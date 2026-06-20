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মোদীর এক ক্লিকেই বাংলার কোটি কোটি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে টাকা! কীভাবে চেক করবেন স্ট্যাটাস? কাদের কিস্তি আটকাতে পারে?

PM Kisan 23rd Installment: গোটা দেশের ৯ কোটি ৪৪ লক্ষেরও বেশি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)-এর মাধ্যমে মোট ১৮,৮৮০ কোটি টাকারও বেশি ক্রেডিট হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক ক্লিকে। রাজ্যের প্রায় ৪৫ লক্ষেরও বেশি কৃষক মোট প্রায় ৯০৭ কোটি ২১ লাখ টাকা পাবেন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 20, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:54 PM IST
মোদীর এক ক্লিকেই বাংলার কোটি কোটি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে টাকা! কীভাবে চেক করবেন স্ট্যাটাস? কাদের কিস্তি আটকাতে পারে?
Image Credit: পিএম কিষাণ যোজনার ২৩তম কিস্তির সূচনা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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