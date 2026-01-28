English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar: বুধ সকালে বিস্ফোরক কাণ্ড! ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনায় উপ মুখ্যমন্ত্রী, বিপন্ন পাওয়ার পরিবার...

Ajit Pawar Plane Crash Death: আমদাবাদের পর এবার মহারাষ্ট্র। অবতরণের সময় আছড়ে পড়ল বিমান। মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার বিমান ক্র্যাশ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। DGCA-র তথ্য অনুযায়ী, বারামতিতে বিমান দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা সব ৬ জন যাত্রী মারা গেছেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 28, 2026, 10:02 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাতসকালে ফের ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা। বুধবার সকালে বিমান ল্যান্ডিংয়ের সময় আছড়ে পড়ল বিমান। ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের বারামতিতে। জানা গিয়েছে, বিমানে ছিলেন এনসিপি নেতা ও মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার। গুরুতর জখম হয়েছেন বলে এই মুহূর্তে জানা যাচ্ছে। দ্রুত একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিমানে আরও ৬জন ছিল। 

দুর্ঘটনাটি ঘটে সকাল ৮.৪৫-এ। বিমানটি আছড়ে পড়ার পর দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। একেবারে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে বিমানটি। প্রাথমিক অনুমান, খারাপ আবহাওয়ার কারণে এই দুর্ঘটনা। মুম্বই থেকে বারাণসীর উদ্দেশ্যে আসছিল বিমানটি।বুধবার সকাল ১১টায় বারামতিতে জেলা পরিষদ নির্বাচনের আগে অজিত পাওয়ারের একটি জনসভা হওয়ার কথা ছিল।

সুপ্রিয়া সুলে শীঘ্রই বারামতির উদ্দেশে রওনা হবেন। তাঁর সঙ্গে সুনেত্রা পাওয়ার ও পার্থ পাওয়ারও বারামতিতে যাবেন। কনভেনশনের কারণে সুপ্রিয়া সুলে ও সাংসদ সুনেত্রা পাওয়ার দিল্লিতে এসেছিলেন। DGCA-র তথ্য অনুযায়ী, বারামতিতে বিমান দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা উপ মুখ্যমন্ত্রী-সহ ৬ জন যাত্রী মারা গিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।

