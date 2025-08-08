PIP: চাকরি নেওয়ার কর্পোরেট অস্ত্র PIP! যদিও এমনটা হওয়ার কথা ছিল না, বলছেন বিশেষজ্ঞরা...

PIP: চাকরি নেওয়ার কর্পোরেট অস্ত্র PIP! যদিও এমনটা হওয়ার কথা ছিল না, বলছেন বিশেষজ্ঞরা...
নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। তিনি কি তার অভিজ্ঞতার লেটার পাবেন? তিন মাসের নোটিশ পিরিয়ড কি তাকে দিতেই হবে? যদি ম্যানেজার খারাপ রিভিউ দেন, তাহলে কী হবে? টারমিনেশন ? নাকি আরও খারাপ- নিঃশব্দ চাপ, যাতে তিনি নিজে থেকেই রিজাইন করেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কয়েক দিন আগে, একটি Reddit পোস্ট নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছিল। একজন বেনামী ইউজার, যিনি নিজেকে TCS-এর একজন কর্মী বলে দাবি করেন, শেয়ার করেন যে তাকে পারফরমেন্স ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (PIP)-এর আওতায় আনা হয়েছেন। পোস্টটি জোরালো নয়, বরং হতাশাজনক ও অস্বস্তিকর।
তিনি লেখেন, "TCS-এ আমার PIP শুরু হয়েছে।" দুই বছরের চাকরি, একটি D-ব্যান্ড পারফরমেন্স রেটিং, প্রকল্পে পরিবর্তন, আর তারপর হঠাৎ করেই বেতন কমে যাওয়া — এই ছিল তার অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ। এখন, দুই মাসের পারফরমেন্স ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান-এর দুই সপ্তাহ পার হওয়ার পর, তিনি নিজেকে এক গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে পান—তিনি কি এখনই রিজাইন করবেন, নাকি সময়ের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন?
PIP, যা মূলত কর্মদক্ষতা উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে তৈরি হয়েছিল, এখন ক্রমশই যেন এক ‘এক্সিট পয়েন্টে’ পরিণত হচ্ছে। পিআইপি-র প্রকৃত ক্ষতি শুধু কোনও একজন কর্মীর ক্যারিয়ারে সীমাবদ্ধ নয় — এটি একটি স্থায়ী উদ্বেগের সংস্কৃতি তৈরি করছে, যেখানে ভালো পারফর্মাররাও প্রতিনিয়ত ভাবছে, ‘পরবর্তী শিকার কি আমি?’ এর ফলে ঝুঁকি নেওয়ার মনোভাব হারিয়ে যাচ্ছে, উদ্ভাবন থেমে যাচ্ছে," — বলছেন অঙ্কুর আগরওয়াল, LHR গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা।
এ বিষয়টি শুধু TCS-এ নয়, সমগ্র কর্পোরেট জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। আর যখন AI-এর অন্যতম পথপ্রদর্শক জিওফ্রে হিন্টন কর্মসংস্থান ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তনের ব্যাপারে সতর্ক করছেন, বা মার্ক জাকারবার্গের মতো কর্পোরেট নেতা দক্ষতা-কেন্দ্রিক ছাঁটাইয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছেন, তখন এটা আর কোনও একটি কোম্পানির বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকে না।
এখন শুধু প্রযুক্তি জায়ান্টরা নয়, ছোট কোম্পানিগুলোর সিইওরাও প্রতিদিন সতর্কবার্তা দিচ্ছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন পরিবর্তনগুলো এবং সেগুলো চাকরির ওপর কী প্রভাব ফেলছে, তা নিয়ে। তাহলে PIP আসলে কী? আর এটি একজন কর্মীর জীবনে কেমনভাবে প্রভাব ফেলে?
সেখানেই বিশেষজ্ঞরা আলোচনায় আসেন। PIP-এর সূচনা হয়েছিল ১৯৯০-এর দশকে, আমেরিকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর (MNC) মানবসম্পদ বিভাগের একটি বেস্ট প্র্যাকটিস হিসেবে, যার ভিত্তি ছিল "অপ্রত্যাশিত কিছু নয়" — এই নীতির ওপর।
প্রাথমিক কাঠামোটি ছিল আসলেই উন্নয়নমুখী। যদি কোনও কর্মী ভালো পারফর্ম না করতেন, তাহলে তাকে ৬০ থেকে ৯০ দিনের জন্য একটি গঠনতন্ত্রভিত্তিক সহায়তা দেওয়া হতো, যেখানে থাকত স্পষ্ট মাপকাঠি, নিয়মিত প্রতিক্রিয়া (feedback), এবং অতিরিক্ত রিসোর্স — যেমন প্রশিক্ষণ বা পরামর্শদাতা।
"মূল লক্ষ্য ছিল প্রকৃত উন্নয়ন। এবং অনেক কর্মী সফলভাবে PIP শেষ করে তাদের ভূমিকায় সফল হয়ে উঠেছিলেন," — বলছেন অঙ্কুর আগরওয়াল। ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে, Citigroup, GE-এর মতো কোম্পানিগুলো প্রথমবারের মতো এই ব্যবস্থাটি কার্যকরভাবে গ্রহণ করে।
তবে, ২০১০-এর দশকের কোনও এক সময় থেকে, PIP ধীরে ধীরে উন্নয়নমূলক একটি হাতিয়ার থেকে ‘এক্সিট টুলের’ রূপ নিতে শুরু করে।
