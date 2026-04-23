CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Delhi Crime: দিল্লিতে তরুণীকে ধর্ষণ-খুন করার আগে ১দিন আগেই গৃহবধূকেও নখদাঁতে ছিঁড়েছিল বর্বর রাহুল

Delhi Crime: অনলাইন জুয়ায় আসক্ত রাহুল মীনা দেনার দায়ে রাজস্থান থেকে পালিয়ে দিল্লিতে আসে। সে তাঁর প্রাক্তন মালিকের বাড়িতে লুকিয়ে রাখা চাবি দিয়ে ঢুকে ইউপিএসসি পরীক্ষার্থী তরুণীকে ধর্ষণ ও খুন করে। চুরির উদ্দেশ্যে সে মৃত তরুণীর আঙুলের ছাপ দিয়ে ডিজিটাল লকার খোলার চেষ্টা করে

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 23, 2026, 02:18 PM IST
Delhi Crime: দিল্লিতে তরুণীকে ধর্ষণ-খুন করার আগে ১দিন আগেই গৃহবধূকেও নখদাঁতে ছিঁড়েছিল বর্বর রাহুল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে কাস্টমস (IRS) অফিসারের ২২ বছরের মেয়েকে নৃশংস খুন। গত বুধবার সকালে বাড়ির পরিচারক তরুণীকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে খুন করে। অভিযুক্তের নাম রাহুল মীনা। পুলিসের হাতে উঠে এসেছে, ভয়ংকর চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক কেবল চুরির উদ্দেশ্যেই নয়, বরং তীব্র প্রতিহিংসা ও বিকৃত লালসা চরিতার্থ করতে এই হাড়হিম করা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

পুলিস জানায়, ১৯ বছর বয়সী অভিযুক্ত রাহুল মীনা রাজস্থানের আলওয়ারের বাসিন্দা। অনলাইন জুয়া এবং 'তিন পাত্তি' গেমে আসক্তির কারণে সে বিপুল দেনায় ডুবে ছিল। মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার করে শোধ না করায় প্রায় দেড় মাস আগে তাকে কৈলাশ হিলসের ওই বাড়ি থেকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে এবং দেনা মেটানোর টাকা জোগাড় করতেই সে এই ছক কষে।

দিল্লি আসার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে মঙ্গলবার রাতে আলওয়ারে এক পরিচিতের স্ত্রীকে সে ধর্ষণ করে। এরপর একটি ফোন ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করে ভ্যান ভাড়া করে সরাসরি দিল্লি চলে আসে। বুধবার ভোর ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ সে ওই বাড়িতে পৌঁছায়। রাহুল জানত যে প্রতিদিন সকালে বাড়ির মালিক দম্পতি জিমে যান এবং গৃহকর্মীদের জন্য সদর দরজার চাবি বাইরে একটি 'জুতো রাখার র‍্যাকে' লুকিয়ে রাখা হয়।

বায়োমেট্রিক লকার খোলার চেষ্টা
বুধবার ছিল নিহত তরুণীর নতুন রুটিনের প্রথম দিন। আইআইটি দিল্লিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সঙ্গে তিনি UPSC পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেদিন তিনি ভোরে ছাদের ঘরে পড়তে বসেছিলেন। রাহুল সেখানে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে তরুণী বাধা দেন। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে রাহুল ল্যাম্প ও ভারী বস্তু দিয়ে তরুণীর মাথায় আঘাত করে এবং তাঁকে শ্বাসরোধ করে অচৈতন্য করে ফেলে। এরপর ওই অবস্থাতেই সে তরুণীকে ধর্ষণ করে।

চুরির টাকা হাতাতে রাহুল এক বীভৎস পথ বেছে নেয়। সে অচৈতন্য তরুণীকে টেনে-হিঁচড়ে নিচে লকার রুমে নিয়ে আসে। লকারটি ছিল বায়োমেট্রিক। রাহুল ওই তরুণীর রক্তমাখা বুড়ো আঙুল স্ক্যানারে চেপে ধরে তা খোলার চেষ্টা করে। কিন্তু সম্ভবত ততক্ষণে তরুণীর মৃত্যু হওয়ায় স্ক্যানারটি আঙুলের ছাপ শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়। পরে রাহুল একটি স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে লকার ভেঙে গয়না ও নগদ টাকা লুঠ করে।

প্রমাণ লোপাট ও গ্রেফতার
পালানোর আগে রাহুল অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় নিজের রক্তমাখা জামাকাপড় বদলে ফেলে। সে তরুণীর ভাইয়ের প্যান্ট ও ঘরের এক জোড়া চটি পরে নেয় এবং একটি কালো ব্যাগে লুঠ করা সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিস একটি অটোকে শনাক্ত করে এবং সেই সূত্র ধরে দ্বারকার একটি হোটেল থেকে রাহুলকে গ্রেফতার করে।

বর্তমানে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ ও চুরির মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিস ও ফরেনসিক দল ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে। এক উজ্জ্বল মেধাবী তরুণীর এমন অকাল ও নৃশংস মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

