Petrol Diesel Prices Rising?: ভোটের পরেই রাতারাতি বাড়বে জ্বালানি তেলের দাম? সরকার পরিষ্কার যা জানাল
Petrol, diesel prices today: দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৪.৭৭ টাকা। ডিজেল প্রতি লিটার ৮৭.৬৭ টাকা। মুম্বইতে পেট্রোল প্রতি লিটার ১০৩.৫৪ টাকা, ডিজেল ৯০.০৩ টাকা প্রতি লিটারে বিক্রি হচ্ছে। আর কলকাতায়? কী হবে ২৯ এপ্রিলের রাত পোহালে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব জুড়ে জ্বালানি তেলের দাম কি ফের বাড়ছে (Petrol Diesel Prices Rising?)? পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা এবং গুরুত্বপূর্ণ জাহাজ চলাচলের পথে বিঘ্নের কারণে বিশ্বব্যাপী অপরিশোধিত তেলের বাজারগুলিতে (global crude markets) তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। তবে উদ্বেগ থাকলেও আজ, ২৯ এপ্রিল ভারত জুড়ে জ্বালানির দাম (Petrol, diesel prices today) অপরিবর্তিতই রয়েছে। রাজ্য নির্বাচনকে (state elections) সামনে রেখে রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির কারণেই দামের এই স্থিতাবস্থা দেখা যাচ্ছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
পেট্রোল-ডিজেলের দাম
শহরে-শহরে জ্বালানিমূল্য
দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৪.৭৭ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, অন্য দিকে ডিজেলের দাম প্রতি লিটার ৮৭.৬৭ টাকা। মুম্বইতে জ্বালানির দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। সেখানে পেট্রোল প্রতি লিটার ১০৩.৫৪ টাকায় এবং ডিজেল প্রায় ৯০.০৩ টাকা প্রতি লিটারে বিক্রি হচ্ছে। আর কলকাতায়? কলকাতায় পেট্রোল ১০৫ টাকা ৪৫ পয়সা প্রতি লিটার। আর মহানগরে ডিজেল ৯২.০২ টাকা।
সরকার কী জানিয়েছে?
অপরিশোধিত তেলের ক্রমবর্ধমান দাম এবং মূল্যবৃদ্ধির জল্পনা থাকা সত্ত্বেও সরকার জানিয়েছে যে, ২৯ এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের পরে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বাড়ানো হবে না। আসন্ন দাম বৃদ্ধির গুজবের জেরে কিছু এলাকায়, বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশে, মানুষ আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত জ্বালানি কেনা (প্যানিক বায়িং) শুরু করেছিল। সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেই সরকারের তরফ থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছে।
আরও পড়ুন: Exit Polls 2026 Assembly Election Analysis: দ্রাবিড় অস্মিতা রুখে দেবে গেরুয়া ঝড়? ফুলে-ফুলে লড়াইয়ে কী হবে বাঙালি অস্মিতার?
ভারতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম কীসের উপর নির্ভর করে?
বিশ্ববাজারের পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ নানা কারণের মিলিত প্রভাবে ভারতে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারিত হয়। এর মূলে রয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) দাম। এই অপরিশোধিত তেলই পেট্রোল ও ডিজেল তৈরির প্রধান কাঁচামাল। টাকা ও ডলারের বিনিময় হার (Rupee-Dollar exchange rate) হল দাম নির্ধারণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি। কারণ ভারত তার অপরিশোধিত তেলের চাহিদার একটি বড় অংশ আমদানির মাধ্যমে মেটায়। যখন ডলারের বিপরীতে টাকার দাম কমে যায়, তখন তেল আমদানির খরচ বেড়ে যায়। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে খুচরো বাজারে জ্বালানি তেলের বর্ধিত দামের উপর।
আরও পড়ুন: Summer Vacation in School: ২৭ এপ্রিল থেকেই শুরু লম্বা গরমের ছুটি? নোটিস এসে গিয়েছে? সামার ভেকেশনের এক্সক্লুসিভ আপডেট
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)