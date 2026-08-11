যাত্রীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি? 'গাঁজা খেয়ে' বিমান চালাচ্ছিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট! দ্বিতীয় ডোপ টেস্টেও ফেইল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রথম টেস্টের পর দ্বিতীয় ডোপ টেস্টেও ফেইলড! মাঝ-আকাশে টার্বুলেন্সের মধ্যে পড়া ফুকেট থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের পাইলটের দ্বিতীয় ডোপ টেস্টের রিপোর্টও পজিটিভ এসেছে বলে খবর। ১৩৭ জন যাত্রী এবং আটজন ক্রু সদস্য নিয়ে AI-2379 বিমানটি ফুকেট থেকে দিল্লি আসছিল। মাঝ-আকাশে বিমানটি হঠাৎ টার্বুলেন্সের মধ্যে পড়ে। উড়ন্ত অবস্থাতেই আচমকা ৩০০ ফুট নিচে নেমে যায়। যার জেরে ১৩ জন যাত্রী এবং চারজন ক্রু সদস্য গুরুতর আহত হন। আহতদের মেরুদণ্ড, ঘাড় ও টেইলবোনে চোট লাগে।
এই ঘটনার পর DGCA পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দেয়। গত রবিবার সূত্র মারফত প্রথম ডোপ টেস্টের রিপোর্ট সামনে আসে। যে রিপোর্ট অনুযায়ী, দিল্লিতে বিমানটি অবতরণের পর বাধ্যতামূলক প্রথম ডোপ টেস্টে পাইলটের দেহে সাইকোঅ্যাক্টিভ পদার্থের উপস্থিতি পাওয়া যায়। এরপর কিছুদিন পর আরও একটি পরীক্ষা করা হয়েছে বলে খবর। যার রিপোর্ট সূত্র মারফত আজ সামনে এসেছে। সেই পরীক্ষার রিপোর্টও পজিটিভ এসেছে বলে খবর। পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে ওই পাইলট মারিজুয়ানা (গাঁজা) ধূমপান করেছিলেন। যারপরই প্রশ্ন উঠছে, যাত্রীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি? 'গাঁজা খেয়ে' বিমান চালাচ্ছিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট!
ফুকেট-দিল্লি এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের পাইলটের এই দ্বিতীয় ‘ডোপ টেস্টে’র রিপোর্টও পজিটিভ আসায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ছড়িয়েছে উদ্বেগও। গত ২৪ অগাস্ট এয়ার ইন্ডিয়ার ফুকেট-দিল্লি AI2379 ফ্লাইট মাঝ-আকাশে ভয়াবহ টার্বুলেন্সের মধ্যে পড়ে। সেই সময় বিমানটি আচমকা প্রায় ৩০০ ফুট নিচে নেমে যায়। মাঝ-আকাশে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির পর বিমানের উভয় পাইলটেরই শারীরিক সক্ষমতা যাচাই করতে তাদের বাধ্যতামূলক 'সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্স স্ক্রিনিং' করা হয়।
প্রাথমিক স্ক্রিনিং টেস্টের রিপোর্টেই বিমানের পাইলটের ক্ষেত্রে কিছু অস্বাভাবিকতা ও সন্দেহের উপাদান ধরা পড়ে। এরপর বিশদ ও নিখুঁত বিশ্লেষণের জন্য সংগৃহীত নমুনাটি একটি নির্দিষ্ট ও অনুমোদিত গবেষণাগারে পাঠায় কর্তৃপক্ষ। সেই পরীক্ষায় ওই পাইলটের দেহে সাইকোঅ্যাক্টিভ পদার্থের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। তবে বিমানটির কো-পাইলটের নমুনা পরীক্ষায় কোনও অনিয়ম পাওয়া যায়নি। তাঁর রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।
প্রসঙ্গত ডিজিসিএ-র নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিমান ওড়ানোর আগে পাইলট ও ক্রু সদস্যদের ক্ষেত্রে যে কোনও ধরনের নেশাজাতীয় বা নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সেখানে এই রিপোর্ট নিঃসন্দেহে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ডিজিসিএ-র নিয়ম অনুযায়ী, এই অপরাধের জন্য পাইলটে উড়ান লাইসেন্স দীর্ঘমেয়াদে বাতিল করা হতে পারে বা তাঁকে চিরতরে বরখাস্ত করা হতে পারে। সূত্রের খবর, এয়ার ইন্ডিয়ার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কমিটি গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।
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