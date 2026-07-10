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'৫০ টাকা দিন নয়তো নাগরিকত্ব থাকবে না!' ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে তোলপাড় ঝাড়খণ্ডে

Jharkhand SIR: ভোটার তালিকা যাচাইকরণের ফর্ম জমা দেওয়ার নামে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ৫০-১০০ টাকা 'খরচা-পানি' চাওয়ার অভিযোগ উঠল জমিলা বিবি নামে এক বিএলও-র বিরুদ্ধে। টাকা না দিলে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 10, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:38 AM IST
'৫০ টাকা দিন নয়তো নাগরিকত্ব থাকবে না!' ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে তোলপাড় ঝাড়খণ্ডে
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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