Ajit Pawar Plane Crash: হাই প্রোফাইল ডেপুটি CM কেন সওয়ার দাগি বিমানে! ২০২৩ সালেও যেটা ক্র্যাশ করেছিল...

Ajit Pawar Plane Crash: হাই প্রোফাইল ডেপুটি CM কেন সওয়ার দাগি বিমানে! ২০২৩ সালেও যেটা ক্র্যাশ করেছিল...
Learjet 45 Crash: ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনায় নিহত মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার। লিয়ারজেট ৪৫ করে মুম্বই থেকে রওনা দেয়। এই বিমানটিই ২০২৩-এ মুম্বই বিমানবন্দরে ল্যান্ডিংয়ের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার সকালে এক ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল মহারাষ্ট্র। বরামতি বিমানবন্দরের কাছে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার-সহ চার। বিমানে অজিত পওয়ারের সঙ্গে ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী বিদীপ যাদব, পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত কাপুর, ক্যাপ্টেন শাম্ভবী পাঠক এবং ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট পিঙ্কি মালি।
যে বিমানে ছিলেন সবাই, সেটি হল VSR Ventures Pvt. Ltd. কোম্পানির মালিকানাধীন লিয়ারজেট ৪৫ মডেলের চার্টাড বিমান। বিমানটি সকাল ৮টার দিকে মুম্বই থেকে উড়ান দেয় এবং প্রায় ৪৫ মিনিট পরে বরামতি বিমানবন্দরে অবতরণের চেষ্টা করতে করতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনার পর বিমানটি আগুন ধরে যায়। ঘটনার স্থান থেকে পাওয়া ভিডিয়োতে দেখা গেছে, বিমানটি একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।
আরও পড়ুন:Ajit Pawar Plane Crash: কে এই অজিতের অভিশপ্ত বিমানের পাইলট শাম্ভবী? চিনে নিন পুড়ে ছাই লিয়ারজেটের দক্ষ কিন্তু হতভাগ্য ক্যাপ্টেনকে...
VSR Aviation-এর ক্যাপ্টেন ভি.কে. সিং বলেছেন, দুর্ঘটনার মূল কারণ হতে পারে খারাপ আবহাওয়া ও কম দৃশ্যমানতা। বিস্তারিত কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে এই লিয়ারজেট ৪৫ বিমান প্রথমবার দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়নি। এর আগে একই কোম্পানির লিয়ারজেট ৪৫xr বিমান ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ মুম্বই বিমানবন্দরে ল্যান্ডিংয়ের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।
জানা যায়, তখনও ভারী বৃষ্টি ও কম দৃশ্যমানতার কারণে বিমান রানওয়ে থেকে ডানদিকে চলে গিয়েছিল এবং দুটি অংশে ভেঙে গিয়েছিল। বিমানে থাকা ছয়জন যাত্রী আহত হয়েছিলেন, তবে সৌভাগ্যবশত কেউ মারা যাননি।
VSR Ventures ও বিমান সম্পর্কিত তথ্য
VSR Ventures Pvt. Ltd. একটি দিল্লি ভিত্তিক প্রাইভেট চার্টার কোম্পানি। এই কোম্পানিটি ভি.কে. সিং প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার নেতৃত্বেই বিমানটি পরিচালিত হচ্ছিল। যা প্রাইভেট জেট ভাড়া, এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা প্রদানকারী এবং বিমান লিজ দেওয়ার কাজ করে। তাদের মোট ১৭টি বিমান রয়েছে। VT‑SSK Learjet 45XR ১৯৯০-এর দশকে তৈরি হয়েছিল। এটি 'সুপার-লাইট' বিজনেস জেটের মধ্যে Cessna Citation Excel এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিচিত।
লিয়ারজেট ৪৫ বিমান:
এটি একটি মাঝারি আকারের বিজনেস জেট। ১৯৯৮ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে Bombardier Aerospace তৈরি করেছে। একসঙ্গে সর্বোচ্চ ৮ জন যাত্রী বসতে পারেন। দূরত্বে প্রায় ২,০০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত উড়তে পারে। দুটি Honeywell ইঞ্জিন রয়েছে। সর্বোচ্চ ৫১,০০০ ফুট উচ্চতায় উড়তে পারে। ছোট ও মাঝারি দূরত্বের যাত্রার জন্য এই বিমান ব্যবহার করা হয়।
এই দুর্ঘটনা ভারতীয় বেসরকারি বিমান চলাচলের জন্য একটি বড় ধাক্কা। এবং আগের ২০২৩ সালের দুর্ঘটনার সঙ্গে মিল থাকার কারণে নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
আরও পড়ুন:Ajit Pawar Plane Crash: রানওয়ের মাত্র ১০০ ফুট আগেই আছড়ে পড়ে অগ্নিপিণ্ড অভিশপ্ত বিমান, চেয়েও প্রিয় অজিতদাকে বাঁচাতে পারলেন না কেউই...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)