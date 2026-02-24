English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Pawan Hans helicopter crashes: আন্দামানে মাঝসমুদ্রে ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার! ওড়ার পরই ৭ যাত্রী নিয়ে ভয়ংকর দুর্ঘটনা, কিন্তু...অলৌকিক, অবিশ্বাস্য...

Pawan Hans helicopter Accident in Andaman mid sea: সূত্রের খবর অনুযায়ী, হেলিপ্যাড থেকে ওড়ার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিপত্তি শুরু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আকাশ থেকে এক বিকট ও অস্বাভাবিক শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 24, 2026, 01:32 PM IST
Pawan Hans helicopter crashes: আন্দামানে মাঝসমুদ্রে ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার! ওড়ার পরই ৭ যাত্রী নিয়ে ভয়ংকর দুর্ঘটনা, কিন্তু...অলৌকিক, অবিশ্বাস্য...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রকৃতির অপার বিস্ময় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ যখন পর্যটন ও প্রাত্যহিক জীবনের ব্যস্ততায় মুখর, ঠিক তখনই এক ভয়াবহ আকাশ দুর্ঘটনা থমকে দিল দ্বীপবাসীকে। মঙ্গলবার সকালে উত্তর ও মধ্য আন্দামানের মায়াবন্দর (Mayabunder) এলাকায় ভেঙে পড়ল পবন হংস (Pawan Hans) সংস্থার একটি হেলিকপ্টার। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আকাশযানটি সরাসরি বঙ্গোপসাগরের নোনা জলে আছড়ে পড়ে। তবে ধ্বংসস্তূপের মাঝেও তৈরি হলো এক অলৌকিক উদাহরণ; কপ্টারে থাকা ৫ যাত্রী এবং ২ পাইলট— মোট ৭ জনকেই জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপট ও শিউরে ওঠা মুহূর্ত

সকালটা অন্যদিনের মতোই স্বাভাবিক ছিল। মায়াবন্দর হেলিপ্যাড থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের উদ্দেশ্যে উড়ান দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল পবন হংসের নির্ধারিত হেলিকপ্টারটি। যাত্রী তালিকায় ছিলেন পাঁচজন সাধারণ নাগরিক, যাদের মধ্যে জরুরি কাজে পোর্ট ব্লেয়ার যাওয়ার তাড়া ছিল। কপ্টারের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন অভিজ্ঞ দুই পাইলট।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, হেলিপ্যাড থেকে ওড়ার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিপত্তি শুরু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আকাশ থেকে এক বিকট ও অস্বাভাবিক শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মাঝ আকাশেই হেলিকপ্টারটিকে টালমাটাল অবস্থায় দেখা যায়। পাইলটরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন সেটিকে নিয়ন্ত্রণে এনে পুনরায় অবতরণ করাতে বা স্থিতিশীল করতে। কিন্তু কারিগরি বিপর্যয় এতটাই মারাত্মক ছিল যে, কপ্টারটি দ্রুত উচ্চতা হারাতে শুরু করে। উপকূল থেকে কিছুটা দূরে গভীর সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় সেটি সজোরে জলের ওপর আছড়ে পড়ে।

সমুদ্রের বুকে বাঁচার লড়াই

সাধারণত আকাশযান যখন জলে আছড়ে পড়ে, তখন অভিঘাতের কারণে সেটি ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এই ঘটনায় দেখা গেছে এক ভিন্ন চিত্র। জলে পড়ার সময় অভিঘাত প্রবল থাকলেও কপ্টারটি পুরোপুরি ডুবে যায়নি। বরং অর্ধেক নিমজ্জিত অবস্থায় সেটি সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসতে শুরু করে। এই ভাসমান অবস্থাই আরোহীদের কাছে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। কপ্টারের কেবিনে জল ঢুকতে শুরু করলেও আরোহীরা বেরিয়ে আসার সুযোগ পান।

উদ্ধার অভিযান: মৎস্যজীবী ও প্রশাসনের বীরত্ব

দুর্ঘটনাটি উপকূলের খুব কাছে ঘটায় মায়াবন্দরের স্থানীয় মৎস্যজীবীরা সবার আগে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা ছোট ছোট নৌকা নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলের দিকে দ্রুত রওনা দেন। খবর পৌঁছানো মাত্রই সক্রিয় হয়ে ওঠে স্থানীয় প্রশাসন এবং ভারতীয় কোস্ট গার্ড (Indian Coast Guard)।

উদ্ধারকারীদের মূল দল পৌঁছানোর আগেই পাইলটরা অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তারা প্রথমে আতঙ্কিত পাঁচ যাত্রীকে সুরক্ষিতভাবে কপ্টারের বাইরে বের করে আনেন। পরবর্তীতে কোস্ট গার্ডের দ্রুতগামী বোট এবং স্থানীয়দের সহায়তায় সাতজনকেই ডাঙ্গায় নিয়ে আসা হয়। এই দ্রুত তৎপরতা না থাকলে সমুদ্রের স্রোতে আরোহীরা নিখোঁজ হতে পারতেন।

