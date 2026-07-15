/১৮ দিনে অনশন, কমেছে ৮.৫ কেজি ওজন,২ দিনেই হতে পারে মৃত্যু! সোনম ওয়াংচুককে বাঁচাতে ‘ফোর্স ফিডিংয়ের’ আর্জি আদালতে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লাদাখের সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে যন্তর মন্তরে তাঁর আমরণ অনশন বুধবার ১৮ দিনে পা দিল। এই পরিস্থিতিতে ওয়াংচুকের প্রাণ বাঁচাতে দিল্লির হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। আবেদনকারীর দাবি, প্রয়োজনে সোনম ওয়াংচুককে হাসপাতালে ভর্তি করে ‘ফোর্স-ফিডিং’ করে তাঁর জীবন রক্ষা করা হোক।
আমির খানের ব্লকবাস্টার ছবি ‘থ্রি ইডিয়টস’-এর ফুংসুখ ওয়াংড়ু চরিত্রটি যাঁর জীবন থেকে অনুপ্রাণিত, সেই সোনম ওয়াংচুক গত ২৮ জুন থেকে অনশন শুরু করেছেন। ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ র ব্যানারে চলছে এই প্রতিবাদ। আইনজীবী ও সমাজকর্মী রাকেশ কুমার সাইনি দিল্লির হাইকোর্টে এই মামলাটি করেছেন। আবেদনে বলা হয়েছে, সোনম ওয়াংচুক ইতিমধ্যেই প্রায় সাড়ে আট কেজি ওজন হারিয়েছেন এবং তাঁর রক্তচাপ কমে দাঁড়িয়েছে ১০৯/৭০-এ। তিনি যেভাবে অনশন চালাচ্ছেন, তাতে আগামী দু-দিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। ওয়াংচুকের মতো একজন জাতীয় সম্পদকে এভাবে হারালে তা গোটা দেশের কাছে চরম লজ্জার বিষয় হবে।
আবেদনে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, সরকার এই আন্দোলনকারীর সঙ্গে ‘অপরাধী’র মতো আচরণ করছে এবং সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ওয়াংচুক অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। উঠে বসলে বা দাঁড়ালেই তাঁর মাথা ঘুরছে। ওয়াংচুক নিজে অবশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন, “অনেকেই আমাকে একবিংশ শতাব্দীর গান্ধী বা নায়ক বলছেন। কিন্তু আমি সাধারণ একজন নাগরিক, যে শুধু নিজের নাগরিক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছে।”
কেন এই অনশন?
ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে জানিয়েছেন, দেশজুড়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা রুখতে শিক্ষাক্ষেত্রে বড়সড় সংস্কার, অবসাদে প্রাণ হারানো পড়ুয়াদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ এবং শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতেই এই অনশন আন্দোলন চলছে। আগামী ২০ জুলাই, সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে তাঁরা সংসদ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছেন। এখন দেখার বিষয়, দিল্লির হাইকোর্ট এই মামলার শুনানিতে কী রায় দেয়।
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