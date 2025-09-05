Delhi Pilot filmed Airhostese: এয়ারহোস্টেসের দেহের আনাচকানাচে কামুক পাইলটের অসভ্য হাত, সঙ্গলোভে জোর করে লাইটার-স্পাইক্যামে...

Delhi Pilot filmed Airhostese: এয়ারহোস্টেসের দেহের আনাচকানাচে কামুক পাইলটের অসভ্য হাত, সঙ্গলোভে জোর করে লাইটার-স্পাইক্যামে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিমান সেবিকার শ্লীলতাহানি ও আপত্তিকর ভিডিয়ো তৈরির অভিযোগে এক পাইলটকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লিতে। একই এয়ারলাইন্সের এক বিমান সেবিকা অভিযুক্ত পাইলটের বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, পাইলট তাকে হয়রানি করেছো এবং তাঁর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিয়ো তোলা শুরু করেন। এই ভিডিয়োগুলো তিনি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেন।
ঘটনার বিবরণ:
পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্ত পাইলট প্রায়শই ওই বিমান সেবিকার সাথে একা থাকার সুযোগ খুঁজতেন। তিনি মোবাইলে লুকিয়ে ভিডিও করতেন এবং পরবর্তীতে তা ব্যবহার করে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করতেন। ভুক্তভোগী প্রথমে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও, পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠলে তিনি পুলিসের দ্বারস্থ হন।
পুলিসি তদন্ত:
অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিস দ্রুত তদন্ত শুরু করে। সাইবার ফরেনসিক টিমের সাহায্যে অভিযুক্ত পাইলটের মোবাইল ফোন থেকে আপত্তিকর ভিডিও এবং ছবি উদ্ধার করা হয়, যা অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করে। প্রমাণ পাওয়ার পর পুলিস ওই পাইলটকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, তথ্যপ্রযুক্তি আইনে আপত্তিকর বিষয়বস্তু ছড়ানো এবং ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগ আনা হয়েছে।
বিমান সংস্থার বক্তব্য:
বিমান পরিবহন সংস্থাটি এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে। সংস্থাটি একটি অভ্যন্তরীণ তদন্তও শুরু করেছে এবং অভিযুক্ত পাইলটকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা বিমান সংস্থার কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। পুলিস জানিয়েছে, তারা এই মামলার সব দিক খতিয়ে দেখছে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
