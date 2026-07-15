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১৮ দিনে অনশন, কমেছে ৮.৫ কেজি ওজন,২ দিনেই হতে পারে মৃত্যু! সোনম ওয়াংচুককে বাঁচাতে ‘ফোর্স ফিডিংয়ের’ আর্জি আদালতে

Sonam Wangchuk health: যন্তর মন্তরে আশঙ্কাজনক সোনম ওয়াংচুক। অনশনরত সমাজকর্মীর শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি, লাদাখের শিক্ষাবিদকে বাঁচাতে আইনি পদক্ষেপের আর্জি। ‘ফোর্স-ফিডিং’-এর আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 15, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:42 AM IST
১৮ দিনে অনশন, কমেছে ৮.৫ কেজি ওজন,২ দিনেই হতে পারে মৃত্যু! সোনম ওয়াংচুককে বাঁচাতে ‘ফোর্স ফিডিংয়ের’ আর্জি আদালতে
Image Credit: ফোটো- পিটিআইSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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