বর্তমান শারীরিক অবস্থা

উদ্ধার করার পর সাতজনকেই দ্রুত মায়াবন্দরের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, প্রত্যেকের শরীরেই ছোটখাটো আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং সমুদ্রের নোনা জল পেটে যাওয়ায় কিছুটা শারীরিক অস্বস্তি ছিল। তবে সবচেয়ে বড় আঘাত ছিল মানসিক। এমন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পর প্রত্যেকেই প্রচণ্ড আতঙ্কের (Trauma) মধ্যে রয়েছেন। আপাতত তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং প্রত্যেকের অবস্থাই স্থিতিশীল।

দুর্ঘটনার কারণ: যান্ত্রিক ত্রুটি বনাম আবহাওয়া

দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা প্রাথমিকভাবে 'ইঞ্জিন ফেইলিওর' বা যান্ত্রিক বিকলতাকেই দায়ী করছেন।

আবহাওয়া: ঘটনার সময় আকাশ পরিষ্কার ছিল এবং দৃশ্যমানতাও (Visibility) ভালো ছিল। ফলে প্রতিকূল আবহাওয়ার তত্ত্বটি আপাতত ধোপে টিকছে না।

যান্ত্রিক অবস্থা: প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, ওড়ার সময় ইঞ্জিনের কোনো অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাংশ অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

DGCA-এর পদক্ষেপ: অসামরিক বিমান পরিবহন নিয়ন্ত্রক সংস্থা (DGCA) এই ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ থেকে ব্ল্যাক বক্স উদ্ধারের চেষ্টা চলছে, যা থেকে শেষ মুহূর্তের যান্ত্রিক পরিস্থিতি ও পাইলটদের কথোপকথন জানা সম্ভব হবে।

পবন হংসের নিরাপত্তা নিয়ে দানা বাঁধছে ক্ষোভ

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মানুষের কাছে পবন হংস কেবল একটি হেলিকপ্টার সংস্থা নয়, এটি একটি জীবনদায়ী পরিষেবা (Lifeline)। দ্বীপগুলোর মধ্যে সড়কপথের যোগাযোগ সময়সাপেক্ষ হওয়ায় জরুরি প্রয়োজনে মানুষ এই কপ্টার পরিষেবার ওপরই নির্ভর করেন। কিন্তু বারবার এই সংস্থার হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় পড়ার ইতিহাস মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করেছে।

মায়াবন্দরের স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আন্দামানে যে কপ্টারগুলো চালানো হয়, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত নিম্নমানের। সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় আর্দ্রতা ও নোনা বাতাসের কারণে যন্ত্রপাতিতে দ্রুত মরচে ধরে। নিয়ম অনুযায়ী নিয়মিত ফিটনেস চেক হওয়ার কথা থাকলেও, বাস্তবে তা কতটা হয় তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। এই ঘটনার পর পুরোনো হেলিকপ্টারগুলো বাতিলের দাবি আরও জোরালো হয়েছে।

প্রশাসনিক নিশ্চয়তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, প্রতিটি হেলিকপ্টারের ফিটনেস পুনরায় যাচাই না করা পর্যন্ত উড়ান চলাচলে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের কাছেও এই বিষয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যটন শিল্প যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

ভবিষ্যতের সতর্কবার্তা

মায়াবন্দরের এই দুর্ঘটনাটি ভারতের আকাশপথের ইতিহাসে একটি বিরল উদাহরণ হয়ে থাকবে, যেখানে সলিল সমাধি নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও সাতজন মানুষ সুস্থভাবে ফিরে এসেছেন। এটি যেমন পাইলটদের দক্ষতা এবং উদ্ধারকারীদের দ্রুততার জয়, তেমনই এটি ব্যবস্থার এক বিশাল ত্রুটি।

এই দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি পবন হংস তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত না করে, তবে আগামী দিনে হয়তো ভাগ্য সবসময় সহায় হবে না। পর্যটন প্রিয় এই দ্বীপপুঞ্জে মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে উন্নত প্রযুক্তির নতুন কপ্টার এবং কঠোর রক্ষণাবেক্ষণই একমাত্র সমাধান। সরকারের উচিত দ্রুত এই তদন্ত শেষ করে দোষীদের চিহ্নিত করা এবং আকাশপথের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া।

এক নজরে মূল তথ্য:

স্থান: মায়াবন্দর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

ঘটনার সময়: মঙ্গলবার সকাল।

আরোহী: ৭ জন (৫ যাত্রী ও ২ পাইলট)।

উদ্ধারকারী: ভারতীয় কোস্ট গার্ড ও স্থানীয় মৎস্যজীবী।

তদন্তকারী: ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA)।

