UP Shocker: ভয়াল ভিডিয়োয় রাস্তায় ছুটছেন মূক-বধির তরুণী, বাইকে তাড়া করছে হায়নারা! এনকাউন্টারে ঘায়েল ২ বর্বর...

UP Shocker: ভয়াল ভিডিয়োয় রাস্তায় ছুটছেন মূক-বধির তরুণী, বাইকে তাড়া করছে হায়নারা! এনকাউন্টারে ঘায়েল ২ বর্বর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুলিস সুপারের বাসভবনের খুব কাছেই মূক ও বধির তরুণীকে তাড়া করে ধরলে বাইক আরোহী দুষ্কৃতীরা। তার উপরে তার উপরে চলল নারকীয় অত্যাচার। পরে পরিবারের লোকজন ওই তরুণীকে একটি জঙ্গলঘেরা এলাকা থেকে খুঁজে পায়। তার কথা মতো তাকে গণ ধর্ষণ করা হয়েছে। ওই ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এনকাউন্ডার করে ২ দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলল পুলিস। ঘটনাটি উত্তর প্রদেশের বলরামপুর জেলার।
দুষ্কৃতীরা এসেছিল বাইকে। সেই ফুটেজ ধরা পড়ে যাওয়ার কথা পুলিস সুপারের বাড়িতে থাকা সিসিটিভিতে। কিন্তু সেই ক্যামেরা ছিল বন্ধ। শেষপর্যন্ত অনেক কাটখড় পুড়িয়ে পুলিস দুই বাইক আরাহীকে চিহ্নিত করে। তার পরই ওই দুজনকে ধরতে অভিযানে নামে।
কীভাবে ঘটল এমন ঘটনা? সোমবার সন্ধেয় মামার বাড়ি থেকে ফিরছিলেন ওই তরুণী। তখনই তাকে তাড়া করে এসে পাকড়াও করে অভিযুক্ত দুই যুবক। পরে তাকে ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। বধর হওয়ার কারণে সে কোনও আওয়াজ করতে পারেনি। এদিকে সে বাড়ি না ফেরায় তার খোঁজে বের হয়ে পড়ে বাড়ির লোকজন। অনেক খোঁজা খুঁজির পর আহত অবস্থায় পাওয়া যায় ফাঁকা মাঠে। এরপরই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা ঘটনা জানতে পারে বাড়ির লোকজন। ঘটনার কথা জানতে পেরেই তার ভাই পুলিসে অভিযোগ করে।
অভিযোগ পাওয়ার পরপরই অভিযানে নামে পুলিস। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই দুই যুবককে ধরে ফেলে পুলিস। এনকাউন্টারে দুজনই আহত। তারা এখন হাসপাতালে ভর্তি। তারা তাদের অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। ধৃত দুই যুবকের নাম অঙ্কুর ভার্মা ও হারসিত পান্ডে।
