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পিএম কিষাণের বিগ আপডেট‌! কবে ঢুকবে ২০০০? কোন কোন ভুল করলেই হাতছাড়া হতে পারে টাকা?

PM Kisan 24th Installment Date: PM Kisan-এ বছরে মিলবে মোট ৬,০০০ টাকা। টাকা পেতে কৃষকদের কোন ৩টি কাজ বাধ্যতামূলক? কবে মিলবে পরবর্তী কিস্তির টাকা? অনলাইন তালিকায় নিজের নাম চেক করার সহজ উপায় জেনে নিন।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 15, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:11 PM IST
পিএম কিষাণের বিগ আপডেট‌! কবে ঢুকবে ২০০০? কোন কোন ভুল করলেই হাতছাড়া হতে পারে টাকা?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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