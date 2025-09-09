Pilot's final words before air crash: অবিশ্বাস্য! ৭০ জন যাত্রী নিয়ে ভেঙে পড়া বিমানের পাইলট শেষ মুহূর্তে তিনটে এমন কথা বললেন...

Pilot's final words before air crash: অবিশ্বাস্য! ৭০ জন যাত্রী নিয়ে ভেঙে পড়া বিমানের পাইলট শেষ মুহূর্তে তিনটে এমন কথা বললেন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১২ই জুনের দুর্বিসহ বিমান দুর্ঘটনার কথা এখনও কোউ ভোলেনি। এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ড্রিমলাইনার বিমানটি ভেঙে পড়ার ঘটনায় ২৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। যার মধ্যে ১২ জন ক্রু মেম্বার, ২২৯ জন যাত্রী এবং যে জায়গায় বিমানটি ভেঙে পড়ে সেখানকার ৩৪ জন নিহত হয়েছিল। সরকারি ভাবে এই তথ্য জানিয়েছিল গুজরাট স্বাস্থ্য মন্ত্রক। একটি হস্টেলের ছাদে বিমানটি ভেঙে পড়ার পর হস্টেলে থাকা পড়ুয়া ও স্থানীয়দের অনেকের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হয়েছিল। বিমানটি বিস্ফোরণের ফলে একাধিক দেহ পুড়ে যাওয়ার সেই সংখ্যা নিয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না। এরই মধ্যে মৃতদেহ শনাক্ত করার জন্য DNA টেস্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর জানা যায় সঠিক সংখ্যা।
আমদাবাদের বিমান দুর্ঘটনা:
গুজরাতের আমদাবাদের বিমানবন্দর থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে বিজে মেডিক্যাল কলেজের হস্টেল। বৃহস্পতিবার দুপুরে ২৪২ জনকে নিয়ে সেখানেই ভেঙে পড়েছে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই১৭১। ফ্লাইটটি আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। ওই দুর্ঘটনায় মাত্র একজন ব্যক্তি বেঁচে গিয়েছেন— যিনি একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক। গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিও এই বিমানে ছিলেন এবং তিনিও মৃত্যুবরণ করেন।
সাদা-কালো ১৯৭৯:
১৯৭৯ সালের একটি ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় বিমানের মধ্যে পাইলটের শেষ কথাগুলো সামনে এসেছে। ককপিটের প্রতিলিপি থেকে জানা গেছে যে, পাইলট ভেবেছিলেন তিনি পথ পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট সময় পাবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একটি বন্ধ রানওয়েতে ভেঙে পড়েন।
১৯৭৯-এর সেই দুর্ঘটনা:
এই দুর্ঘটনাটি ১৯৭৯ সালের ৩১ অক্টোবর মেক্সিকো সিটি বিমানবন্দরে ওয়েস্টার্ন এয়ারলাইন্সের ডিসি-১০ জাম্বো জেটে ঘটে। এই মর্মান্তিক ঘটনায়, পাইলট চার্লস গিলবার্ট একটি বন্ধ রানওয়েতে ভেঙে পড়ে, একটি নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত গাড়ি এবং একটি গুদামে আঘাত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিমানটিতে আগুন ধরে যায়।
মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি:
এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা ৮৭ জন যাত্রী ও ক্রুদের মধ্যে ৭০ জনের মৃত্যু হয়, যার মধ্যে তিনজন পাইলটও ছিলেন। ককপিট প্রতিলিপি থেকে জানা যায় যে ক্যাপ্টেন গিলবার্ট বুঝতে পেরেছিলেন তিনি ভুল রানওয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ৮০০ ফুট দূর থেকে সঠিক রানওয়েতে যাওয়ার জন্য ইলেকট্রনিক ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম (I.L.S.) ব্যবহার করে "পাশ কাটিয়ে" যাওয়ার চেষ্টা করেন।
ককপিটের কথোপকথন:
দুঃখজনকভাবে, ককপিটে শেষ কথোপকথনের কিছু মুহূর্ত পরেই বিমানটি দ্রুত নিচের দিকে নামতে থাকে। পাইলটরা আরেকটি অবতরণের চেষ্টার জন্য উপরে ওঠার মরিয়া চেষ্টা হিসেবে থ্রটল পুরোপুরি বাড়িয়ে দেন, কিন্তু বিমানটি আলোকিত নয় এমন একটি রানওয়েতে আছড়ে পড়ে।
এরপর, বিমানটি একটি নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত গাড়ির সাথে ধাক্কা খায়, বন্ধ রানওয়ের দিকে ছিটকে যায় এবং একটি গুদামে বিধ্বস্ত হয়, সাথে সাথে আগুন ধরে যায়।
দুর্ঘটনার বর্ণনা:
বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংঘর্ষে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত গাড়ির চালকও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন।
বিমান চলাচল বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে, ককপিটের শেষ কথোপকথনটি প্রায় এরকম ছিল:
ক্যাপ্টেন: "আমরা ডানদিকে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছি, তাই না?"
কোপাইলট বা ইঞ্জিনিয়ার: "হ্যাঁ, এটাই ঠিক।"
ক্যাপ্টেন: "এটা ২৩ বামে নামার পথ।"
অন্তর্তদন্ত:
সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, পাইলটদের ১,০০০ ফুটের নিচে প্রতি ১০০ ফুটে এবং ৫০ ফুটের নিচে প্রতি ১০ ফুটে অবস্থান ঘোষণা করার কথা। কিন্তু রেকর্ডিং থেকে জানা গেছে যে কোনও ঘোষণাই করা হয়নি।
বিমান চলাচল বিশেষজ্ঞরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে কী ভাবে একটি অভিজ্ঞ ফ্লাইট ক্রু তাদের উচ্চতা সম্পর্কে ভুল ধারণা করল, যার ফলে একটি বন্ধ রানওয়েতে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল।
আবহাওয়া খারাপ হলে, বিশেষ করে কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায়, একটি নির্দিষ্ট কম উচ্চতায় পৌঁছানোর পরেও যদি রানওয়ে দেখা না যায়, তাহলে অবতরণের চেষ্টা বাতিল করার প্রোটোকল রয়েছে।
