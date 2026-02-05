English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • EPFO Pension Hike 2026: যুগান্তকারী ঘোষণা! বেসরকারি কর্মীদের হাতে চাঁদ! এখন থেকে পিএফ মারফত বিপুল প্রাপ্তি...

EPFO Pension Hike 2026: পেনশনভোগীদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সম্প্রতি রাজ্যসভায় বিষয়টি পরিষ্কার করেছে। বর্তমানে ইপিএস-৯৫ স্কিমের অধীনে ন্যূনতম পেনশনের পরিমাণ মাসে ১০০০ টাকা। কিন্তু বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন এবং পেনশনভোগীরা এটি বাড়িয়ে ৭৫০০ টাকা করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কী ঘটল?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 5, 2026, 02:07 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পেনশন নিয়ে দাবি ছিল। তবে কেন্দ্রীয় সরকার (Modi government) সংসদে আগে স্পষ্ট করেছিল, তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই দাবি অনুযায়ী ন্যূনতম এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিম (Employees’ Pension Scheme) বা ইপিএস (EPS) পেনশন (১০০০ টাকা থেকে) বাড়িয়ে ৭৫০০ টাকা করার কোনো তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা তাদের তরফে নেই! সেখান থেকে কি সরে এল সরকার?

পেনশন প্রেক্ষিত

পেনশনভোগীদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সম্প্রতি রাজ্যসভায় এই অবস্থান পরিষ্কার করেছে। মূল বিষয়গুলি কী কী? বর্তমানে ইপিএস-৯৫ স্কিমের অধীনে ন্যূনতম পেনশনের পরিমাণ মাসে ১,০০০ টাকা। কিন্তু দাবি ছিল, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন এবং পেনশনভোগীরা এটি বাড়িয়ে ৭৫০০ টাকা করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তখন সরকার জানিয়েছিল, পেনশন তহবিলটি একটি 'কন্ট্রিবিউশন-ভিত্তিক' ব্যবস্থা। হুট করে পেনশন বাড়িয়ে দিলে ভবিষ্যতে এর দায়ভার সামলানো বা তহবিলের আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখা সরকারের পক্ষে (উভয়তই) কঠিন হতে পারে।

যুগান্তকারী পেনশন বৃদ্ধি

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO) একটি যুগান্তকারী পেনশন বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে যা ২০২৬ সাল থেকে কার্যকর হবে। EPS-95-এর অধীনে ন্যূনতম পেনশন বাড়িয়ে ৭৫০০ টাকা করা হবে। 

বেতনের সর্বোচ্চ সীমা

পাশাপাশি আধুনিক বেতন কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেতনের সর্বোচ্চ সীমাও (wage ceiling) সংশোধন করা হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই পদক্ষেপটি প্রায় ৬.৫ কোটি বেসরকারি খাতের কর্মচারীকে উপকৃত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। যা দীর্ঘ বছরের স্থবিরতার অবসান ঘটিয়ে ভারতের অবসরকালীন নিরাপত্তাকেও এক নতুন রূপ দেবে।

বেসরকারি কর্মচারীদের জন্য স্বস্তি

এই সংস্কারের ফলে প্রায় ৬.৫ কোটি বেসরকারি খাতের কর্মচারী সরাসরি উপকৃত হবেন। বছরের পর বছর ধরে তাঁরা সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় নিজেদের বঞ্চিত মনে করতেন, কারণ সরকারি কর্মীরা অনেক বেশি অবসরকালীন সুবিধা ভোগ করেন। এই পেনশন বৃদ্ধি সেই ব্যবধান কমিয়ে আনবে এবং বেসরকারি কর্মীদেরও শক্তিশালী নিরাপত্তা কবচ দেবে। যেসব পরিবার এই পেনশনের উপর নির্ভরশীল, তারাও এখন আরও বেশি নিরাপদ বোধ করবেন। কারণ মাসিক এই অর্থ দিয়ে এখন নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচগুলি আরও কার্যকরভাবে মেটানো সম্ভব হবে।

১১ বছরের অচলাবস্থার অবসান

ইপিএস (EPS) পেনশনের সর্বশেষ সংশোধন করা হয়েছিল ২০১৪ সালে। যখন ন্যূনতম পেনশন ১০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। তারপর থেকে শ্রমিক সংগঠন এবং অবসরপ্রাপ্তদের বারবার দাবি সত্ত্বেও কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। ২০২৬ সালের এই বৃদ্ধি সেই স্থবিরতার অবসান ঘটাবে। যা ইঙ্গিত দেয়, সরকার অবশেষে পেনশনভোগীদের কথা শুনছে। এই সিদ্ধান্তটি ইপিএফও (EPFO) ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনবে এবং কোটি কোটি আমানতকারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

