/Pm kisan samman nidhi: চাষীদের জন্য বড় খবর, পিএম কিষাণের পরবর্তী কিস্তি ও নতুন ডেডলাইন ঘোষণা!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি (PM-Kisan) যোজনার সুবিধাভোগী চাষীদের জন্য একই সঙ্গে খুশির এবং অত্যন্ত জরুরি সতর্কবার্তা নিয়ে এল এক জোড়া নতুন আপডেট। একদিকে যেমন পরবর্তী কিস্তির টাকা পাওয়ার দিন ক্ষণ সামনে আসছে, অন্যদিকে তেমনই অ্যাকাউন্ট সচল রাখতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।
১৮ জুন আসতে পারে পরবর্তী কিস্তির টাকা?
খবর অনুযায়ী, বহু প্রতীক্ষিত পিএম কিষাণ যোজনার পরবর্তী কিস্তির টাকা আগামী ১৮ জুন চাষীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ট্রান্সফার (DBT) করা হতে পারে। সাধারণত সরকার প্রতি ৪ মাস অন্তর চাষীদের অ্যাকাউন্টে ২,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাঠায়। যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে, তবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই চাষীদের অ্যাকাউন্টে এই টাকা ঢুকতে শুরু করবে।
৩০ জুনের ডেডলাইন:
eKYC না করলেই আটকে যাবে টাকা! টাকা আসার খুশির খবরের মাঝেই চাষীদের জন্য রয়েছে একটি কড়া সতর্কতা। আগামী ৩০ জুন-এর মধ্যে সমস্ত উপভোক্তা চাষীদের বাধ্যতামূলকভাবে নিজেদের অ্যাকাউন্টের eKYC এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার লিঙ্ক সম্পূর্ণ করতে হবে।
প্রশাসনের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে: নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে eKYC না করালে বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার ও ডিবিটি (DBT) লিঙ্ক না থাকলে পরবর্তী টাকা আটকে যেতে পারে। যোজনার অপব্যবহার রুখতে এবং ভুয়ো উপভোক্তাদের বাদ দিয়ে প্রকৃত চাষীদের কাছে সরাসরি টাকা পৌঁছে দিতেই এই ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
কীভাবে করবেন এই কাজ?
চাষীরা বাড়িতে বসেই পিএম-কিষাণ পোর্টাল অথবা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ওটিপি (OTP) ব্যবহার করে নিজে নিজেই এই eKYC করতে পারেন। এ ছাড়া কোনো সমস্যা হলে নিকটবর্তী কমন সার্ভিস সেন্টার (CSC) বা গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে গিয়ে বায়োমেট্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেও দ্রুত এই ভেরিফিকেশন করিয়ে নেওয়া সম্ভব। তাই ১৮ তারিখের টাকা পাওয়ার পাশাপাশি আপনার অ্যাকাউন্টটি সুরক্ষিত রাখতে ৩০ জুনের মধ্যে অবশ্যই এই কাজগুলি সেরে রাখুন।
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