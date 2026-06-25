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পাসপোর্ট নাগরিকত্ব প্রমাণের কোনও নথিই নয়, তাহলে কোন ডক্যুমেন্ট বলবে আপনি ভারতেরই নাগরিক?

Passport: আপাতদৃষ্টিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকে ওই মন্তব্যকে মনে হতে পারে যুক্তিহীন। কারণ আমরা যেভাবে ভাবি তাতে এদেশের পাসপোর্টধারী যে কোনও ব্যক্তি একজন ভারতীয় নাগরিক

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 25, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:53 PM IST
পাসপোর্ট নাগরিকত্ব প্রমাণের কোনও নথিই নয়, তাহলে কোন ডক্যুমেন্ট বলবে আপনি ভারতেরই নাগরিক?
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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