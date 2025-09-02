VP Pension Amount: এখনও ছাড়েননি উপরাষ্ট্রপতির বাসভবন! জগদীপ ধনখড় ইস্তফা দিয়েও কত টাকা পাবেন মাসে?

VP Pension Amount: এখনও ছাড়েননি উপরাষ্ট্রপতির বাসভবন! জগদীপ ধনখড় ইস্তফা দিয়েও কত টাকা পাবেন মাসে?
Jagdeep Dhankar pension: ধনখড়ের বয়স এখন ৭৪। সেই অনুযায়ী তিনি পেনশন পাবেন ৪২০০০ টাকা। বস্তুতপক্ষে তিনি সাংসদ হিসবেও পেনশন পাবেন। লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ হিসবে তিনি পেনশন পাবেন ৪৫০০০ টাকা প্রতি মাসে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় সোমবার তাঁর সরকারি বাংলো খালি করেছেন। ধনখড় জুলাই মাসে পদত্যাগ করেছিলেন। কয়েক দিন আগে তিনি খবরের শিরোনামে আসেন, যখন তিনি দীর্ঘদিন নিখোঁজ থাকার পর রাজস্থানে প্রাক্তন বিধায়ক হিসেবে পেনশনের জন্য আবেদন করেন। ধনখড়ের বিধায়ক পেনশনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। তিনি রাজনৈতিক জীবনে বিধায়ক থেকে শুরু করে রাজ্যপাল, আর শেষে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেছেন। দেখা যাক প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি কত পেনশন পাবেন এবং এখন তিনি আর কোন কোন সুবিধার অধিকারী হবেন।
ধনখড় কত পেনশন পান?
অধিকর্তাদের মতে, ধনখড় তিন ধরণের পেনশনের অধিকারী হবেন—প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে: তিনি প্রতি মাসে প্রায় ২ লক্ষ টাকার পেনশন পাবেন। এর সঙ্গে থাকছে টাইপ-৮ বাংলো, একজন ব্যক্তিগত সচিব, অতিরিক্ত ব্যক্তিগত সচিব, ব্যক্তিগত সহকারী, চিকিৎসক, নার্সিং অফিসার এবং চারজন ব্যক্তিগত সহায়ক রাখার সুবিধা।প্রাক্তন সাংসদ হিসেবে: প্রতি মাসে ৪৫,০০০ টাকা পেনশন এবং অন্যান্য ভাতা। প্রাক্তন বিধায়ক (রাজস্থান) হিসেবে: প্রতি মাসে ৪২,০০০ টাকা পেনশন।
কোন সুবিধা তিনি পাবেন না?
তবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল থাকাকালীন সময়ের জন্য তিনি কোনো পেনশন পাবেন না। তবে প্রাক্তন রাজ্যপাল হিসেবে সচিব রাখার জন্য মাসিক ২৫,০০০ টাকার প্রতিপূরণের সুযোগ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতির মৃত্যুর পর তাঁর জীবনসঙ্গীকে টাইপ-৭ শ্রেণির বাসভবন দেওয়া হয়।
বিধায়ক হিসেবে কত পেনশন?
রাজস্থানে প্রাক্তন বিধায়কের পেনশন একবারের মেয়াদের জন্য মাসিক ৩৫,০০০ টাকা থেকে শুরু হয়। অতিরিক্ত মেয়াদ এবং বয়সের সঙ্গে তা বৃদ্ধি পায়। ৭০ বছরের বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ বৃদ্ধির সুবিধা দেওয়া হয়। কর্মকর্তাদের মতে, ধনখড় (৭৪) প্রাক্তন বিধায়ক হিসেবে মাসিক ৪২,০০০ টাকার পেনশনের অধিকারী।
প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নয়, বরং রাজস্থান বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক হিসেবে। ২০১৯ সাল থেকে সেই পেনশন থমকে রয়েছে। রাজস্থান বিধানসভার সেক্রেটারিয়েটের তরফে বলা হয়েছে, ধনখড়ের আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই সেই পেনশন চালু হয়ে যাবে। ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত কিষানগড় আসন থেকে রাজস্থান বিধানসভায় কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন জগদীপ ধনখড়। ২০২৯ সালে ধনখড় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য় হিসেবে নিযুক্ত হন। তার পর থেকেই তাঁর বিধায়কের পেনশন বন্ধ রয়েছে। এবছর ২১ জুলাই উপরাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন ধনখড়। তার পরই তিনি এই বিধায়ক পেনশনের জন্য আবেদন করেছেন।
