Pitbull Attacks Boy in Delhi: তাড়া করে মাথায় ১০ কামড়, কান টেনে ছিঁড়ে ফেলল প্রতিবেশীর পিটবুল, আশঙ্কাজনক ৬ বছরের খুদে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 25, 2025, 02:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়ির সামনে খেলা করছিল ৬ বছরের বালক। খেলায় মত্ত বালকের উপরে আচমকাই ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রতিবেশীর পিটবুল। তাড়া করে ছেলেটিকে ধরে তাকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করল ভয়ংকর কুকুর। লোকজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ছেলে ও কুকুরকে টেনে আলাদা করে। ততক্ষণে ছেলেটির কান কামড়ে ছিড়ে ফেলেছে কুকুরটি। দেহের অন্যান্য জায়গায় ভয়ংকর ক্ষত। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিল্লির প্রেম নগরে।

ওই কুকুরের মালিকের নামে পুলিসে অভিযোগ হয়েছে। রাজেশ পল নামে ওই পিটবুলের ওই মালিককে গ্রেফতার করেছে পুলিস। কুকুরটিকে একটি শেল্টারে পাঠানো হয়েছে। একটি হাসপাতালে চিকিত্সা চলছে। তার অবস্থা বেশ গুরুতর।

ওই শিশুর দাদুর বক্তব্য, নাতি বাড়ির বাইরে বল নিয়ে খেলছিল। তার বলটি কোনওক্রমে সামনের বাড়ির দিকে চলে যায়। সেখানেই বাঁধা ছিল ওই পিটবুলটি। আচমকা সেটি বেল্ট ছিঁড়ে বাচ্চাটির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নাতির মাথার পেছনে অন্তত ১০টি কামড় দিয়েছে কুকুরটি। তার ডান দিকের কানটি ছিঁড়ে নিয়েছে। 

শিশুটির দাদু আরও জানিয়েছে, কুকুরটি এমনি হামলা করেছে যে নাতির অনেকগুলো দাঁত ভেঙে গিয়েছে। তার মুখ ক্ষতবিক্ষত। তবে কপাল ভালো যে সে জ্ঞান হারায়নি। পাড়ার দুজন কুকুরটিকে তাড়িতে তাকে উদ্ধার করে। ওই কুকুরটি পাড়ার আরও ৪ জনকে এর আগে হামলা করেছিল। 

ঘটনার কথা বলতে গিয়ে এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, দোকানে বসেছিলাম । হঠাত্ দেখলাম কুকুরটি ছুটে যাচ্ছে। কুকুরটা ছেলেটির মুখে কামড় বসিয়ে দিল। একজন লোক কুকুরটিকে তাড়ানোর চেষ্টা করছিল। সবাইমিলে টেনে ছাড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম। ছেলেটির কানটি পুরোপুরি ছিঁড়ে নিয়েছে কুকুরটি। কিছুদিন  আগে কুকুরটি একটি মেয়েকেও আক্রমণ করেছিল।

