Pm Kisan Samman Nidhi Yojana: বিরাট সরকারি ঘোষণা: আজ সন্ধ্যে থেকেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২০০০ টাকা, কারা পাবেন? কী ভাবে পাবেন? এখানেই দেখে নিন সব তথ্য

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 13, 2026, 08:12 PM IST
প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ ভারতের কোটি কোটি কৃষক পরিবারের জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন। প্রতিশ্রুতি মতো, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৩ মার্চ বিকেলে অসমের গুয়াহাটিতে একটি কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান থেকে পিএম কিষাণ যোজনার ২২তম কিস্তি বাবদ মোট ১৮,৬৪০ কোটি টাকা পাঠিয়েছেন। দেশজুড়ে ৯.৩২ কোটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি গিয়েছে এই টাকা। ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT) ব্যবস্থার মাধ্যমে এই অর্থ সরাসরি লগ্নিকারীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গিয়েছে।

কিস্তির বিস্তারিত তথ্য

পিএম কিষাণ প্রকল্পের অধীনে যোগ্য কৃষকদের বছরে মোট ৬,০০০ টাকা দেওয়া হয়। এই টাকা ২,০০০ টাকার তিনটি সমান কিস্তিতে কৃষকদের হাতে পৌঁছায়। আজকের এই কিস্তিটি ছিল ২০২৬ সালের প্রথম কিস্তি। এবারের কিস্তিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে মহিলা কৃষকদের ওপর। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রায় ২.১৫ কোটি মহিলা কৃষক সরাসরি এই আর্থিক সহায়তার সুবিধা পেয়েছেন।

উপভোক্তার সংখ্যা কমছে কেন?

এবারের কিস্তিতে উপভোক্তার সংখ্যা গতবারের (২১তম কিস্তি, নভেম্বর ২০২৫) তুলনায় প্রায় ৩.৮ লক্ষ কমেছে। এর প্রধান কারণ হলো সরকারি যাচাইকরণ প্রক্রিয়া। কেন্দ্র সরকার জানিয়েছে যে, এই প্রকল্পের সুবিধা যাতে কেবল প্রকৃত এবং যোগ্য কৃষকরাই পান, তা নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে তালিকা সংশোধন করা হচ্ছে।

কারা পাবে না: যারা ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এর পর জমির মালিকানা পেয়েছেন বা যাদের একই পরিবারের একাধিক সদস্য সুবিধা নিচ্ছিলেন, তাদের নাম তালিকা থেকে সাময়িকভাবে সরানো হয়েছে।

ই-কেওয়াইসি (e-KYC): যারা এখনো ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন করেননি, তাদের কিস্তির টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে।

কী ভাবে আপনার স্ট্যাটাস চেক করবেন?
আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে কি না বা তালিকায় আপনার নাম আছে কি না, তা খুব সহজেই চেক করা সম্ভব:

১. অফিসিয়াল পোর্টাল: প্রথমে pmkisan.gov.in ওয়েবসাইটে যান।
২. বেনিফিশিয়ারি স্ট্যাটাস: 'Farmers Corner' সেকশনে গিয়ে 'Know Your Status' অপশনে ক্লিক করুন।
৩. তথ্য প্রদান: আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং ক্যাপচা কোড দিয়ে 'Get OTP' বাটনে ক্লিক করুন।
৪. যাচাইকরণ: আপনার রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে আসা ওটিপি দিলেই আপনি আপনার পেমেন্ট স্ট্যাটাস দেখতে পাবেন।

ই-কেওয়াইসি এবং আধার সিডিং জরুরি
সূত্রের খবর অনুযায়ী, পরবর্তী কিস্তিগুলোতে কোনো বাধা ছাড়াই টাকা পেতে হলে কৃষকদের তিনটি কাজ অবশ্যই করতে হবে:

ই-কেওয়াইসি: পিএম কিষাণ পোর্টাল বা নিকটস্থ সিএসসি (CSC) সেন্টারে গিয়ে বায়োমেট্রিক আপডেট করা।

আধার লিঙ্কিং: ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে আধার কার্ড লিঙ্ক থাকা বাধ্যতামূলক।

ল্যান্ড সিডিং: আপনার জমির নথি পোর্টালে ভেরিফাইড থাকা প্রয়োজন।

কৃষি উপকরণের (বীজ, সার ও সরঞ্জাম) খরচ মেটাতে এই ২,০০০ টাকা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য বড় সহায়। প্রধানমন্ত্রী মোদী আজ তাঁর ভাষণে পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা এবং তাদের স্বনির্ভর করে তোলা তাঁর সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তবে যারা এখনো টাকা পাননি, তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পোর্টালে গিয়ে নিজেদের তথ্যে কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধন করলে বা ই-কেওয়াইসি করলে বকেয়া টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

 

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

Tags:
PM Kisan 22nd installmentPM KISAN schemeNarendra Modifarmer scheme IndiaDBT paymentfarmer subsidy
