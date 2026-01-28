English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Pet Dog Guards Bodies: মারণ তুষারঝড়ে ৪ দিন ছোট্ট প্রভুর মৃতদেহের পাশেই থাকল পোষ্য কুকুর! মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে কেন?

Pet Dog Guards Bodies: মারণ তুষারঝড়ে ৪ দিন ছোট্ট প্রভুর মৃতদেহের পাশেই থাকল পোষ্য কুকুর! মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে কেন?

Pet Dog Guards Bodies For 4 Days: পোষ্যের সঙ্গে তার প্রভুর সম্পর্কের রসায়নের নানারকম আশ্চর্য ঘটনা আমরা যুগ যুগ ধরেই শুনে আসছি। এবার সামনে এল সেরকমই এক ছবি। পোষ্য বসে বসে পাহারা দিল তার প্রভুর মরদেহ (Pet dog guards bodies of owner)। টানা চার দিন। আশ্চর্য ঘটনা। কোথায় ঘটল? কেন?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 28, 2026, 05:37 PM IST
Pet Dog Guards Bodies: মারণ তুষারঝড়ে ৪ দিন ছোট্ট প্রভুর মৃতদেহের পাশেই থাকল পোষ্য কুকুর! মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে কেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পোষ্যের সঙ্গে তার প্রভুর সম্পর্কের রসায়নের নানারকম আশ্চর্য ঘটনা আমরা যুগ যুগ ধরেই শুনে আসছি। এবার সামনে এল সেরকমই এক ছবি। পোষ্য বসে বসে পাহারা দিল তার প্রভুর মরদেহ (Pet dog guards bodies of owner)। টানা তিন দিন। হিমাচলের চাম্বা (Himachal’s Chamba)। হিমাচল প্রদেশে কয়েক দিন ধরে ভারী তুষারপাত হচ্ছে। বিরামহীন তুষারঝড়ে প্রদেশের প্রায় ১ হাজার ২৫০টি সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Last Image of Ajit Pawar before Plane Crash: বিগ বিগ ফাইন্ডিং! মৃত্যুর ঠিক আগে, জীবনের শেষ ছবি! সাড়া ফেলা সেই ছবিতে বিমানের ভিতরে অজিতের পাশে...

মৃত্যুতুষারের মধ্যে একা

ভয়ংকর শীতে সে কাঁপছিল ঠকঠক করে। হাঁপাচ্ছিল কুকুরটি। কিন্তু সে তবুও গ্যাঁট হয়ে বসেছিল বছরতেরোর পীযূশ কুমারের নিথর দেহের পাশে। গোটা এলাকায় বইছে ব্লিজার্ড-- মানে, তুষারঝড়, বরফের মতো ভয়ংকর ঠান্ডা হাওয়া, জনবিচ্ছিন্ন গোটা এলাকায় কেউ কোত্থাও নেই! তবুও কুকুরটি তার প্রভুর দেহ ছেড়ে যেতে চায়নি। অনলাইনে এর একটি ভিডিয়ো হাজার হাজার মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে। হৃদয়স্পর্শী মর্মস্পর্শী এই ঘটনাটি ঘটেছে হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলায়।

৪ দিন পরে 

হিমাচল প্রদেশে কয়েক দিন ধরে ভয়াবহ তুষারপাত হচ্ছে। সেই তীব্র ঠান্ডা ও তুষারপাতের মধ্যেই বিকশিত রানা ও পীযূষ নামে দুই তরুণ চাম্বা জেলার ভারমৌর এলাকায় ভার্মাণী মন্দিরের কাছাকাছি পাহাড়ি এলাকায় ঘুরতে যান, সঙ্গে ছিল পীযূষের পোষা কুকুর।
ঘুরতে যাওয়া এই দুই তরুণ যথাসময়ে ফিরে না আসায় তাঁদের খোঁজ শুরু হয়। উদ্ধারকারী দল ও স্থানীয় লোকজন চার দিন ধরে খোঁজাখুঁজির পরে বরফের ভেতর এই দু'জনের দেহ খুঁজে পান।

হৃদয়স্পর্শী, মর্মস্পর্শী

দুই মৃত্যুর দুঃখের পাশাপাশি একটি হৃদয়স্পর্শী তথা মর্মস্পর্শী ছবি দেখতে পান উদ্ধারকারীরা। পীযূষের দেহের কাছে গিয়ে তাঁরা যে দৃশ্য দেখতে পান, তা তাঁদের আবেগপ্রবণ করে ফেলে। তাঁরা দেখেন, পীযূষের মরদেহ বরফের উপর পড়ে আছে, তুষারে কিছুটা ঢেকে রয়েছে। আর সেটির পাশে বসে আছে একটি কুকুর।

একচুলও নড়েনি

জানা যায়, তীব্র ঠান্ডা ও তুষারঝড়ের কবলে পড়ে প্রায় চার দিন আগেই বিকশিত ও পীযূষ মারা গিয়েছে। আর এই চার দিন ধরেই ভারী তুষারপাত, হিমশীতল বাতাস ও বরফঝড় উপেক্ষা করে কুকুরটি মালিকের মরদেহ আগলে বসে আছে। অবিশ্বাস্য! পিটবুল জাতের কুকুরটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সে হয়তো প্রভুর দেহ রেখে একচুলও নড়েনি। এমনকি খাবারও খেতে যায়নি। বন্য প্রাণীরা যাতে তার দেহের ক্ষতি করতে না পারে, এ জন্যই হয়তো প্রভুভক্ত প্রাণীটি মৃত মালিককে ছেড়ে যায়নি।

আরও পড়ুন: Leaders Lost to Air Crashes: ভয়াবহ উড়ান দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু! প্রবল ক্ষমতাধর নেতা, মুখ্যমন্ত্রী, পরমাণু বিজ্ঞানী, সেনাপ্রধান-সহ আরও...

প্রথমে অবিশ্বাস, পরে...

এমনকি কুকুরটি প্রথমে উদ্ধারকারী দলের প্রতিও আক্রমণাত্মক আচরণ করছিল। হয়তো প্রাণীটি ভেবেছিল, অচেনা লোকজন মালিকের কোনও ক্ষতি করতে এসেছে। উদ্ধারকারী দলকে এজন্য অনেক চেষ্টা করতে হয়। তাকে আদর করতে হয়, আশ্বস্ত করতে হয়। পরে সে হয়তো বুঝতে পারে, এরা সাহায্য করতেই এসেছে। তখন সে সরে দাঁড়ায়। এমনকি, উদ্ধারকর্মীরা যখন মরদেহ দুটি নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনও মালিকের পাশাপাশিই ছিল কুকুরটি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Pet dog guards bodies of ownerPet dog guards bodies for 3 dayssnow in Himachal’s ChambaHimachal Pradesh
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee: সময় দিল কমিশন, সোমবার প্রতিনিধি দল নিয়ে দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী...
.

পরবর্তী খবর

Phonibabu Viral: রাতারাতি নেটদুনিয়ার সেনসেশন আশি বছরের বৃদ্ধ! চেনেন এই ‘ফণীবাবু Viral’কে?