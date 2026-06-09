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  • /Khan Sir Net Worth: খান স্যারের গ্রেফতারি নিয়ে বড় রায় আদালতের, জানুন বিখ্যাত এই শিক্ষকের সম্পত্তির পরিমাণ

Khan Sir Net Worth: খান স্যারের গ্রেফতারি নিয়ে বড় রায় আদালতের, জানুন বিখ্যাত এই শিক্ষকের সম্পত্তির পরিমাণ

Khan Sir : কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের ইন্ডিয়া ব্র্যান্ড ইকুইটি ফাউন্ডেশন-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালেই ভারতের এডটেক (অনলাইন শিক্ষা) শিল্পের বাজারমূল্য ছিল ১.১০ লক্ষ কোটি টাকা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 09, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:06 PM IST
Khan Sir Net Worth: খান স্যারের গ্রেফতারি নিয়ে বড় রায় আদালতের, জানুন বিখ্যাত এই শিক্ষকের সম্পত্তির পরিমাণ

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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