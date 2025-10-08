Karnataka Picnic Tragedy: পিকনিক থেকে মৃত্যু, আনন্দ থেকে বিষাদ! বাঁধের জলে নেমে সেলফি তুলতে গিয়ে মুহূর্তে ভেসে গেল ৭... শোক-কান্না-হাহাকার...

Karnataka Picnic Tragedy: পিকনিক থেকে মৃত্যু, আনন্দ থেকে বিষাদ! বাঁধের জলে নেমে সেলফি তুলতে গিয়ে মুহূর্তে ভেসে গেল ৭... শোক-কান্না-হাহাকার...
Karnataka Picnic Incident: নওয়াজ় নামে এক জনকে উদ্ধার করা হয়। তাঁকে আদিচুঞ্চনগিরি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। দীর্ঘ তল্লাশি চালিয়ে আরও দু’টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিস।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কর্নাটকের (Karnataka) তুমকুর জেলায় (Tumkur District) মঙ্গলবার পিকনিকের (Picnic fun) আনন্দ মুহূর্তেই শোকে পরিণত হয়েছে। ১৫ জন মিলে বাঁধের ধারে পিকনিকে গিয়েছিলেন। হইহই করে খাওয়াদাওয়া, আড্ডার আসর শেষে ছবি তুলছিলেন সকলে মিলে। ছিল নানা বয়সের শিশুরাও। তখনই হঠাৎ বিপত্তি!
প্রায় ১৫ জনের একটি দল মারকোনাহল্লি বাঁধে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন, মহিলা ও শিশু-সহ জলে নামেন। ঠিক তখনই বাঁধের সাইফন সিস্টেম হঠাৎ জল ছাড়তে শুরু করে, আর প্রবল স্রোতে সকলে ভেসে যান।
তুমাকুরুর পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট (SP) অশোক কে.ভি.-এর মতে, প্রায় ১৫ জন ড্যামে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহিলা ও শিশু সহ সাতজন জলে নামেন। খাওয়াদাওয়ার পর বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিলেন সকলে। তখনই হঠাৎ বাঁধে সাইফনের কারণে তীব্র স্রোত দেখা দেয়। টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে যান সাত জন। কোনওমতে এক জন বেঁচে গেলেও বাকিরা স্রোতের টানে ভেসে যান।
প্রবল জলের স্রোত সাতজনকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিস ও দমকলবাহিনী। নওয়াজ় নামে এক জনকে উদ্ধার করা হয়। তাঁকে আদিচুঞ্চনগিরি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। দীর্ঘ তল্লাশি চালিয়ে আরও দু’টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিস। বাকি চার জন এখনও নিখোঁজ। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ও নিখোঁজদের সকলেই নারী ও শিশু। ঠিক কী ভাবে ওই ঘটনা ঘটল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিস ও দমকল বাহিনীর উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।
বাকি ছয়জনের মধ্যে এখন পর্যন্ত দু'জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিস। চারজন নিখোঁজ, যাঁদের খোঁজে বুধবার সকালে পুনরায় অভিযান শুরু হয়।
বাঁধের প্রকৌশলীরা (Irrigation Engineer) জানিয়েছেন, হঠাৎ প্রাকৃতিক কারণে জলের প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় এমন দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে সাইফন সিস্টেম থেকে হঠাৎ জল ছাড়ার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত করা হবে।
উদ্ধার হওয়া দেহ দুটি আপাতত আদিচুঞ্চনগিরি হাসপাতালে ময়নাতদন্ত ও শনাক্তকরণের জন্য রেখেছে পুলিস।
২ জনের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আদিচুনচানাগিরি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মৃতদের নাম সাজিয়া ও আরবিন। নিখোঁজ চারজনের মধ্যে ২ শিশু রয়েছে। নিখোঁজ চার জন হল তাবাসসুম(৪৫), শাবানা(৪৪), মিফরা(৪) এবং মাহিব(১)।
জানা গিয়েছে, ওই পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। সেখানে খাওয়াদাওয়ার পর বাঁধে গিয়েছিলেন।
