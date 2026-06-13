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Pm kisan samman nidhi: চাষীদের জন্য বড় খবর, পিএম কিষাণের পরবর্তী কিস্তি ও নতুন ডেডলাইন ঘোষণা!

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার উপভোক্তা চাষীদের জন্য জোড়া আপডেট সামনে এসেছে। আগামী ১৮ জুন চাষীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পরবর্তী কিস্তির ২,০০০ টাকা সরাসরি জমা হতে পারে। তবে এই আর্থিক সুবিধা বজায় রাখতে আগামী ৩০ জুনের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে অ্যাকাউন্টের eKYC এবং ব্যাঙ্কের সঙ্গে আধার লিঙ্ক সম্পন্ন করতে হবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 13, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:36 PM IST
Pm kisan samman nidhi: চাষীদের জন্য বড় খবর, পিএম কিষাণের পরবর্তী কিস্তি ও নতুন ডেডলাইন ঘোষণা!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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চাষীদের জন্য বড় খবর, পিএম কিষাণের পরবর্তী কিস্তি ও নতুন ডেডলাইন ঘোষণা!
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