/পিএম কিষাণের বিগ আপডেট‌! কবে ঢুকবে ২০০০? কোন কোন ভুল করলেই হাতছাড়া হতে পারে টাকা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে এবং তাঁদের চাষবাসের খরচ জোগাতে মোদী সরকার 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি' প্রকল্প চালু করেছে। এটি কেন্দ্রের অন্যতম জনপ্রিয় প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে দেশের কোটি কোটি প্রান্তিক কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতি বছর সরাসরি ৬,০০০ টাকা পাঠায় কেন্দ্র। প্রতি চার মাস অন্তর ২,০০০ টাকা করে মোট তিনটি কিস্তিতে এই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।
ইতোমধ্যেই দেশজুড়ে কৃষকেরা পিএম কিষাণের পরবর্তী কিস্তির টাকা পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ২০২৬ সালের এই মরসুমে পরবর্তী ২,০০০ টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে কবে ঢুকতে পারে, কারা এই টাকা পাবেন এবং তালিকায় নিজের নাম কীভাবে যাচাই করবেন- তা এখান থেকে জেনে নিন।
পিএম কিষাণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল দেশের অন্নদাতাদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই প্রকল্পের পরবর্তী অর্থাৎ ২৪তম কিস্তির (24th Installment) টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে পাঠানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্তরে জোরদার প্রস্তুতি চলছে।
কবে মিলবে পরবর্তী কিস্তির টাকা?
কেন্দ্র সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই কিস্তির টাকা রিলিজ করে। সেই নিয়মানুযায়ী, ২০২৬ সালের এই ত্রৈমাসিক পর্বে আগামী মাসের মাঝামাঝি কিংবা শেষ সপ্তাহের মধ্যেই যোগ্য কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা ক্রেডিট হয়ে যেতে পারে। এই টাকা ডিবিটি (DBT) মোডের মাধ্যমে পাঠানো হবে। তবে চূড়ান্ত ও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের তরফ থেকে অফিশিয়াল নোটিফিকেশন জারি হওয়া মাত্রই তা কৃষকদের জানিয়ে দেওয়া হবে।
টাকা পেতে কৃষকদের কোন ৩টি কাজ করা বাধ্যতামূলক?
সরকার পিএম কিষাণ প্রকল্পের দুর্নীতি রুখতে নিয়মকানুন আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর করেছে। সঠিক কৃষকের হাতে টাকা পৌঁছে দিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আপনি যদি এই ৩টি কাজ সম্পূর্ণ না করে থাকেন, তবে আপনার আগামী কিস্তির টাকা আটকে যেতে পারে:
১. ই-কেওয়াইসি (e-KYC) সম্পূর্ণ করা: প্রতিটি উপভোক্তা কৃষকের জন্য ই-কেওয়াইসি করা বাধ্যতামূলক। পিএম কিষাণের অফিশিয়াল পোর্টালে গিয়ে ওটিপি (OTP)-র মাধ্যমে এটি করা যাবে। অথবা নিকটবর্তী তথ্য মিত্র কেন্দ্রে গিয়ে বায়োমেট্রিকের মাধ্যমেও এটি করতে পারেন।
২. ভূ-লেখ যাচাইকরণ (Land Sidelines verification): কৃষকের চাষের জমির নথিপত্র বা খতিয়ান পিএম কিষাণ অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সম্পূর্ণ লিঙ্কড থাকতে হবে।
৩. ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও আধার সংযোগ: যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে, সেটির সঙ্গে আধার নম্বর যুক্ত থাকা আবশ্যক। একই সঙ্গে ডিবিটি অপশনটি চালু থাকতে হবে।
অনলাইন তালিকায় নিজের নাম চেক করার সহজ উপায়
আপনি আগামী কিস্তির টাকা পাবেন কি না, তা ঘরে বসেই দেখে নিতে পারেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এটি যাচাই করা সম্ভব:
প্রথমে পিএম কিষাণের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট (pmkisan.gov.in) ভিজিট করুন।
হোম পেজে থাকা 'Beneficiary Status' বা উপভোক্তার স্থিতি অপশনে ক্লিক করুন।
এরপর আপনার পিএম কিষাণ রেজিস্ট্রেশন নম্বর অথবা মোবাইল নম্বর এন্টার করুন। সঙ্গে ক্যাপচা কোডটি সঠিকভাবে দিন।
'Get Data' বাটনে ক্লিক করলেই আপনার স্ক্রিনে সম্পূর্ণ বিবরণ ভেসে উঠবে। সেখানে ই-কেওয়াইসি স্ট্যাটাস, ল্যান্ড ভেরিফিকেশন এবং পরবর্তী কিস্তির অনুমোদনের তথ্য দেখতে পাবেন।
প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য এক দারুণ আশার আলো। চাষের মরসুমে এই ২,০০০ টাকা তাঁদের বীজ ও সার কেনার খরচ জোগাতে প্রভূত সাহায্য করে। তাই আর দেরি না করে অবিলম্বে আপনার অ্যাকাউন্টের স্ট্যাটাস চেক করে নিন। কোনো ত্রুটি থাকলে তা দ্রুত সংশোধন করুন, যাতে টাকা আসার দিন আপনার অ্যাকাউন্ট খালি না থাকে।
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