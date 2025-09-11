English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Income Tax Penalty: তিন বার ২০,০০০ টাকা ক্যাশে দিলেই এবার দুয়ারে ইনকাম ট্যাক্স, কেউ বাঁচাতে পারবে না! ১০০% পেনাল্টি...

ITR Filing:  ২৭১ডিএ ধারা অনুসারে এই বিধি লঙ্ঘিত হলে ১০০ শতাংশ জরিমানা হবে। অর্থাৎ ২২ হাজার টাকার লেনদেন হলে আপনাকে ২২ হাজার টাকাই জরিমানা দিতে হবে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 11, 2025, 07:35 PM IST
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয়রা যে সব ধরনের লেনদেনে—ছোটখাটো কেনাকাটা থেকে শুরু করে বড় অঙ্কের খরচ পর্যন্ত—ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস (UPI) এবং নগদ টাকা ব্যবহার করতে ভালোবাসেন, তা কারও অজানা নয়। কিন্তু একটি বিষয় হয়তো অনেকেরই জানা নেই—নগদ টাকা ব্যবহার আপনাকে আয়কর বিভাগের জরিমানার মুখে ফেলতে পারে। এমনকী ২০ হাজার টাকা বা তাঁর বেশি অঙ্কের ঋণ কখনই আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়দের কাছ থেকে নগদে নিতে পারবেন না। 

আরও পড়ুন, ITR filing last date: আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা বাড়ছে? কী জানা গেল... 

এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে যদি নগদ ৩০,০০০ টাকা ঋণ দেয়, তবে আয়কর আইনে তা বেআইনি। আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ধারা ২৭১ডিডি (Section 271DD) অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সীমা অর্থাৎ ২০,০০০ টাকার বেশি নগদ লেনদেন করলে সমপরিমাণ অর্থের জরিমানা গুনতে হতে পারে। অর্থাৎ, আপনি যে পরিমাণ নগদ গ্রহণ করেছেন, ঠিক ততটাই জরিমানা ধার্য করা হতে পারে। 

আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ধারা ২৬৯এসএস (Section 269SS) ব্যক্তিগত লেনদেনের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য — সেটা বন্ধু হোক বা আত্মীয়। এই ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, কোনও ব্যক্তি ২০,০০০ টাকা বা তার বেশি ঋণ, আমানত বা নির্দিষ্ট অর্থ নগদে নিতে পারবেন না। এটি অবশ্যই অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক, অ্যাকাউন্ট পেয়ি ড্রাফট, অথবা অনুমোদিত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে (যেমন NEFT, RTGS, UPI ইত্যাদি) গ্রহণ করতে হবে। সেই অনুযায়ী, কেউ যদি নগদে ২০,০০০ বা ৩০,০০০ টাকা ঋণ নেন, তবে তা Section 269SS-এর লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে। আর এর জন্য Section 271D অনুসারে সমপরিমাণ জরিমানা ধার্য হবে। অর্থাৎ, ২০,০০০ বা ৩০,০০০ টাকা নগদে নেওয়া হলে ঠিক সেই অঙ্কের জরিমানা (২০,০০০ বা ৩০,০০০ টাকা) গুনতে হবে।”

আয়কর দফতর ব্রোশিওরে সতর্ক করে বলেছে — নগদ লেনদেন থেকে দূরে থাকুন। ২০,০০০ টাকার বেশি সব লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেল বা ডিজিটাল মাধ্যমে করুন। কোনও জনকল্যাণমূলক কাজে বা কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ২০০০ টাকার বেশি নগদে দান করলে আপনি কোনও কর ছাড় পাবেন না। আয়কর আইনের ৮০জি ধারার অধীনে এই কর ছাড় প্রযোজ্য হবে না নগদ দানের ক্ষেত্রে। তবে আপনি ইউপিআই, অনলাইন লেনদেনে বা চেকের মাধ্যমে এই টাকা দিতে পারেন।

বিষয় নিয়ম/বিধান জরিমানা
ধারা (Section) 269SS (আয়কর আইন, 1961) লঙ্ঘন করলে ধারা 271D অনুসারে জরিমানা
নগদ লেনদেনের সীমা ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত অনুমোদিত ২০,০০০ টাকার বেশি নগদে ঋণ/আমানত/নির্দিষ্ট অর্থ নেওয়া নিষিদ্ধ
গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক, অ্যাকাউন্ট পেয়ি ব্যাংক ড্রাফট, বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম (NEFT, RTGS, UPI ইত্যাদি) -
উদাহরণ ১ নগদে ২০,০০০ টাকা ঋণ নেওয়া জরিমানা = ২০,০০০ টাকা
উদাহরণ ২ নগদে ৩০,০০০ টাকা ঋণ নেওয়া জরিমানা = ৩০,০০০ টাকা

আরও পড়ুন, Odisha: পরপুরুষের সঙ্গে বিছানায় এলোমেলো স্ত্রী! ঘরে ঢুকেই স্বামী টেনেহিঁচড়ে রাস্তায় বের করে... যাচ্ছেতাই কেচ্ছা...

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Income Tax Penaltytax departmentitrcash transactions
