/মোদীর এক ক্লিকেই বাংলার কোটি কোটি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে টাকা! কীভাবে চেক করবেন স্ট্যাটাস? কাদের কিস্তি আটকাতে পারে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হুগলির তারকেশ্বর থেকেই পিএম কিষাণ যোজনার ২৩তম কিস্তির সূচনা। সভা থেকে মোদীর এক ক্লিকেই দেশজুড়ে কোটি কোটি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হবে যোজনার টাকা। দেশের প্রায় ১০ কোটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার ২৩তম কিস্তির টাকা ক্রেডিট হবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এক ক্লিকেই। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৫০ লাখ কৃষক রয়েছেন। বাংলার সেইসব কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও কিস্তির ২০০০ টাকা ট্রান্সফার হবে আজ থেকে।
এ রাজ্যের প্রায় ৪৫ লক্ষেরও বেশি কৃষক কিস্তির প্রায় ৯০৭ কোটি ২১ লাখ টাকা পাবেন। ওদিকে গোটা দেশের ৯ কোটি ৪৪ লক্ষেরও বেশি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)-এর মাধ্যমে মোট ১৮,৮৮০ কোটি টাকারও বেশি সরাসরি পাঠাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ তারকেশ্বর অনুষ্ঠান থেকে এক ক্লিকে যার সূচনা হবে। এই ২৩তম কিস্তিতে উপকৃত হবেন ২ কোটি ১৮ লক্ষেরও বেশি মহিলা কৃষক।
পিএম কিষাণ যোজনা: বেনিফিশিয়ারি লিস্টে কীভাবে নাম চেক করবেন?
এখন যেসব কৃষকদের নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে তারা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট pmkisan.gov.in-এ গিয়ে বেনিফিশিয়ারি লিস্টে নিজের নাম বা স্ট্যাটাস চেক করে নিতে পারবেন। যাতে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে লিস্টে আপনার নাম রয়েছে, আপনার নাম কেটে যায়নি।
অনলাইনে স্ট্যাটাস চেক করার জন্য প্রথমে যোজনার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট pmkisan.gov.in-এ যান। সেখানে আপনাকে 'Farmers Corner' সেকশনে গিয়ে 'Beneficiary Status' অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর আধার নম্বর, মোবাইল নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর-সহ সমস্ত তথ্য পূরণ করার পর "Get Report"-এ ক্লিক করলে বেনিফিশিয়ারি লিস্টে নিজের স্ট্যাটাস দেখতে পাবেন।
এখন কোনও কৃষক যদি নিজের রেজিস্ট্রেশন নম্বর না জানেন, তবে 'Know Your Registration Number' অপশনে ক্লিক করে আধার বা লিঙ্কড মোবাইল নম্বরের সাহায্যে সেটি জেনে নিতে পারেন। তারপর ক্যাপচা কোড এবং ওটিপি (OTP) দিয়ে বেনিফিশিয়ারি লিস্টে নাম আছে কিনা তা চেক করতে পারবেন।
পিএম কিষাণ যোজনা কী?
প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি (PM-KISAN) যোজনা বা পিএম কিষাণ যোজনার আওতায় দেশের কোটি কোটি দরিদ্র কৃষকদের বার্ষিক ৬০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এই ৬০০০ টাকা তিনটি কিস্তিতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রতি কিস্তিতে ২০০০ টাকা করে দেওয়া হয়। কিস্তির টাকা ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)-এর মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হয়। এর আগে ১৩ মার্চ গুয়াহাটি থেকে পিএম কিষাণ যোজনার ২২তম কিস্তির সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
কোন কৃষকদের কিস্তির টাকা আটকে যেতে পারে?
পিএম কিষাণ যোজনার টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু শর্ত রয়েছে। সেই শর্ত পূরণ না করলে আটকে যেতে পারে কিস্তির টাকা। যেমন— e-KYC করা বাধ্যতামূলক। e-KYC করা না থাকলে অ্যাকাউন্টে টাকা আসবে না। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার কার্ডের সাথে লিংক থাকা বাধ্যতামূলক। এছাড়া ফারমার আইডি (Farmer ID) কতে হবে। পাশাপাশি, পিএম কিষাণ যোজনার সুবিধা পেতে জমির সঠিক রেকর্ড আপলোড করা জরুরি। যদি এই সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্ত ঠিকভাবে পূরণ না হয়, তবে পিএম কিষাণ যোজনার ২৩তম কিস্তির টাকা আটকে যেতে পারে।
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