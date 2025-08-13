Rajasthan Road Accident: পুজো দিয়ে আর ফেরা হল না, ট্রাক-পিকআপ ভ্যান সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই নিহত ৭ শিশু-সহ ১০

Rajasthan Road Accident: পুজো দিয়ে আর ফেরা হল না, ট্রাক-পিকআপ ভ্যান সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই নিহত ৭ শিশু-সহ ১০
Pick up Van Truck Accident: জেলা পুলিস জানিয়েছে, দুর্ঘটনার খবর পেয়েছে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিস ও অ্য়াম্বুল্যান্স। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পিকআপ ভ্য়ান ও ট্রাকের ভয়ংকর সংঘর্ষে মর্মান্তিক পরিণতি ১০ জনের। মৃতদের মধ্যের ৭ জনই শিশু। বুধবার কাকভোর দুর্ঘটনাটি হয়েছে রাজস্থানের দৌসা জেলার বাপির কাছে। ৯ আহতকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। এদের মধ্যে ৩ জনকে জয়পুরে হাসপাতালে রেফার করা হয়। এমনটাই জানিয়েছেন দৌসার জেলাশাসক দেবেন্দ্র কুমার।
এদিন সকালে খাতুশ্যামের একটি মন্দির থেকে বাড়ি ফিরছিলেন বেশ কয়েকজন পুণ্যার্থী। ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ বাপির কাছে রাস্তায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি টেলারে প্রবল বেগে ধাক্কা মারে পিকআপ ভ্যানটি। প্রবল সংঘর্ষে দলা পাকিয়ে যায় পিকআপ ভ্যানটি। দুর্ঘটনার চোটে ট্রাক থেকে ছিটকে পড়েন যাত্রীরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১০ জনের। এদের মধ্যে ৭ জনই শিশু। বাকি ৩ জন মহিলা।
আরও পড়ুন-আধার বা ভোটার আইডি কোনওটাই নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, সাফ জানিয়ে দিল হাইকোর্ট
আরও পড়ুন-'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান', 'এখনও পর্যন্ত ক্যম্পে এসেছেন...' উচ্ছ্বসিত মমতা...
#WATCH | Rajasthan | SP Sagar Rana says, "An information was received about devotees coming from Khatu Shyam temple who met with an accident and till now, 10 casualties have occurred. Nearly 7-8 people have been referred to SMS Hospital in Jaipur..." pic.twitter.com/v747iulPjK
— ANI (@ANI) August 13, 2025
পুলিস সূত্রে খবর, খাতুশ্যামের খাতুশ্য়ামজির মন্দির থেকে ফিরছিলেন ওইসব পুণ্যার্থীরা। এদের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ায়। জেলা শাসকদেবেন্দ্র কুমার বলেন, এখনওপর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী ওই দুর্ঘটনায় মোট ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৩ জনেক জয়পুরের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি ৯ জনের চিকিত্সা চলছে স্থানীয় হাসপাতালে। পিকআপ ভ্য়ানটি প্রবল বেগে গিয়ে ধাক্কা মারে একটি দাঁড়িয়েথাকা টেলারে।
জেলা পুলিস জানিয়েছে, দুর্ঘটনার খবর পেয়েছে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিস ও অ্য়াম্বুল্যান্স। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সংকটজনকদের জয়পুরের সওয়াই মান সিং হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাকিদের দৌসা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)