুক্ত হওয়ার প্রমাণ।
নাগরিকত্ব প্রমাণ করার একমাত্র নির্দিষ্ট নথিটি হল, নাগরিকত্ব আইনে দেওয়া 'নাগরিকত্ব শংসাপত্র' বা সিটিজেনসশিপ । তবে এই ডক্যুমেন্টটি কেবল তাদের জন্যই , যারা রেজিস্ট্রেশন বা ন্যাচারালাইজেশন-এর মাধ্যমে ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। জন্মসূত্রে নাগরিক হওয়া ভারতের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সিংহভাগ মানুষের জন্য এটি প্রযোজ্য নয়।
বড় প্রশ্ন
ভারতে একটা ধারনা চলে আসছে কোনও সন্দেহ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত দেশের অধিকাংশ মানুষই নাগরিক। তাই নাগরিকত্ব কোনও একটি একক মূল দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত না হয়ে, একগুচ্ছ নথিপত্র বা রেকর্ডের ওপর ভিত্তি করে অনুমান করে নেওয়া হয়। বহুদিন ধরে এই মডেলটি কাজ করেছে। কারণ নাগরিকদের খুব কম সময়ই নিজের নাগরিকত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করার প্রয়োজন হত। কিন্তু নাগরিকত্ব যাচাইকরণ, ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো সাম্প্রতিক প্রক্রিয়াগুলিতে নাগরিকত্ব নথির অভাবকে বারবার স্পষ্ট করে তুলেছে। ফলে তৈরি হয়েছে এক অদ্ভূত পরিস্থিতি। একজনের কাছে পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং জন্ম শংসাপত্র—সবই থাকতে পারে, তাও নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠা কোনো আইনি প্রক্রিয়ায় তাকে আরও বাড়তি প্রমাণ দেওয়ার মুখোমুখি হতে হতে পারে।
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