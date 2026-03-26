Petrol Diesel Prices Hike: বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম; অগ্নিমূল্য বাজারে মাথায় হাত মধ্যবিত্তের! কতটা বৃদ্ধি? কবে থেকে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়াল (Petrol Diesel Prices Hike) ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি জ্বালানি বিক্রেতা সংস্থা নায়রা এনার্জি (Nayara Energy)। সংস্থাটি পেট্রলের দাম প্রতি লিটারে ৫ টাকা (raising petrol by ₹5) এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ৩ টাকা করে বৃদ্ধি (diesel by ₹3 per litre) করেছে। ইরানের উপর আমেরিকা-ইসরায়েলের (US Israel war on Iran) হামলার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামে যে তীব্র লাফ দেখা দিয়েছে, তার সঙ্গে তাল রাখতেই না কি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
আরও পড়ুন: Energy Lockdown: বিশ্ব জুড়ে ভয়াল এনার্জি লকডাউন? ঘোর অচলাবস্থা ক্রমশ গিলে নিচ্ছে ইউরোপ আমেরিকা এশিয়াকে?
মূল্যবৃদ্ধি
পেট্রল লিটার প্রতি ₹৫ বৃদ্ধি। (যথাযথ মূল্যবৃদ্ধি ৫টা ৩০ পয়সা)
ডিজেল লিটার প্রতি ₹৩ বৃদ্ধি।
কেন বাড়ল?
মূল কারণ-- ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধের ফলে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি। বেসরকারি এই সংস্থাটি দাম বাড়ালেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল সংস্থাগুলি (যেমন IOCL, BPCL) কিন্তু এখনও সাধারণ পেট্রল ও ডিজেলের দাম অপরিবর্তিতই রেখেছে। দেশে দীর্ঘ সময় ধরে স্থিতিশীল থাকা পেট্রল ও ডিজেলের দাম এবার অস্থিরতার দিকে যেতে শুরু করেছে। নায়রা এনার্জি হঠাৎ দাম বাড়িয়ে ইঙ্গিত দিয়েছে, তেল বাজারে চাপ বাড়ছে। হয়তো আরও বাড়বে। মনে করা হচ্ছে, পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা এবং সরবরাহের অনিশ্চয়তার কারণে ক্রুডের দাম উপরের দিকেই রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোম্পানিগুলির পক্ষে পুরনো দরে জ্বালানি বিক্রি করা ক্রমেই কঠিন হয়ে যাচ্ছে।
৬৫০০-এর বেশি পেট্রল পাম্পে
পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ৫ টাকা এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটার ৩ টাকা বাড়ানো হয়েছে, যা সরাসরি সাধারণ মানুষের পকেটে প্রভাব ফেলবেই। ফেডারেশন অফ গুজরাত পেট্রোলিয়াম ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের কো-অর্ডিনেটর ধরমেন্দ্র প্যাটেল নিশ্চিত করেছেন যে, এই দাম বৃদ্ধির ঘোষণা এসেছে নায়রা পেট্রোলিয়াম থেকে। কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশ জুড়ে ৬৫০০-এর বেশি পেট্রল পাম্প আছে এবং সব জায়গায় দাম বাড়ানো হয়েছে।
অশোধিত তেলের দাম প্রায় ৫০% বৃদ্ধি
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার আমেরিকা-ইসরায়েল-ইরানের যুদ্ধের ফলে বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম প্রায় ৫০% বেড়ে গেলেও, ভারতে এখনও সাধারণ পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ানোর পথে হাঁটেনি সংস্থাগুলি। দামি ও মিশ্রিত তেলের দাম অবশ্য বেড়েছে কিছুটা। রান্নার গ্যাসের দামও বেড়েছে। এ বার নায়রার এই পদক্ষেপে সাধারণ পেট্রল-ডিজেলের দামবৃদ্ধির রাস্তাটা খুলে গেল কি না, সে প্রশ্ন উঠছেই। এখন দেখার, এর পর আর কোন কোন কোম্পানি দাম বাড়ায়!
জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি
নায়রা এনার্জির এই পদক্ষেপটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, এটি একটি ব্যক্তিগত কোম্পানি এবং দাম নির্ধারণে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা রয়েছে। তবে এখন বাজারের নজর ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের দিকে। যদি এই সরকারি কোম্পানিগুলিও দাম বাড়ায়, তা হলে দেশ জুড়ে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব আরও তীব্র হতে পারে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি ক্রুড অয়েলের দাম দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চস্তরেই থাকে, তাহলে কোম্পানিগুলির কাছে দাম বাড়ানো ছাড়া পথ থাকবে না। এমন পরিস্থিতিতে আগামী দিনে পেট্রল এবং ডিজেলের দাম আরও বাড়তে পারে।
আরও পড়ুন: India Lockdown: 'লকডাউন' কি গুজব, না, ঘোর বাস্তব? 'প্রস্তুতি'র ব্য়াপারে অবশেষে সরকার সত্যিটা বলল
অগ্নিমূল্য জিনিসপত্র
জ্বালানির এই দামের বৃদ্ধির প্রভাব শুধু পরিবহণ বা গাড়ি সংক্রান্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে খাদ্যপণ্য, লজিস্টিকস এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উপর। অর্থাৎ, এই সিদ্ধান্তে মুদ্রাস্ফীতি আরও বাড়বে। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য হবে।
