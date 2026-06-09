/Khan Sir Net Worth: খান স্যারের গ্রেফতারি নিয়ে বড় রায় আদালতের, জানুন বিখ্যাত এই শিক্ষকের সম্পত্তির পরিমাণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিছুটা স্বস্তিতে খান স্যার। নিজের কোচিং সেন্টারের সামনে গুলি চালনার ঘটনায় এফআইআর দায়ের হয়েছে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষক খান স্য়ার ওরফে ফয়সল খানের বিরুদ্ধে। আশঙ্কা করা হচ্ছে তিনি গ্রেফতার হতে পারেন। তার আগেই পাটনা জেলা আদালত তার গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। আদালত পুলিসের কাছ থেকে কেস ডাইরি চেয়েছে। পাশাপাশি বলেছে, কোনও কড়া পদক্ষেপ আপাতত নেবেন না।
অফলাইন ক্লাস দিয়ে শুরু করে করোনার সময় থেকে অফলাইন ক্লাসও শুরু করেছেন খান স্যার। তাঁর দাবি তিনিই বিশ্বের সবচেয়ে বড় কোচিং সেন্টার। মাত্র ২০০ টাকায় অনলাইন ক্লাস, মাত্রা ৭৫০০ টাকায় ইউপিএসি ক্লাস চালু করেছেন খান স্যার। ছেড়েছেন ১০৭ কোটি টাকা অফার। এহেন শিক্ষকের খান গ্লোবাল স্টাডি এখন লড়াই করছে ফিজিক্স ওয়ালা, আন অ্যাকাডেমির মতো নামী কোচিং সেন্টারের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ কত?
ভারতের মত দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই যে এখানে কোচিংয়ের রমরমা। ফলে কোচিং শিল্পের পরিসর বিশাল বড়। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী স্কুল শেষ করে আইআইটি-জেইই, নিট এবং ইউপিএসসি-র মতো কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো পাস করতে চায়। মার্কেটিং সার্ভিস সংস্থা 'গো-টু-গ্রোথ' (GoToGrowth)-এর প্রতিষ্ঠাতা দেবনকর রায়ের মতে, ২০২৫ সালে এই শিল্পের মোট বাজারমূল্য ছিল ৫৮,০০০ কোটি টাকা।
বর্তমানে বেড়েছে অনলাইন কোচিংয়ের রমরমা। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের ইন্ডিয়া ব্র্যান্ড ইকুইটি ফাউন্ডেশন-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালেই ভারতের এডটেক (অনলাইন শিক্ষা) শিল্পের বাজারমূল্য ছিল ১.১০ লক্ষ কোটি টাকা। অনলাইন শিক্ষার ক্ষেত্রে আমেরিকার পর ভারতই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার। শীর্ষস্থানীয় কলেজগুলোতে সুযোগ পাওয়া বা সরকারি চাকরি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হওয়ায়, বাবা-মায়েরা তাদের জীবনের সমস্ত সঞ্চয় এই প্রাইভেট কোচিংয়ের পেছনে খরচ করে ফেলেন। বাজার বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের কোচিং বাজার আজ একটি বহু-বিলিয়ন ডলারের শিল্পে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে করোনা মহামারীর কারণে অনলাইন ক্লাসের প্রবণতা হু হু করে বেড়ে যাওয়ায় এই শিল্পের বৃদ্ধি আরও দ্রুত গতিতে হয়েছে।
দেশের বেশ কয়েকটি প্রিমিয়ার কোচিং ইনস্টিটিউট যেগুলো দেশের দ্বাদশ পাশ ছেলেমেয়েদের কাছে খুবই চেনা। এগুলির মধ্যে রয়েছে-
অ্যালেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউট: ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত।
ফিটজি এবং রেজোন্যান্স (Resonance): ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার কোচিং ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান দুটি নাম।
ফিজিক্সওয়ালা (PW): একটি এডুকেশন-টেকনোলজি (এডটেক) কোম্পানি, যা প্রথমে অনলাইনে শুরু হলেও বর্তমানে অফলাইন সেন্টার বা কেন্দ্রও খুলছে।
আনঅ্যাকাডেমি (Unacademy) এবং ভিশন আইএএস (Vision IAS): বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং ইউপিএসসি (UPSC) প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত বড় দুটি প্ল্যাটফর্ম।
এইসব প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির পরিমাণ কত?
ফিজিক্সওয়ালা(PW)-অলোক পান্ডে- সম্পত্তির প্ররিমাণ প্রায় ১৪,৫১০-১৬,০০৪ কোটি টাকা।
আনঅ্যাকাডেমি-গৌরব মুঞ্জাল-সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ২০০-৩০০ কোটি টাকা।
খান গ্লোবাল স্টাডিজ-খান স্যার(ফয়সাল খান)-সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৫-২০ কোটি টাকা।
কোচিং কালচারের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন খান স্যার
বড় কোচিং সেন্টারগুলি যেখানে এক একটি কোর্সের জন্য বছরে ১-২ লাখ টাকা পর্যন্ত ফি নেয় সেখানে খান স্যারের কোচিং অত্যান্ত সস্তা। ‘খান গ্লোবাল স্টাডিজ’-এর সাইট অনুযায়ী তাঁর ফি অত্যান্ত কম।
জেনারেল সায়েন্স এবং বেসিক ফাউন্ডেশন ব্যাচ: ২০০-৩০০ টাকা।
ইউপিএসসি (UPSC) অনলাইন: বড় সেন্টারগুলি যেখানে ১.৫ লক্ষ টাকারও বেশি নেয় সেখানে খান স্যারের ফি ১,৫০০-৪,৫০০ টাকার মধ্যে।
SSC, রেলওয়ে, পুলিস: এই কোর্সগুলোর দাম মাত্র ১০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে।
খুবই কম খরচের এই ফি কাঠামোর মাধ্যমে খান স্যার ছোট ছোট গ্রামের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বড় স্বপ্ন দেখার সাহস জুগিয়েছেন। ইউটিউবে খান স্যারের চ্যানেলে সাবস্ক্রইবারের সংখ্যা ২.৬ বেশি। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, খান স্যার নিজেই প্রকাশ করেছেন যে তিনি ১০৭ কোটি টাকার একটি চাকরির অফার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই অফার ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি।
শিক্ষার্থীদের থেকে খুব কম ফি নেওয়া সত্ত্বেও, বিশাল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী থাকার কারণে তাঁর এই শিক্ষাব্যবস্থা বাণিজ্যিকভাবে বেশ সফল। অনলাইন ক্লাসের পাশাপাশি পাটনা এবং প্রয়াগরাজের মতো শহরগুলোতে অফলাইন সেন্টারও চালান খান স্যার। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, খান স্যারের সম্পত্তি চড়া ফি-র ওপর নয়, বরং তাঁর বিশাল ছাত্র-ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্টের তথ্যমতে, তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৫ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকার মধ্যে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)