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যাত্রীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি? 'গাঁজা খেয়ে' বিমান চালাচ্ছিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট! দ্বিতীয় ডোপ টেস্টেও ফেইল

Air India Pilot failed Dope test: মাঝ-আকাশে টার্বুলেন্সের শিকার বিমানটির উভয় পাইলটেরই শারীরিক সক্ষমতা যাচাই করতে তাদের বাধ্যতামূলক 'সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্স স্ক্রিনিং' করা হয়।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 11, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:53 PM IST
যাত্রীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি? 'গাঁজা খেয়ে' বিমান চালাচ্ছিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট! দ্বিতীয় ডোপ টেস্টেও ফেইল
Image Credit: টার্বুলেন্সের শিকার এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ান

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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