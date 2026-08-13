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  • /Watch Viral VIDEO: ভাড়া বাড়ির খোঁজ করতে গিয়ে রক্তখেকো পিশাচের মুখে: হিংস্র পিটবুলের দাঁতে ছিন্নভিন্ন দম্পতি, ভয়ংকর

Watch Viral VIDEO: ভাড়া বাড়ির খোঁজ করতে গিয়ে রক্তখেকো পিশাচের মুখে: হিংস্র পিটবুলের দাঁতে ছিন্নভিন্ন দম্পতি, ভয়ংকর

Patiala Pitbull Attack: ঘটনার পরপরই স্বজনেরা তাঁদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, শেফালী সভারওয়ালের হাত ও পায়ের মাংসপেশি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাঁর প্লাস্টিক সার্জারি করাতে হয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 13, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:48 PM IST
Watch Viral VIDEO: ভাড়া বাড়ির খোঁজ করতে গিয়ে রক্তখেকো পিশাচের মুখে: হিংস্র পিটবুলের দাঁতে ছিন্নভিন্ন দম্পতি, ভয়ংকর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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