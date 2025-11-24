English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 24, 2025, 03:26 PM IST
Pilgrims Bus Accident: পাহাড়ি রাস্তা থেকে পিছলে গভীর খাদে তীর্থযাত্রী বোঝাই বাস, নিহত ৫, তালগোল পাকিয়ে গেলেন বাকীরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোমবারই তামিলনাড়তে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ৬ জন। আর এদিনই উত্তরাখণ্ডে এক বাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৫ তীর্থ যাত্রী। বাকীরা গুরুতর আহত। সোমবার ওই ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটেছে উত্তরাণ্ডের তেহরিতে। 

বাসটিতে ছিলেন মোট ২৮ যাত্রী। এদের বেশিরভাগই তীর্থযাত্রী। উত্তরাখণ্ডের কুঞ্জপুরী ও হিন্দুলোখালের মধ্যে একটি জায়গায় বাসটি পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ৭০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায়। তীর্থযাত্রীদের অধিকাংশই দিল্লি ও গুজরাটের। এরা সবাই যাচ্ছিলেন কুঞ্জপুরী মন্দিরে। পথে ওই ভয়ংকর দুর্ঘটনা। তেহরির জেলাশাসক জানিয়েছেন, হাসপাতালে ভর্তি ২৩ যাত্রী।

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন জেলা শাসক ও এসডিআরএফের টিম। মোট পাঁটটি টিম উদ্ধারকাজে নেমেছে। জেলা পুলিস সূত্রে খবর, আহতদের ঋষিকেশ এইমসে ভর্তি করা হয়েছে। অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। 

ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। এক্সে এক বার্তায় তিনি লিখেছেন, 'নরেন্দ্র নগরে কুঞ্জপুরী মন্দিরের কাছে বাস দুর্ঘটনার খবর খুবই শোকাবহ। প্রার্থা করে মৃতদের আত্মরা শান্তি পাক। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেছে এসডিএফের টিম। যারা গুরুতর আহত তাদের ঋষিকেশ এইমসে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রেখে চলেছি।'

উল্লেখ্য, সোমবার তামিলনাড়ুতে এক বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়ংকর ওই দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কটি বাস মাদুরাই থেকে যাচ্ছিল সোনাকোট্টাই। অন্য বাসটি তেনসাকি থেকে যাচ্ছিল কোভিপাট্টাইয়ে। বাস দুটি এত জোরে ধাক্কা মারে যে একটি বাসের সামনের অংশ থেকে অনেকটাই চুরমার হয়ে গিয়েছে। অন্য বাসটির সামনের অংশ ভেঙে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। 

