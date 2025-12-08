PF Hike Big News: নিউ ইয়ারের আগেই বিগ বিগ নিউজ! EPFO বাড়াতে পারে PF সুদের হার! উল্লসিত কোটি কোটি...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
EPFO PF Interest Rate Hike: ৯ কোটিরও বেশি কর্মী উপকৃত হবেন। আশা করা হচ্ছে, ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য PF সুদের হার সম্ভবত ৮.২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯ শতাংশ করা হতে পারে। এই ঘোষণা একটি বড় স্বস্তি আনতে চলেছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 8, 2025, 03:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুখবর! বিগ ব্রেকিং! বিগ নিউজ! কী বলা যায় একে? কোটি কোটি গ্রাহকদের জন্য কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থা (Employees' Provident Fund Organisation) শীঘ্রই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করতে পারে। ইপিএফও (EPFO) শীঘ্রই তার কোটি কোটি গ্রাহকের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করতে পারে। রিপোর্ট অনুযায়ী, কেন্দ্র সরকার PF (Provident Fund) আমানতের উপর সুদের হার বাড়াতে পারে।

৯ কোটির স্বস্তি

আর সরকারের এই পদক্ষেপে ৯ কোটিরও বেশি কর্মী উপকৃত হবেন। এই ঘোষণা একটি বড় স্বস্তি আনতে চলেছে। আশা করা হচ্ছে, ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য PF সুদের হার সম্ভবত ৮.২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯ শতাংশ করা হতে পারে। এই সুদের হার বৃদ্ধির অর্থ হল PF গ্রাহকদের সঞ্চয়ের উপর আরও বেশি রিটার্ন পাওয়া। এ বিষয়ে শীঘ্রই একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে।

PF সুদের হার কী ভাবে কাজ করে?

EPFO তার কোটি কোটি গ্রাহকের PF আমানতের উপর বছরে একবার সুদের হার নির্ধারণ করে। এই হার কেন্দ্রীয় বোর্ড অফ ট্রাস্টিস (Central Board of Trustees/ CBT) দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং তার পরে তা অর্থ মন্ত্রকের (Ministry of Finance) অনুমোদন পায়। সুদের হার নিশ্চিত হওয়ার পরই গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে সেটা জমা করা হয়।

তাহলে আসুন, এই প্রতিবেদনে আমরা যা বলতে চাইছি, তা সংক্ষেপে একবার দেখে নিই:

১) EPFO গ্রাহকদের জন্য PF সুদের হার বাড়াতে পারে

২) ৯ কোটিরও বেশি কর্মচারী এই ঘোষণার জন্য অপেক্ষায়

৩) সুদের হার ৮.২৫% থেকে বাড়িয়ে ৯% করা হতে পারে

৪) সুদের হার CBT দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং অর্থ মন্ত্রকের দ্বারা নিশ্চিত হয়

