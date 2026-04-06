LPG Cylinder Update: সিলিন্ডারের জন্য আর লম্বা লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই, শুধু ID কার্ড দেখালেই মিলবে LPG

LPG Cylinder Update: সিলিন্ডারের জন্য আর লম্বা লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই, শুধু ID কার্ড দেখালেই মিলবে LPG
LPG Cylinder Update: ইতিমধ্যেই কেন্দ্র ঘোষণা করেছে গ্রামের মানুষদের ক্ষেত্রে আবেদন করার ৪৫ দিন পরে মিলবে রান্নার গ্যাস
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধের প্রভাব প্রবলভাবে পড়েছে ভাতীয়দের রান্না ঘরে। ইতিমধ্যেই পশ্চিম এশিয়ার লড়াই ৫ সপ্তাহ পার করে গিয়েছে। হরমুজ প্রণালী আটকে দেওয়ার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রান্নার গ্যাসের সরবারহ প্রবলভাবে ধাক্কা খেয়েছে। ভারতের প্রায় আশি শতাংশ এলপিজি আসে কাতার-বাহারিন থেকে। ইরান ভারতীয় জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে বটে তবে ইতমিধ্যেই তাতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ফলে দেশের বাজারে টান পড়েছে রান্নার গ্যাসের। ভারত সরকার জানাচ্ছে যে ভারতের কাছে পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং আতঙ্কিত হয়ে কেনাকাটা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্র—গ্যাস এজেন্সিগুলোর সামনে এলপিজি (LPG) সিলিন্ডারের জন্য প্রতিদিন লম্বা লাইন চোখে পড়ছে।
ইতিমধ্যেই কেন্দ্র ঘোষণা করেছে গ্রামের মানুষদের ক্ষেত্রে আবেদন করার ৪৫ দিন পরে মিলবে রান্নার গ্যাস। শহরের ক্ষেত্রে এই সময়টা অনেকটা কম। অন্যদিকে বাণিজ্যাক রান্নার গ্যাসের দাম চরমে পৌঁছে গিয়েছে। বহু জায়াগয় ছোট দোকানদার কেরোসিন অথবা কয়লার উনুন ব্য়বহার শুরু করেছেন।
এরই মধ্যে সরকার এই সংকট মোকাবিলা করার একটি সমাধান খুঁজে বের করেছে। এর আওতায় সরকার এখন ৫ কেজির LPG সিলিন্ডারের সরবরাহ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ ব্যাপার হলো, এই সিলিন্ডার নেওয়ার জন্য আপনাকে কোনো বাড়তি কাগজপত্র জমা দেওয়া বা ছোটাছুটি করার প্রয়োজন নেই। তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে পাবেন এই ছোট সিলিন্ডার।
ঠিকানার প্রমাণপত্র ছাড়াই পাবেন সিলিন্ডার
সংকটের এি সময়ে ত্রাতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ৫ কোজির সিলিন্ডার। এই ৫ কেজি ওজনের LPG সিলিন্ডারকে FTL সিলিন্ডার বলা হয়। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এটি কেনার জন্য কোনো প্রকার ঠিকানার প্রমাণপত্র বা 'অ্যাড্রেস প্রুফ' লাগে না। গ্রাহকরা শুধুমাত্র একটি বৈধ পরিচয়পত্র (Valid ID Card) দেখিয়েই কাছের ডিলার থেকে এটি কিনতে পারবেন। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী, ২৩ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দেশজুড়ে প্রায় ৬.৬ লাখ এই ধরনের ছোট সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে।
অন্যদিকে, সরকার সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছে যে তারা যেন আতঙ্কিত হয়ে পেট্রোল, ডিজেল বা এলপিজি (LPG) মজুত না করেন। মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, দেশের কাছে পর্যাপ্ত অপরিশোধিত তেলের ভাণ্ডার রয়েছে। সমস্ত রিফাইনারি বা শোধনাগারগুলি তাদের পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ঘরোয়া ব্যবহার এবং পরিবহনের জন্য জ্বালানি সরবরাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে জারি আছে। এছাড়া, ৬ এপ্রিল থেকে সার কারখানাগুলোতেও ৯০ শতাংশ পর্যন্ত সরবরাহ পাওয়ার আশা করা হচ্ছে, যার ফলে আগামী দিনে পরিস্থিতির আরও উন্নতি হবে।
