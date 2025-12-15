English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

EPFO Withdrawl new rule: প্রভিডেন্ট ফান্ডে বড় পরিবর্তন! টাকা তোলার জন্য আর ব্যাংক নয়, পিএফ তুলুন ATM থেকেই...কী ভাবে?

EPFO withdrawl: মনসুখ মাণ্ডব্য ব্যাখ্যা করেন যে, পিএফ-এ ২৫ শতাংশ অর্থ এই কারণে রাখা হয়েছে যাতে কর্মীদের চাকরির ধারাবাহিকতা (job continuity) বজায় থাকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, যদি কোনো কর্মী ৭ মাস কাজ করার পরে চাকরি ছেড়ে দেন এবং পুরো পিএফ তুলে নেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 15, 2025, 09:21 PM IST
EPFO Withdrawl new rule: প্রভিডেন্ট ফান্ডে বড় পরিবর্তন! টাকা তোলার জন্য আর ব্যাংক নয়, পিএফ তুলুন ATM থেকেই...কী ভাবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF) তোলার নিয়মে বড় পরিবর্তন: মার্চ থেকে ATM এবং UPI-এর মাধ্যমে টাকা তোলা যাবে

Add Zee News as a Preferred Source

প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF) নিয়ে একটি বড় তথ্য। কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডব্য পিএফ তোলার প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য সরকারের প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন। মাণ্ডব্য জানিয়েছেন যে, মার্চ মাসের আগে পিএফ-কে ইউপিআই (UPI)-এর সঙ্গে যুক্ত করার একটি পরিকল্পনা চলছে, এর পরে কর্মীরা এটিএম (ATM) থেকেও তাদের পিএফ-এর টাকা তুলতে পারবেন।

মার্চ মাসের আগে পিএফ-এর সঙ্গে ইউপিআই যুক্ত হয়ে গেলে এটিএম থেকে কী ভাবে টাকা তোলা যাবে এবং এর প্রক্রিয়াটি কী ভাবে আরও সহজ হয়ে যাবে?

পিএফ তোলা আরও সহজ হতে চলেছে

সরকার কি আগামী দিনে এমন কোনও সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, যার মাধ্যমে কেউ পিএফ অ্যাকাউন্ট থেকে দরকার পড়লেই তাদের মোট জমার ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত টাকা তুলতে পারবেন?

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য বলেন যে, 'পিএফ হল কর্মীর নিজের কষ্টার্জিত উপার্জন, যা তাদের বেতন থেকে কেটে জমা করা হয়। আজকের দিনে পিএফ তোলার প্রক্রিয়া এতটাই কঠিন যে অনেকেই ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, আগে পিএফ তোলার জন্য বহু ধরনের ফর্ম ও কলাম পূরণ করতে হতো। এই সমস্যাটি লক্ষ্য করে সরকার ধীরে ধীরে নিয়মে পরিবর্তন এনেছে এবং এখন কোনও কারণ ছাড়াই পিএফ-এর ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত টাকা তোলা যেতে পারে।'

কেন ২৫ শতাংশ পিএফ-এর টাকা রাখা হবে?

মনসুখ মাণ্ডব্য ব্যাখ্যা করেন যে, পিএফ-এ ২৫ শতাংশ অর্থ এই কারণে রাখা হয়েছে যাতে কর্মীদের চাকরির ধারাবাহিকতা (job continuity) বজায় থাকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, যদি কোনো কর্মী ৭ মাস কাজ করার পরে চাকরি ছেড়ে দেন এবং পুরো পিএফ তুলে নেন। এরপর কিছু সময় পরে আবার চাকরিতে যোগ দেন, তবে তার পিএফ-এর ধারাবাহিকতা ভেঙে যায়। অথচ, পেনশনের জন্য ১০ বছর একটানা চাকরি করা জরুরি। এই পরিস্থিতিতে, ২৫ শতাংশ অর্থ জমা থাকলে কর্মীরা নতুন চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত সুরক্ষা পান এবং পেনশনের জন্য যোগ্য থাকতে পারেন।

এটিএম এবং ইউপিআই থেকে কী ভাবে পিএফ তোলা যাবে?

মনসুখ মাণ্ডব্য বড় ঘোষণা করে বলেন যে, সরকার পিএফ-কে ইউপিআই এবং এটিএম-এর সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছে। এর প্রক্রিয়া চলছে এবং মার্চ মাসের আগে কর্মীরা সরাসরি এটিএম থেকে পিএফ-এর টাকা তুলতে পারবেন।

তিনি বলেন, পিএফ অ্যাকাউন্টটি ইতিমধ্যেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আধার এবং ইউএএন (UAN)-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এবার ডেবিট কার্ড এবং এটিএম-এ পিএফ ফাংশনালিটি যুক্ত করা হবে, যার ফলে প্রয়োজনের সময় কর্মীরা যেকোনও মুহূর্তে তাদের পিএফ-এর ৭৫ শতাংশ টাকা তুলতে পারবেন।

মনসুখ মাণ্ডব্য স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এই সিদ্ধান্তটি কাগজের প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি দিতে এবং কর্মীদের জীবনকে সহজ করার জন্য নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পিএফ-কে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত করে সরকার সাধারণ মানুষকে কাগজের ঝুট-ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে চায়।

আরও পড়ুন: New Labour Law in India: সপ্তাহে মাত্র ৪ দিন কাজ, ওভারটাইম করলে দ্বিগুণ বেতন! নয়া শ্রম আইনের পাতায় পাতায় ঠাসা চমক...

আরও পড়ুন: Allahabad HC: স্ত্রী রোজগেরে এবং উপার্জনশীল হলে কোনওভাবেই স্বামীর কাছে খোরপোশ পাবেন না! কড়া নির্দেশ হাইকোর্টের...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
EPFO New UpdatePF UPI LinkPF ATM WithdrawalEpf withdrawal from atm or upi onlineEPF UPI withdrawalHow to get PF withdrawal ATM cardEPFO-enabled ATM near meUAN loginEPFO 3.0 ATM cardPF withdrawalEPFO 3.0 PF withdrawalATM & UPI PF ATM card apply
পরবর্তী
খবর

UP Shocker: ৫ সন্তানকেই খুনের চেষ্টা বাবার! শেষে নিজেকেও... ৪ জনেরই মৃত্য়ু...
.

পরবর্তী খবর

Zee Media won ENBA Awards: মর্যাদার এনবিএ-তে একাই ৯১ Zee! সাংবাদিকতার স্বকীয়তায় স্বীকৃতি, জ...