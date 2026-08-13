/Watch Viral VIDEO: ভাড়া বাড়ির খোঁজ করতে গিয়ে রক্তখেকো পিশাচের মুখে: হিংস্র পিটবুলের দাঁতে ছিন্নভিন্ন দম্পতি, ভয়ংকর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পঞ্জাবের পাটিয়ালায় পোষা পিটবুল কুকুরের কামড়ে মারাত্মক ঘটনা। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেন দম্পতি। বাড়িভাড়া দেখতে গিয়ে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার তাঁরা। বর্তমানেদুজনকেই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে, মহিলার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁকে প্লাস্টিক সার্জারি করাতে হয়েছে। এই ঘটনার সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া রাজ্য জুড়ে। এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ।
ঘটনার বিবরণ
গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাটিয়ালার ঘুমান নগর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। আক্রান্ত দম্পতির নাম অঙ্কিত সভারওয়াল এবং শেফালী সভারওয়াল। অঙ্কিতবাবু একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত এবং তাঁর স্ত্রী শেফালী চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপিকা। ওই দিন সন্ধ্যায় একজন প্রপার্টি ডিলারের সঙ্গে তাঁরা একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে দেখতে গিয়েছিলেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, বাড়ির মালিক গেটটি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে একটি পোষা পিটবুল কুকুর প্রচণ্ড গতিতে ছুটে বেরিয়ে আসে এবং সোজা শেফালী দেবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কুকুরটি তাঁর হাত ও শরীরের বিভিন্ন অংশে কামড়ে মারাত্মকভাবে জখম করে। স্ত্রীকে বাঁচাতে অঙ্কিত সভারওয়াল এগিয়ে এলে কুকুরটি তাঁর ওপরও হামলা চালায়। এতে তাঁর পা এবং পিঠে গভীর ক্ষত তৈরি হয়।
সিসিটিভি ফুটেজ
সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, কুকুরটি অনবরত দম্পতির ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে এবং আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বাড়ি থেকে এক মহিলা লাঠি নিয়ে ছুটে এসে কুকুরটিকে সরানোর চেষ্টা করলেও তিনি ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে আশপাশের আরও দুই-তিনজন প্রতিবেশী লাঠি হাতে এগিয়ে আসেন এবং অনেক কষ্টে আহত দম্পতিকে কুকুরটির আক্রমণ থেকে উদ্ধার করেন।
বর্তমান অবস্থা
ঘটনার পরপরই স্বজনেরা তাঁদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, শেফালী সভারওয়ালের হাত ও পায়ের মাংসপেশি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাঁর প্লাস্টিক সার্জারি করাতে হয়েছে। তিনি বর্তমানে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। অন্যদিকে, অঙ্কিত সভারওয়ালের শরীরের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য সেলাই পড়েছে। অঙ্কিতবাবু জানান, 'মালিকের বারণ সত্ত্বেও কুকুরটি শান্ত হয়নি। আমরা এই দায়িত্বহীনতার বিরুদ্ধে উপযুক্ত বিচার চাই।'
পুরসভার কড়া পদক্ষেপ
ঘটনার পর পুলিস সিসিটিভি ফুটেজ যাচাই করে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় ডিএসপি জংজিৎ রনধাওয়া জানিয়েছেন, হাসপাতাল থেকে আহত মহিলার মেডিকেল রিপোর্ট পাওয়ার পর ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) ২৯১ ধারার অধীনে পশুর মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করা হবে। আদালতের নির্দেশিকা মেনে বিপজ্জনক প্রজাতির কুকুরদের চিহ্নিত করতে আগামী ১৫ আগস্টের পর থেকে বিশেষ যাচাই অভিযান চালানো হবে বলেও তিনি জানান।
অন্যদিকে, পাটিয়ালার মেয়র কুন্দন গোগিয়া জানিয়েছেন, শহরে হিংস্র ও বিপজ্জনক প্রজাতির কুকুর পোষার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। পুরনিগমের আসন্ন বৈঠকে এ বিষয়ে একটি বিশেষ প্রস্তাব আনা হবে।
এই ভয়াবহ ঘটনাটি লোকালয়ে বিপজ্জনক প্রজাতির পোষা কুকুর রাখা এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে আবার বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, আবাসিক এলাকায় এই ধরনের হিংস্র কুকুর পোষার ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ম ও জরিমানা আরোপ করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে আর কাউকে এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতির মুখে পড়তে না হয়।
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