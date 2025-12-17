English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Paying for Luggage: এবার রেলযাত্রায় অতিরিক্ত খরচ? লাগেজের জন্যও গুনতে হবে টাকা? জেনে নিন মাসুলের 'ক্লাস-ডিফারেন্স'...

Pay for Extra Luggag in Rail Journey: 'প্রেসক্রাইবড ফ্রি অ্যালোয়েন্স লিমিট' পেরিয়ে গেলেই যাত্রীদের বইতে হবে অতিরিক্ত টাকা। অচিরেই হয়তো লাগু হতে চলেছে অতিরিক্ত মালের জন্য অতিরিক্ত টাকা। এ বিষয়ে ঠিক কী জানালেন রেলমন্ত্রী?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 17, 2025, 08:07 PM IST
Paying for Luggage: এবার রেলযাত্রায় অতিরিক্ত খরচ? লাগেজের জন্যও গুনতে হবে টাকা? জেনে নিন মাসুলের 'ক্লাস-ডিফারেন্স'...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রেনযাত্রায় এবার মালের জন্য টাকা গুনতে হবে (Passengers to pay for extra luggage on trains) ? হ্যাঁ হবে, তবে সেটা নির্ধারিত পরিমাণ মালপত্রের সীমা ছাড়ালে তবেই। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) বুধবার লোকসভায় বলেছেন, 'প্রেসক্রাইবড ফ্রি অ্যালোয়েন্স লিমিট' পেরিয়ে গেলে যাত্রীদের অতিরিক্ত মালের (extra luggage on trains) জন্য এবার থেকে গুনতে হবে টাকা। এক সাংসদের প্রশ্ন ছিল, বিমানযাত্রায় যেমন নিয়ম তেমন কি রেলেও কখনও মালের জন্য টাকা লাগবে? এর উত্তরেই এই কথা জানান রেলমন্ত্রী।

সংসদে রেলমন্ত্রী

বর্তমানে কামরার ভেতরে যাত্রীদের সঙ্গে মালপত্র বহনের ক্ষেত্রে শ্রেণিভিত্তিক সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো সংসদে একটি লিখিত উত্তরে এ কথা জানান। পাশাপাশি তিনি একটি তালিকার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির জন্য বিনামূল্যে বহনযোগ্য মালপত্রের পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ সীমাও জানিয়ে দেন। কী রকম সেটা?

ক্লাস-ডিফারেন্স

সেকেন্ড ক্লাস (Second Class): একজন যাত্রী বিনামূল্যে ৩৫ কেজি পর্যন্ত মালপত্র বহন করতে পারবেন এবং সর্বোচ্চ ৭০ কেজি পর্যন্ত মালপত্র মাসুল (Charge) দিয়ে সঙ্গে রাখতে পারবেন।

স্লিপার ক্লাস (Sleeper Class): যাত্রীদের জন্য ৪০ কেজি পর্যন্ত বিনামূল্যে মালপত্র বহনের অনুমতি রয়েছে। সর্বোচ্চ সীমা ৮০ কেজি।

এসি থ্রি টিয়ার বা চেয়ার কার (AC 3 Tier/Chair Car): এই যাত্রীরা তাঁদের সঙ্গে ৪০ কেজি পর্যন্ত মালপত্র বিনামূল্যে বহন করতে পারবেন। এটিই তাঁদের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা।

ফার্স্ট ক্লাস এবং এসি টু টিয়ার (First Class/AC 2 Tier): এই যাত্রীরা বিনা মূল্যে ৫০ কেজি পর্যন্ত মাল তাঁদের সঙ্গে বইতে পারবেন। তাঁদের সর্বোচ্চ ১০০ কেজি পর্যন্ত মালপত্র বহনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এসি ফার্স্ট ক্লাস (AC First Class): যাত্রীরা ৭০ কেজি পর্যন্ত মালপত্র বিনা মূল্যে এবং সর্বোচ্চ ১৫০ কেজি পর্যন্ত মালপত্র মাসুল দিয়ে তাঁদের সঙ্গে বহন করতে পারবেন।

লাগেজের মাপ

রেলমন্ত্রী আরও যোগ করেন, যাত্রীরা তাঁদের কামরায় বিনামূল্যে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত মালপত্রও সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত সঙ্গে রাখতে পারবেন, তবে সেক্ষেত্রে ল্যাগেজ রেটের ১.৫ গুণ হারে মাসুল দিতে হবে তাঁদের। বৈষ্ণো বলছেন, যেসব ট্রাঙ্ক, সুটকেস বা বাক্সের বাইরের মাপ ১০০ সেমি x৬০ সেমি x ২৫ সেমি (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা)-র মধ্যে, সেগুলিকেই ব্যক্তিগত মালপত্র হিসেবে কামরার ভেতরে যাত্রীরা তাঁদের সঙ্গে রাখতে পারবেন। যদি কোনো ট্রাঙ্ক, সুটকেস বা বাক্সের বাইরের মাপ এর (যেকোনো একটির বেশি) বেশি হয়, তবে সেই সব লাগেজ বুকিং করে ব্রেকভ্যান (SLRs) বা পার্সেল ভ্যানে পাঠাতে হবে, যাত্রীদের কামরায় রাখা যাবে না। শুধু তাই নয়, নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত মালপত্র ট্রেনের ব্রেকভ্যানে (SLRs) বহন করা হয়, তবে সেক্ষেত্রেও ব্রেকভ্যানে মালপত্র বুকিং করার জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা বজায় রাখতে হবে।

পণ্যে না

রেলমন্ত্রী একেবারে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন যে, বাণিজ্যিক বা বিক্রয়যোগ্য পণ্য (Merchandised items) কোনও ভাবেই ব্যক্তিগত মালপত্র হিসেবে কামরার ভেতরে বহন করা যাবে না, বা সেসবের জন্য অতিরিক্ত টাকা দিয়েও তা সঙ্গে বহন করার অনুমতি মিলবে না।

