'৫০ টাকা দিন নয়তো নাগরিকত্ব থাকবে না!' ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে তোলপাড় ঝাড়খণ্ডে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটার তালিকা সংশোধন বা SIR প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির অভিযোগ উঠল ঝাড়খণ্ডের গড়োয়া জেলায়। ভোটার ভেরিফিকেশন ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য এক বুথ লেভেল অফিসার গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ৫০ থেকে ১০০ টাকা 'খরচা-পানি' চাইছেন বলে অভিযোগ। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রাঙ্কা ব্লকের খাপরো পঞ্চায়েতের গোরাায়াবন্দ টোলা এলাকায়। অভিযুক্ত বিএলও-র নাম জমিলা বিবি। ভাইরাল ভিডিয়োটিতে তাঁকে সরাসরি টাকা না বলে, ফর্ম দেওয়া এবং তা পূরণ করে জমা নেওয়ার বদলে 'খরচা-পানি' দাবি করতে শোনা যাচ্ছে।
গ্রামবাসীদের গুরুতর অভিযোগ
স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ পারভেজ আনসারি সংবাদমাধ্যমকে জানান, "ফর্ম পূরণের জন্য বিএলও ৫০ টাকা করে দাবি করছেন। কেউ যদি টাকা দিতে আপত্তি বা অস্বীকার করছেন, তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে এই বলে যে—'টাকা না দিলে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে।' আমরা অনেকের কাছেই গিয়েছিলাম, কিন্তু তারা ঝামেলা এড়াতে টাকা দিয়ে দিতে বলছেন।" অনেকেই ফর্ম পূরণ করে ফেললেও টাকা দিতে হবে এই ভয়ে তা জমা দিতে পারছেন না। অথচ নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, এই গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হওয়ার কথা।
চক্রান্তের দাবি অভিযুক্ত বিএলও-র
যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন জমিলা বিবি। তাঁর দাবি, তাঁকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এটি একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত। তিনি ইতিমধ্যে প্রায় ১৭০টি ফর্ম প্রসেস করেছেন এবং যে কেউ চাইলে সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলে তা যাচাই করে দেখতে পারেন। তবে ভোটার যাচাইকরণের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রক্রিয়া যাতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং স্বচ্ছভাবে করা হয়, তা নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে তদন্তের দাবি উঠেছে।
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