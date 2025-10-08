English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Karnataka Picnic Tragedy: পিকনিক থেকে মৃত্যু, আনন্দ থেকে বিষাদ! বাঁধের জলে নেমে সেলফি তুলতে গিয়ে মুহূর্তে ভেসে গেল ৭... শোক-কান্না-হাহাকার...

Karnataka Picnic Incident: নওয়াজ় নামে এক জনকে উদ্ধার করা হয়। তাঁকে আদিচুঞ্চনগিরি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। দীর্ঘ তল্লাশি চালিয়ে আরও দু’টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিস। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 8, 2025, 06:15 PM IST
Karnataka Picnic Tragedy: পিকনিক থেকে মৃত্যু, আনন্দ থেকে বিষাদ! বাঁধের জলে নেমে সেলফি তুলতে গিয়ে মুহূর্তে ভেসে গেল ৭... শোক-কান্না-হাহাকার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কর্নাটকের (Karnataka) তুমকুর জেলায় (Tumkur District) মঙ্গলবার পিকনিকের (Picnic fun) আনন্দ মুহূর্তেই শোকে পরিণত হয়েছে। ১৫ জন মিলে বাঁধের ধারে পিকনিকে গিয়েছিলেন। হইহই করে খাওয়াদাওয়া, আড্ডার আসর শেষে ছবি তুলছিলেন সকলে মিলে। ছিল নানা বয়সের শিশুরাও। তখনই হঠাৎ বিপত্তি! 

Add Zee News as a Preferred Source

প্রায় ১৫ জনের একটি দল মারকোনাহল্লি বাঁধে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন, মহিলা ও শিশু-সহ জলে নামেন। ঠিক তখনই বাঁধের সাইফন সিস্টেম হঠাৎ জল ছাড়তে শুরু করে, আর প্রবল স্রোতে সকলে ভেসে যান। 

তুমাকুরুর পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট (SP) অশোক কে.ভি.-এর মতে, প্রায় ১৫ জন ড্যামে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহিলা ও শিশু সহ সাতজন জলে নামেন।  খাওয়াদাওয়ার পর বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিলেন সকলে। তখনই হঠাৎ বাঁধে সাইফনের কারণে তীব্র স্রোত দেখা দেয়। টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে যান সাত জন। কোনওমতে এক জন বেঁচে গেলেও বাকিরা স্রোতের টানে ভেসে যান।

প্রবল জলের স্রোত সাতজনকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিস ও দমকলবাহিনী। নওয়াজ় নামে এক জনকে উদ্ধার করা হয়। তাঁকে আদিচুঞ্চনগিরি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। দীর্ঘ তল্লাশি চালিয়ে আরও দু’টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিস। বাকি চার জন এখনও নিখোঁজ। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ও নিখোঁজদের সকলেই নারী ও শিশু। ঠিক কী ভাবে ওই ঘটনা ঘটল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিস ও দমকল বাহিনীর উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। 

বাকি ছয়জনের মধ্যে এখন পর্যন্ত দু'জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিস। চারজন নিখোঁজ, যাঁদের খোঁজে বুধবার সকালে পুনরায় অভিযান শুরু হয়।

বাঁধের প্রকৌশলীরা (Irrigation Engineer) জানিয়েছেন, হঠাৎ প্রাকৃতিক কারণে জলের প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় এমন দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে সাইফন সিস্টেম থেকে হঠাৎ জল ছাড়ার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত করা হবে।

উদ্ধার হওয়া দেহ দুটি আপাতত আদিচুঞ্চনগিরি হাসপাতালে ময়নাতদন্ত ও শনাক্তকরণের জন্য রেখেছে পুলিস। 

২ জনের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আদিচুনচানাগিরি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃতদের নাম সাজিয়া ও আরবিন। নিখোঁজ চারজনের মধ্যে ২ শিশু রয়েছে। নিখোঁজ চার জন হল তাবাসসুম(৪৫), শাবানা(৪৪), মিফরা(৪) এবং মাহিব(১)।

জানা গিয়েছে, ওই পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। সেখানে খাওয়াদাওয়ার পর বাঁধে গিয়েছিলেন। 

আরও পড়ুন: Gold Price Rate today: হলুদ ধাতুর নতুন রেকর্ড! ধনতেরাসে সোনা কিনতে গেলেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন...

আরও পড়ুন: Bank official accused of toxic behaviour: 'মা সবারই মারা যায়, নাটক না করে কালই জয়েন করো! না হলে...', ম্যানেজারের হুমকিতে ত্রস্ত অশৌচে থাকা ব্যাংককর্মী...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Karnatakatumakurumarkonahalli damwater releasepicnic tragedydrowning accidentRescue Operationwoman and children victims
পরবর্তী
খবর

Odisha Shocker: Video: ভয়ংকর! জলে নামতেই সবার চোখের সামনে গৃহবধূকে টেনে নিয়ে গেল কুমির...

.

পরবর্তী খবর

Purulia: 'কাছে আয়, কোলে বস... তাহলে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাবি!' পুরুলিয়ার কামুক ফের...