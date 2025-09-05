English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Delhi Pilot filmed Airhostese: এয়ারহোস্টেসের দেহের আনাচকানাচে কামুক পাইলটের অসভ্য হাত, সঙ্গলোভে জোর করে লাইটার-স্পাইক্যামে...

Delhi Airlines News: পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্ত পাইলট প্রায়শই ওই বিমান সেবিকার সাথে একা থাকার সুযোগ খুঁজতেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 5, 2025, 06:18 PM IST
Delhi Pilot filmed Airhostese: এয়ারহোস্টেসের দেহের আনাচকানাচে কামুক পাইলটের অসভ্য হাত, সঙ্গলোভে জোর করে লাইটার-স্পাইক্যামে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিমান সেবিকার শ্লীলতাহানি ও আপত্তিকর ভিডিয়ো তৈরির অভিযোগে এক পাইলটকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লিতে। একই এয়ারলাইন্সের এক বিমান সেবিকা অভিযুক্ত পাইলটের বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, পাইলট তাকে হয়রানি করেছো এবং তাঁর আপত্তিকর ছবি ও ভিডিয়ো তোলা শুরু করেন। এই ভিডিয়োগুলো তিনি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেন।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনার বিবরণ: 

পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্ত পাইলট প্রায়শই ওই বিমান সেবিকার সাথে একা থাকার সুযোগ খুঁজতেন। তিনি মোবাইলে লুকিয়ে ভিডিও করতেন এবং পরবর্তীতে তা ব্যবহার করে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করতেন। ভুক্তভোগী প্রথমে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও, পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠলে তিনি পুলিসের দ্বারস্থ হন।

পুলিসি তদন্ত: 

অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিস দ্রুত তদন্ত শুরু করে। সাইবার ফরেনসিক টিমের সাহায্যে অভিযুক্ত পাইলটের মোবাইল ফোন থেকে আপত্তিকর ভিডিও এবং ছবি উদ্ধার করা হয়, যা অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করে। প্রমাণ পাওয়ার পর পুলিস ওই পাইলটকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, তথ্যপ্রযুক্তি আইনে আপত্তিকর বিষয়বস্তু ছড়ানো এবং ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিমান সংস্থার বক্তব্য: 

বিমান পরিবহন সংস্থাটি এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে। সংস্থাটি একটি অভ্যন্তরীণ তদন্তও শুরু করেছে এবং অভিযুক্ত পাইলটকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা বিমান সংস্থার কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। পুলিস জানিয়েছে, তারা এই মামলার সব দিক খতিয়ে দেখছে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আরও পড়ুন: Bengali Actress Anushka Das: শরীরী হিল্লোলে ঝড় তোলা বাঙালি অভিনেত্রীর এটাই কাজ! নামী মলের দামি স্পায়ে সিরিয়ালের মেয়েদের... ছিঃ...

আরও পড়ুন: Shilpa Shetty-Raj Kundra in fraud case: এবার কি জেলের ঘানি টানতে হবে শিল্পাকে? কুন্দ্রাদের কালো কারবারের সন্ধানে লুকআউট নোটিস!

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
delhiDelhi NewsDelhi PilotAirhostesePilot harrased airhostesePilot filmedairhostesePilot molested airhostese
পরবর্তী
খবর

Maharashtra Horror: খালে মিলল মুসকানের কাটা মাথা! যুবতী স্ত্রীর লাশ ১৭ টুকরো করে সেই দেহাংশ স্বামী...
.

পরবর্তী খবর

South 24 Prgs: টিউশান থেকে ফিরে টেবিলে বোনের চিঠি দেখে হাড়হিম দিদির, দৌড়ে ছাদে যেতেই ভয়ংক...